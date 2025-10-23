Rakaskemmdir í húsnæði dag- og göngudeildar geðdeildar

Sérfræðingar frá Eflu hafa tekið sýni í húsnæði dag- og göngudeildar geðdeildar á Seli og sýna niðurstöðurnar menguð sýni vegna rakaskemmda, sem nauðsynlegt er að bregðast við.
Nú þegar er hafin vinna við þær aðgerðir sem hægt er að ráðast í án tafar s.s. grisjun, regluleg aukaþrif, skoða möguleika varðandi loftræstun, upplýsingagjöf og stuðning við skjólstæðinga og starfsfólk. Þá er einnig unnið að aðgerðaráætlun til lengri tíma.
Í þessu ferli er megináhersla lögð á að tryggja velferð skjólstæðinga og starfsfólks.
Vakni spurningar vegna þjónustu er fólk hvatt til að senda fyrirspurnir á netfangið: mottakasel@sak.is