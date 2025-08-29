Stjórn Hafnasamlags Norðurlands lýsir yfir miklum vonbrigðum með aflögn strandsiglinga

29. ágúst, 2025 - 13:46 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Vonandi sjáum við fraktskip hér við bryggju sem fyrst. Mynd Vbl.
Á fundi stjórnar Hafnasamlags Norðurlands á dögunum var sú ákvörðun forsvarsmanna Eimskipa að legga niður strandsiglinar til umræðu.

Stjórnin lýsir yfir miklum vonbrigðum með þá ákvörðun að leggja af strandsiglingar til hafna á Norðurlandi og Vestfjörðum í kjölfar stöðvunar á starfsemi kísilverksmiðju PCC á Bakka.

Þessi ákvörðun mun þýða töluvert tekjutap fyrir hafnasamlagið, dregur úr samkeppni auk þess að leiða af sér aukið álag og slit á þjóðvegakerfinu. Jafnframt mun slysahætta með mikilli fjölgun flutningabíla á vegakerfinu aukast umtalsvert. Einnig er ljóst að strandsiglingar hafi mun minni neikvæð umhverfisáhrif heldur en umferð flutningabíla. 

Það er mikið hagsmunamál fyrir íbúa á landsbyggðinni auk fyrirtækja að flutningskostnaður sé eins hagkvæmur og kostur er og er það mat stjórnar Hafnasamlagsins að strandflutningar séu liður í því.

Því hvetur stjórn Hafnasamlags Norðurlands innviðaráðherra til að leita allra leiða til að strandflutningar leggist ekki af heldur verði auknir eins og kostur er. 

Segir í samþykkt stjórnar 

