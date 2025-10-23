Rakaskemmdir í húsnæði dag- og göngudeildar geðdeildar

23. október, 2025 - 15:29 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Vart hefur orðið rakaskemmda í húsnæði dag- og göngudeildar geðdeildar á Seli Mynd SAk.is
Sérfræðingar frá Eflu hafa tekið sýni í húsnæði dag- og göngudeildar geðdeildar á Seli og sýna niðurstöðurnar menguð sýni vegna rakaskemmda, sem nauðsynlegt er að bregðast við.

Nú þegar er hafin vinna við þær aðgerðir sem hægt er að ráðast í án tafar s.s. grisjun, regluleg aukaþrif, skoða möguleika varðandi loftræstun, upplýsingagjöf og stuðning við skjólstæðinga og starfsfólk. Þá er einnig unnið að aðgerðaráætlun til lengri tíma.

Í þessu ferli er megináhersla lögð á að tryggja velferð skjólstæðinga og starfsfólks.

 



Vakni spurningar vegna þjónustu er fólk hvatt til að senda fyrirspurnir á netfangið: mottakasel@sak.is

