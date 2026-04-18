Þjóðinni boðið til veislu

Varðskipið Þór við Torfunefsbryggju í morgun Mynd Þórhallur Jónsson
Í tilefni 100 ára afmælis Landhelgisgæslu Íslands er þjóðinni boðið í heimsókn um borð í varðskip.
Varðskipið Þór er við bryggju á Akureyri vegna afmælisins og bæjarbúum og gestum hans er boðið að koma um borð í dag laugardag milli kl 13 og 16 og skoða þetta glæsilega skip.
Varðskipið mun leysa landsfestar strax og klukkan slær 16 og sigla út á Pollinn þar sem sýnt verður hvernig slökkvitæki skipsins virka, en sá búnaður er afar öflugur , kr-ftugbyssa sem dælir vatni langar leiðir. Varðskipsmenn lofa mikilli sýningu sem vel sé þess virði að fylgjast með.
Áhöfn skipsins vill hvetja sem flesta að koma í heimsókn og kynna sér starfsemina sem þar fer fram.