„Þá kemur fólk í bæinn og spilar“

Golfklúbbur Húsavíkur (GH) heldur áfram að dafna og bæta við sig félögum enda er aðstaða til golfiðkunar á Húsavík með besta móti og starfið í kringum klúbbinn til fyrirmyndar. Hulda Þórey Garðarsdóttir segir marga samverkandi þætti á bak við uppsveifluna í golfinu á Húsavík en þar sé betri aðstaða og stemning innan klúbbsins lykilatriði.
,,Þetta fer rosalega vel af stað og völlurinn er að koma vel undan vetri. Flatirnar eru svona að jafna sig en á einni viku varð völlurinn bara iðagrænn," segir Hulda Þórey.
Klúbburinn hefur þegar staðið fyrir tveimur námskeiðum fyrir nýliða en þau eru lykilþáttur í að fjölga iðkendum á svæðinu. ,,Bæði námskeiðin voru full og svo vorum við með nýliðakynningu á mánudagskvöld. Það var fullt af fólki sem mætti og er komið í klúbbinn nú þegar. Fólk var að taka vel við sér á námskeiðinu og kom svo á mánudagskvöld til að fræðast meira um starfið,“ segir Hulda Þórey og bætir við að það sé mikill vöxtur í klúbbnum og að nokkur fjöldi nýrra meðlima hafi bæst þegar góðan hóp nú þegar á þessu ári.
Hjá GH líður varla sú helgi yfir sumarið að ekki sé einhver keppni í gangi en mótaraðir sumarsins eru þegar hafnar með styrktarmóti fyrir barna- og unglingastarfið um síðustu helgi en Icewear styrkti mótið. „Það var fullt í það, sem er mjög gott svona snemma sumars og þar voru líka að spila vanir og óvanir. Við vorum að hvetja sem flest til að mæta, ekki síst krakkana,“ útskýrir Hulda Þórey.
Þá segir hún að eitt það mikilvægasta í starfi klúbbsins síðustu misseri sé mikið og öflugt foreldrastarf, enda sé slíkt afar dýrmætt í öllu íþróttastarfi.
„Þetta er í raun nýtt hjá okkur, foreldrastarfið hjá barna- og unglingadeildinni. Þetta starf hafa foreldrar tekið sig saman um að halda utan um. Nokkrir foreldrar hafa séð alfarið um þetta fyrir hönd klúbbsins,- baka þegar þarf að baka og bara að það sé mikið gert úr þessu fyrir börnin,“ segir Hulda Þórey en eitt af því sem foreldrastarfið hefur gefið af sér eru keppnisferðir fyrir krakkana.
„Börnin eru að fara á Íslandsmót golfklúbba sem haldið er í Mosfellsbæ um helgina og þá er einnig boðið upp á Norðurlands mótaröð þar sem börn og unglingar á Norðurlandi eru að keppa. Allt þetta hefur foreldrastarfið skilað af sér, þannig að mikilvægi þess er augljóst,“ segir Hulda Þórey.
Barna og unglingastarfið hefur verið að styrkjast undanfarin ár og það hefur jafnframt sýnt sig að golfið er fyrir mjög breiðan hóp fólks en Hulda segir það speglast í vinnu foreldranna og námskeiðin hafi skilað sínu. „Við höfum líka verið að sjá fólk á öllum aldri vera bætast í hópinn hjá okkur. Það er náttúrlega svakalegur munur að búa að þessum glæsilega nýja skála þar sem fólk getur komið saman og spjallað en það skilar sér,“ segir Hulda Þórey
Þá er nóg um að vera fyrir þá golfara sem hafa gaman af keppnum. Öll mót sem hafa verið í gegnum tíðina eru á sínum stað og alla miðvikudaga er lítið 9 holu mót. Á morgun sunnudag er er til að mynda GPG open, sem er árlegur viðburður.
„Þessi stóru mót byrja um næstu helgi en þá er Sjávargrillsmótið sem er ægilegt stuð og stemmning enda löngu orðið fullt í það. Það er tveggja daga mót sem má frekar lýsa sem hátíðarhöldum og sama má segja um Blush-mótið sem er 18. -19. júlí. Það er fullt á bæði þessi mót og einmitt margir að koma að,“ útskýrir Hulda Þórey.
Annað atriði við golfstarfið á Húsavík undan farin misseri sem er allrar athygli verð en það er sú staðreynd að Katlavöllur er orðinn aðdráttarafl fyrir ferðamenn, bæði innlenda sem erlenda.
„Það er mikið af fólki að koma, t.d. á húsbílum. Leggur í bænum og byrjar daginn jafnvel á því að spila hring á Katlavelli. Þetta er að verða partur af túrismanum í bænum. Eins erum við að sjá fólk koma af skemmtiferðaskipunum og höfum verið að bæta við okkur leigusettum til að mæta m.a. þeirri eftirspurn,“ segir Hulda Þórey.
Þá segir Hulda Þórey að margir samverkandi þættir skýri þennan mikla uppgang golfíþróttarinnar á Húsavík s.s. ný og glæsileg aðstaða, uppsveifla íþróttarinnar á landsvísu og vinnuframlag klúbbfélaga. „Þetta er samblanda af þessu öllu. Golfið er sú íþrótt þar sem iðkendafjöldi hefur vaxið mest innan ÍSÍ undan farin ár. Það hefur verið tekið mjög vel utan um greinina á landsvísu og þá hjálpar einnig að fjölmiðlar sýna íþróttinni meiri áhuga. Íslendingar eru líka bara orðnir betri í golfi og það hafa verði að koma upp fyrirmyndir sem er gaman að fylgjast með. Hjá okkur gerði mikinn gæfumun að fá betri aðstöðu. Eins, um leið og það kemur 1-2 drífandi einstaklingar inn í sjálfboðaliðastarfið hjá okkur þá smita þeir út frá sér og ná fleiri inn. Þá verður stemning í kringum þetta sem gerir þetta allt svo miklu skemmtilegra og eftirsóknarverðara,“ útskýrir Hulda Þórey og bætir við að ekki megi gleyma þætti fyrirtækjanna í samfélaginu, þessi burðarfyrirtæki í bænum.
„Fyrirtækin í bænum hafa verið mjög dugleg að styrkja okkur enda gætum við aldrei gert þetta allt nema með aðstoð þeirra. Við höfum mætt ótrúlegri velvild og þannig hafa sjálfboðaliðar líka geta haldið áfram að vinna því við fáum þau tæki og tól sem við þurfum,“ segir hún.
Þá segir Hulda Þórey að allt það góða starf sem unnið hefur verið í GH undafarin ár beri hróður klúbbsins víða.
„Um leið og við erum komin með öll þessi mót og þessa flottu umgjörð, þá spyrst það út á landsvísu. Þá kemur fólk í bæinn og spilar,“ segir Hulda Þórey að lokum.