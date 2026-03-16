Hollvinir SAk gefa lyflækningadeild fjármuni til minningar um Sólveigu Huldu Valgeirsdóttur

16. mars, 2026 - 16:22 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Rebekka Héðinsdóttir, deildarstj. Lyflækningadeildar, Bjarni Jónsson, Hermann Haraldsson og Jóhannes G. Bjarnason, fulltrúar Hollvina og Heiða Berglind Magnúsdóttir aðstoðardeildarstj. Lyflæknngadeild Mynd sak.is

Hollvinir heimsóttu lyflækningadeild í dag og afhentu starfsfólki blómvönd og samúðarkveðju vegna fráfalls Sólveigar Huldu Valgeirsdóttur, fyrrum deildarstjóra lyflækningadeildar.

Hollvinir ætla auk þess að gefa lyflækningadeild þá fjármuni sem starfsfólk deildarinnar safnaði í nafni Sólveigar, auk þeirra fjármuna sem fengust vegna sölu minningarkorta. Þar að auki ætla Hollvinir að afhenda deildinni 1.m.kr.

„Við erum Hollvinum ákaflega þakklát fyrir þessa gjöf og fyrir þann hlýhug sem Hollvinir og samfélagið allt hefur sýnt okkur á þessum erfiðu tímum.“ Segir Rebekka Héðinsdóttir, deildarstjóri lyflækningadeildar.

„Fráfall Sólveigar er sannarlega reiðarslag fyrir fjölskyldu hennar, vini, samstarfsfélaga og okkar litla samfélag. Af veikum mætti vildum við í Hollvinum leggja okkar af mörkum til stuðnings við lyflækningadeild, sem sannarlega þarf að standa vörð um,“ segir Jóhannes G. Bjarnason, formaður Hollvina.

 

sak.is sagði frá

 

