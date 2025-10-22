Bleikur dagur hjá starfsfólki Samherja

22. október, 2025 - 11:50 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Starfsfólk á skrifstofu Samherja á Akureyri. Myndir Samherji
Starfsfólk á skrifstofu Samherja á Akureyri. Myndir Samherji

Október er mánuður Bleiku slaufunnar, sem er árvekni- og fjáröflunarátak Krabbameinsfélags Íslands gegn krabbameinum hjá konum. Segja má að átakið hafi náð hápunkti í dag, miðvikudaginn 22. október með Bleika deginum.

Konur sem starfa hjá Samherja fengu Bleiku slaufuna

Samherji hefur í gegnum tíðina styrkt starfsemi Krabbameinsfélagsins með einum eða öðrum hætti. Í byrjun bleika mánaðarins var öllum konum er starfa hjá félaginu færð Bleika slaufan og vill Samherji með því styrkja þetta mikilvæga verkefni.

Allur ágóði Bleiku slaufunnar rennur til fjölbreyttrar starfsemi Krabbameinsfélagsins, sem byggir starfsemi sína á styrkjum frá einstaklingum og fyrirtækjum.

Undanfarin ár hefur Samherji sömuleiðis styrkt Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis í tengslum við Dömulega dekurdaga.

Á Bleika deginum hefur verið góð þátttaka bæði karla og kvenna á starfsstöðvum Samherja sem klæðast bleiku eins og meðfylgjandi myndir bera með sér.

Bleikt allsráðandi litur

Anna María Kristinsdóttir mannauðsstjóri Samherja segir að víðast hvar innan fyrirtækisins hafi byggst upp skemmtilegar hefðir í tengslum við þetta þarfa árvekni- og fjáröflunarátak Krabbameinsfélagsins.„Hérna á skrifstofunni hafa starfsmenn lagt til bleikt meðlæti í morgunkaffinu á Bleika deginum, skreytt vinnustaðinn með bleiku og klæðst bleiku. Sömu sögu er að segja um aðrar starfsstöðvar félagsins víða um land. Í Sandgerði, svo dæmi sé tekið, eru bleikar veitingar, kaffistofan er bleik og starfsfólkið skartar bleikum fatnaði og bleiku skrauti. Með því að færa öllum konum er starfa hjá félaginu Bleiku slaufuna styrkjum við mikilvæga starfsemi Krabbameinsfélags Íslands, staðreyndin er því miður að krabbamein snertir allar fjölskyldur landsins með einum eða öðrum hætti,“ segir Anna María Kristinsdóttir.

Meðfylgjandi myndir voru teknar í morgun í nokkrum starfsstöðvum Samherja.

 

Skrifstofa Samherja í Reykjavík
Hluti starfsfólks í ÚA á Akureyri
Hluti starfsfólks Samherja á Dalvík
Sandgerði í morgun
Bleikar kökur og bleikt meðlæti var áberandi
Mötuneyti Samherja á Dalvík. Beiki liturinn allsráðandi

 

Kokkurinn í mötuneyti ÚA
Dalvík
Til baka

Nýjast

  • Bleikur dagur hjá starfsfólki Samherja

    • 22.10.2025
    Október er mánuður Bleiku slaufunnar, sem er árvekni- og fjáröflunarátak Krabbameinsfélags Íslands gegn krabbameinum hjá konum. Segja má að átakið hafi náð hápunkti í dag, miðvikudaginn 22. október með Bleika deginum.

  • 50 ár liðin frá því að konur lögðu fyrst niður störf til þess að krefjast jafnréttis

    • 22.10.2025
    Í tilefni kvennaverkfalls er viðbúið að ákveðin þjónusta á vegum Akureyrarbæjar verði skert eða þyngri í vöfum föstudaginn 24. október.

  • Silfurgengið – ný bók Brynhildar Þórarinsdóttur teflir saman fortíð og nútíð

    • 21.10.2025
    Brynhildur ræðir bókina og deilir ástríðu sinni fyrir læsi, ungmennabókmenntum og mikilvægi þess að hefja lestraruppeldi strax í fæðingarorlofi

  • Stórkostlegur árangur Kára Þórs Barry, fatahönnuðar og textílkennara á alþjóðlegri fatahönnuðarkeppni í Prag.

    • 21.10.2025
    Ungir og efnilegir Akureyringar eru víða og í mörgum greinum atvinnulífsins. Einn þeirra er Kári Þór Barry, fatahönnuður og textílkennari við Brekkuskóla.

  • Dansvídeóhátíðin Boreal haldin í sjötta sinn

    • 20.10.2025
    Dansvídeóhátíðin Boreal hefst í Listasafninu á Akureyri föstudagskvöldið 24. október kl. 20. Þetta er í sjötta sinn sem hátíðin er haldin og fara sýningarnar fram í Listasafninu, Mjólkurbúðinni, Deiglunni og Kaktus. Allir viðburðir eru opnir gestum að kostnaðarlausu og dagskrána má nálgast á samfélagsmiðlum og heimasíðum Boreal og Listasafnsins.

  • Leikskólinn Krummakot í Eyjafjarðarsveit tekin í notkun

    • 20.10.2025
    „Þegar við horfum á þetta glæsilega mannvirki skulum við minnast þess að Krummakot er áþreifanleg sönnun þess sem við getum áorkað þegar við vinnum saman að sameiginlegu markmiði. Hann er fjárfesting í framtíð barnanna okkar og þar með framtíð samfélagsins alls,“ sagði Erna Káradóttir leikskólastjóri á Krummakoti í Eyjafjarðarsveit sem tekin var formlega í notkun á dögunum. Krummakot varð 38 ára í liðnum mánuði.

  • „Í leit að gulli jarðar höfum við gleymt demöntum himinsins“

    • 19.10.2025
    Hjálmar Bogi Hafliðason, forseti sveitarstjórnar og málshefjandi sagði í samtali við vikublaðið að næturhiminninn væri náttúruleg, menningarleg og söguleg auðlind sem þurfi að vernda og nýta. 

  • Ferðaskrifstofan Hrísey ferðir

    • 18.10.2025
    „Okkur fannst vinnan við ferðaskrifstofuna skemmtilegt og áhugavert verkefni,“ skrifa þeir Johan Jörundur Rask í 6. bekk og Patrekur Ingólfsson, 9. bekk Hríseyjarskóla, en nemendur í 6.-9. bekk skólans bjuggu til ferðaskrifstofu á dögunum í tengslum við þema sem var sjálfbærni og landafræði. Einnig héldu þeir nafna- og merkjasamkeppni.

  • Áskoranir og tækifæri í heimskautarétti

    • 18.10.2025
    Í vikunni eftir að Hringborð Norðurslóða (e. Arctic Circle Assembly) fer fram í Reykjavík dagana 16.–18. október verður 18. málþingið um heimskautarétt haldið í Nuuk á Grænlandi 22.–24. október. Málþingið er skipulagt af Háskólanum á Akureyri og Ilisimatusarfik (Háskólanum á Grænlandi).
Sjá meira