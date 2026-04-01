Þekkja framboðin merka sögu sjávarútvegs á Akureyri?

01. apríl, 2026 - 22:41 Sigfús Ólafur Helgason skrifar
Harðbakur EA 3
Harðbakur EA 3

Nú líður að kosningum og við sjómenn erum svo sannarlega tilbúnir í þær og munum á næstu dögum banka uppá hjá öllum framboðum til bæjarstjórnarkosninga hér á Akureyri og spyrja spurninga.

Við höfum því sett saman nokkrar spurningar sem við munum skilja eftir á skrifstofum framboðanna og eftir viku munum við sækja svörin og birta þau á öllum togarasíðum okkar.
 
En hér er blaðið sem mun fara til framboðanna.
 
Bæjarstjórnarskosningar 16 maí 2016.
 
Ágæta framboð.

Spurningar frá okkur sjómönnum til stjórnmálaflokkanna sem bjóða fram til bæjarstjórnarskosninga á Akureyri vorið 2026.

Spurning 1.
Þekkir þitt framboð og þínir fulltrúar sögu sjávarútvegs og skipsmíða hér í bæ og hvað það er merk og mikil saga sem þessar atvinnugreinar hafa markað í sögu Akureyrar fyrr og síð.
 
Spurning 2.(a)
Ef svarið er já. Finnst framboðinu ástæða til að varðveita þá sögu alla með virðingu og þakklæti þeirra sem varðað hafa veginn og að aðstoða sjómenn og vinna með nú sem vilja stofna hér sjóminja og skipasmíðasafn.
 
Spurning 2 (b)
Ef svarið er nei. Ætlar framboðið að kynna sér þessa merku sögu og að varðveita þá sögu alla með virðingu og þakklæti þeirra sem varðað hafa veginn og aðstoða sjómenn og vinna með nú sem vilja stofna hér sjóminja og skipasmíðasafn.
 
Spurning 3.
Er þitt framboð tilbúið fyrir kosningar að kalla á og funda með forsvarsmönnum sjómanna sem vinna að varðveislu sögu sjómanna og skipasmiða hér á Akureyri
 
Spurning 4.
Er framboðið tilbúið að gefa út þá yfirlýsingu í stefnuskrá að unnið skuli strax eftir kosningar í samvinnu við sjómenn hér í bæ að stofnun og rekstri Sjóminningar - og skipasmíðasafns þar sem þessi merka saga verður vistuð, og henni sýnd sú virðing og þakklæti er henni ber, samanber sjóminjasöfn víða um heim og nægir að nefna Hull og Grimsby í Bretlandi og Bremenhaven og Cuxhaven í Þýskalandi því til stuðnings.

 

Með bréfi þessu og spurningum óskum við sjómenn fyrr og síð og fjölskyldur okkar eftir skriflegum svörum ekki síður en 7 dögum eftir að bréfið berst framboðinu.

