Svalbarðsstrandahreppur Nýtt útivistasvæði neðan Gróðurreits

21. september, 2025 - 15:05 Margrét Þóra Þórsdóttir
Svalbarðsstrandarhreppur vinnur nú að því að koma upp glæsilegu útivistarsvæði neðan Gróðurreits. Markmiðið er að skapa skemmtilegan samkomustað fyrir íbúa og gesti, þar sem allir geta notið útiveru og samveru í fallegu umhverfi.

Á svæðinu verður byrjað á að reisa grillhús sem nýtist til fjölskyldu- og vinasamkoma, ásamt því að gefa tækifæri til skjóls við ótrygg veður. Einnig verður komið upp aparólu og gerður göngustígur að grillhúsi.

„Með þessu verkefni er verið að leggja áherslu á að efla samfélagið, hvetja til útiveru og styrkja aðstöðu til heilbrigðrar og ánægjulegrar samveru. Við hlökkum til að sjá svæðið taka á sig mynd og vonum að íbúar taki því fagnandi,“ segir í frétt á vef hreppsins.

