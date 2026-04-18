Þjóðinni boðið til veislu

18. apríl, 2026 - 11:31 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Varðskipið Þór við Torfunefsbryggju í morgun Mynd Þórhallur Jónsson
Varðskipið Þór við Torfunefsbryggju í morgun Mynd Þórhallur Jónsson
Í tilefni 100 ára afmælis Landhelgisgæslu Íslands er þjóðinni boðið í heimsókn um borð í varðskip.
 
Varðskipið Þór er við bryggju á Akureyri vegna afmælisins og bæjarbúum og gestum hans er boðið að koma um borð í dag laugardag milli kl 13 og 16 og skoða þetta glæsilega skip.
Varðskipið mun leysa landsfestar strax  og  klukkan slær  16  og sigla út á  Pollinn þar sem sýnt verður hvernig slökkvitæki  skipsins virka, en  sá búnaður er  afar öflugur , kr-ftugbyssa sem dælir vatni langar leiðir.   Varðskipsmenn lofa mikilli sýningu sem vel sé þess virði að fylgjast með. 
 
Áhöfn skipsins vill hvetja  sem flesta að koma í heimsókn og kynna sér starfsemina sem þar fer fram.
 
Til baka

Nýjast

  • Þjóðinni boðið til veislu

    • 18.04.2026
      Í tilefni 100 ára afmælis Landhelgisgæslu Íslands er þjóðinni boðið í heimsókn um borð í varðskip.

Sjá meira