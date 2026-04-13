Sveitarstjórnarkosningar 2026 - þrír listar í kjöri í Hörgársveit

13. apríl, 2026 - 12:51 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Hörgársveit Þrír framboðslistar verða í kjöri í komandi sveitarstjórnarkosningum
Kjörstjórnin í Hörgársveit kom saman til fundar föstudaginn 10. apríl 2026 og úrskurðaði um framboð til sveitarstjórnarkosninga í Hörgársveit 16. maí 2026. Þrír framboðslistar bárust og voru þeir allir úrskurðaðir lögmætir.

Framboðslistarnir eru:

D-listi sjálfstæðismanna og óháðra
1 Árni Rúnar Örvarsson 210394-2739 Reynihlíð 17 D Framkvæmdastjóri
2 Katrín Olsen Björnsdóttir 250274-4839 Bitrugerði Hjúkrunarfræðingur
3 Jónas Þór Jónasson 290966-4429 Bitrugerði Vélvirki og söngvari
4 Aðalsteinn Heiðmann Hreinsson 261066-3519 Auðnum Bóndi
5 Björg Ingadóttir 040997-3269 Reynihlíð 21 D Nemi til lögg. fast.sala
6 Sylvía Sól Guðmundsdóttir 161099-2609 Skriðu Sjúkraliði
7 Björgvin Helgason 170293-3559 Sílastöðum Kartöflubóndi
8 Jóhanna Margrét Gunnarsdóttir 090393-3679 Reynihlíð 24 A Iðjuþjálfi
9 Áslaug Ólöf Stefánsdóttir 261059-4289 Myrká Bóndi
10 Guðmundur Sturluson 140887-2779 Þúfnavöllum Bóndi

G-listi Grósku
1 Sunna María Jónasdóttir 230380-5549 Skógarhlíð 41 Sv.st.fulltr.og hönnuður
2 Róbert Fanndal Jósavinsson 130571-4929 Litla-Dunhaga Bóndi
3 Kolbrún Lind Malmquist 210198-3429 Hamri Verkefnastjóri
4 Jóhanna María Oddsdóttir 080576-3079 Dagverðareyri Hjúkrunarfræðingur
5 Agnar Þór Magnússon 151175-5549 Garðshorni Þelam. Bóndi
6 Jónas Davíð Jónasson 310589-2769 Hlöðum 4 Bóndi
7 Eva Hilmarsdóttir 240981-5729 Skógarhlíð 35 Hjúkrunarfræðingur
8 Ásgeir Már Andrésson 110478-5509 Sólgarði Hjalteyri Vélstjóri
9 Arnar Ingi Tryggvason 130890-3859 Þverá 2 Bóndi
10 María Albína Tryggvadóttir 271072-5899 Skógarhlíð 33 Hjúkrunarfræðingur

H-listi Hörgársveitar
1 Bjarki Brynjólfsson 090390-3259 Hvergilandi Lögfræðingur
2 Ásta Hafberg 040671-3589 Þríhyrningi 2 Sölu- og markaðsstjóri
3 Hugrún Lísa Heimisdóttir 070482-5259 Ytri-Skjaldarvík Forstöðumaður
4 Jón Þór Benediktsson 051272-4479 Bárulundi Framkvæmdastjóri
5 Sveinn Brimar Jónsson 240403-3580 Birkihlíð 4 Háskólanemi
6 Jenný Dögg Heiðarsdóttir 220581-4389 Stórubrekku Matartæknir
7 Vikar Mar Valsson 250499-3459 Ytri-Bakka Myndl.m. og sauðfj.bóndi
8 Hugrún Pála Birnisdóttir 290996-2799 Hvergilandi Geislafræðingur
9 Sigurður Pálsson 151052-4609 Einarshús Ellilífeyrisþegi
10 Eduarda Louize 180999-3969 Þríhyringi 2 Listakona

  • Er (ó)mögulegt að byggja ódýrt?

    • 13.04.2026
    Ungt fólk á sífellt erfiðara með að komast inn á húsnæðismarkaðinn og tekjulágir festast í vítahring á dýrum leigumarkaði. Er virkilega ekki hægt að byggja ódýrt húsnæði á Íslandi?

  • Melgerðismelar í Eyjafjarðarsveit Fimm nýjar lóðir fyrir flugskýli

    • 13.04.2026
    Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar hefur auglýst tillögu að deiliskipulagi fyrir flugskýli á Melgerðismelum.

  • Eldri borgarar – gullkista Norðurþings

    • 13.04.2026
    Stækkandi hópur eldri borgara Í komandi sveitarstjórnarkosningum 16. maí er mikilvægt að ræða af yfirvegun og ábyrgð um stöðu og þjónustu við eldri íbúa í Norðurþingi. Í dag búa 3017 íbúar í sveitarfélaginu og af þeim eru 515, eða um 17% 67 ára og eldri. Í byggðarkjörnum er hlutfallið einnig hátt; á Kópaskeri eru 13% íbúa í þessum aldurshópi – 16 af 126 íbúum og á Raufarhöfn er hlutfallið 22% - 37 af 166 íbúum.

  • Börnin okkar eiga betra skilið en gjörunninn mat

    • 12.04.2026
    Maturinn sem börn fá í leik- og grunnskólum er eitt mikilvægasta lýðheilsumál sveitarfélaga. Mataræði á fyrstu árum hefur bein áhrif á heilaþroska, efnaskipti og heilsu síðar á lífsleiðinni.

  • Lokaorðið - Íslenski fótboltinn 2026 – spá fræðimanns

    • 12.04.2026
    Það eru margir sófasérfræðingar búnir að senda frá sér ótímabæra spá um hvernig Besta deildin fari í sumar. Hér kemur mín spá, en hún er ekki ótímabær þar sem ég er ekki sófasérfræðingur.

  • Nautgriparæktarverðlaun Búnaðarsambands Eyjafjarðar fóru á Espihól

    • 12.04.2026
    Ástþór Örn Árnason og Svana Ósk Rúnarsdóttir hlutu nautgriparæktarverðlaun Búnaðarsambands Eyjafjarðar fyrir árið 2025.

  • Hjónin í Búðanesi hlutu Sauðfjárræktarverðlaun BSE

    • 12.04.2026
    Gunnar Gunnarsson og Doris Charlotte Maag í Búðarnesi fá sauðfjárræktarverðlaun Búnaðarsamband Eyjafjarðar vegna ársins 2025 fyrir góða afurðasemi og snyrtilegan búskap um langt árabil.

  • Ferðafélag Akureyrar fagnar 90 ára afmæli

    • 11.04.2026
    „Við erum stolt af þessu afmælisbarni sem ber aldurinn einkar vel og hefur eflst og styrktst með hverju árinu. Í gegnum félagið hefur fólk bundist tryggðarböndum fyrir lífstíð, notið endurnærandi ferðalaga um landið og öðlast þekkingu á landinu okkar,“ segir Gunnar Már Gunnarsson nýkjörinn formaður Ferðafélags Akureyrar, FFA. Félagið fagnaði 90 ára afmæli, 8 apríl, var stofnað þann dag árið 1936.
Sjá meira