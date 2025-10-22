Bleikur dagur hjá starfsfólki Samherja

Október er mánuður Bleiku slaufunnar, sem er árvekni- og fjáröflunarátak Krabbameinsfélags Íslands gegn krabbameinum hjá konum. Segja má að átakið hafi náð hápunkti í dag, miðvikudaginn 22. október með Bleika deginum.
Konur sem starfa hjá Samherja fengu Bleiku slaufuna
Samherji hefur í gegnum tíðina styrkt starfsemi Krabbameinsfélagsins með einum eða öðrum hætti. Í byrjun bleika mánaðarins var öllum konum er starfa hjá félaginu færð Bleika slaufan og vill Samherji með því styrkja þetta mikilvæga verkefni.
Allur ágóði Bleiku slaufunnar rennur til fjölbreyttrar starfsemi Krabbameinsfélagsins, sem byggir starfsemi sína á styrkjum frá einstaklingum og fyrirtækjum.
Undanfarin ár hefur Samherji sömuleiðis styrkt Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis í tengslum við Dömulega dekurdaga.
Á Bleika deginum hefur verið góð þátttaka bæði karla og kvenna á starfsstöðvum Samherja sem klæðast bleiku eins og meðfylgjandi myndir bera með sér.
Bleikt allsráðandi litur
Anna María Kristinsdóttir mannauðsstjóri Samherja segir að víðast hvar innan fyrirtækisins hafi byggst upp skemmtilegar hefðir í tengslum við þetta þarfa árvekni- og fjáröflunarátak Krabbameinsfélagsins.„Hérna á skrifstofunni hafa starfsmenn lagt til bleikt meðlæti í morgunkaffinu á Bleika deginum, skreytt vinnustaðinn með bleiku og klæðst bleiku. Sömu sögu er að segja um aðrar starfsstöðvar félagsins víða um land. Í Sandgerði, svo dæmi sé tekið, eru bleikar veitingar, kaffistofan er bleik og starfsfólkið skartar bleikum fatnaði og bleiku skrauti. Með því að færa öllum konum er starfa hjá félaginu Bleiku slaufuna styrkjum við mikilvæga starfsemi Krabbameinsfélags Íslands, staðreyndin er því miður að krabbamein snertir allar fjölskyldur landsins með einum eða öðrum hætti,“ segir Anna María Kristinsdóttir.
Meðfylgjandi myndir voru teknar í morgun í nokkrum starfsstöðvum Samherja.