50 ár liðin frá því að konur lögðu fyrst niður störf til þess að krefjast jafnréttis

22. október, 2025 - 11:37 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
50 ár liðin frá því að konur lögðu fyrst niður störf til þess að krefjast jafnréttis
50 ár liðin frá því að konur lögðu fyrst niður störf til þess að krefjast jafnréttis

Í tilefni kvennaverkfalls er viðbúið að ákveðin þjónusta á vegum Akureyrarbæjar verði skert eða þyngri í vöfum föstudaginn 24. október.

Samtök launafólks ásamt fjölmörgum öðrum baráttusamtökum kvenna og hinsegin fólks standa að deginum, en nú eru 50 ár liðin frá því að konur lögðu fyrst niður störf til þess að krefjast jafnréttis. Konur og kvár, sem það geta, eru hvött til að taka þátt í skipulagðri dagskrá og lágmarka þá vinnu og ábyrgð sem felst í annarri og þriðju vaktinni.

Útifundur fer fram á Ráðhústorgi frá kl. 11.15 til 12.00. Öll eru hvött til að mæta á fundinn og sýna samstöðu í baráttu fyrir launajafnrétti kynjanna.

Hluti af starfsemi sveitarfélaga er með þeim hætti að ekki er mögulegt að leggja hana alfarið niður, líkt og stuðningur við fatlað fólk. Kappkostað verður að tryggja þjónustu á öllum sviðum svo velferð, öryggi og heilsu fólks verði á engan hátt stofnað í hættu.

Með samhentu átaki getum við stuðlað að því að sem flestar konur og kvár geti tekið þátt í deginum. Foreldrar eru hvattir til að hafa börn sín heima eða með sér í vinnu ef mögulegt er, til að auðvelda starfsfólki leikskóla að taka þátt í kvennaverkfallinu. Sundlaugar Akureyrarbæjar verða opnar, en þó má gera ráð fyrir skertri þjónustu.

Umfram allt skulum við sýna samstöðu með konum og kvárum og gera allt sem í okkar valdi stendur til að sem flest geti tekið þátt í deginum.

Orðsending til foreldra barna í frístund:

Þar sem dagskrá útifundar kvenna og kvára á Akureyri hefur verið auglýst frá 11:15 nk. föstudag óskum við eindregið eftir því að foreldrar sem tök hafa á nýti ekki frístund þann dag. Mikil hvatning er í samfélaginu til kvenna og kvára að taka þátt í hátíðarhöldunum og er vilji sveitarfélagsins að gera sem flestum konum og kvárum það kleift.

Það verður því lágmarksstarfsemi í frístund þennan dag. Ef foreldrar sækja börn sín verða gjöld vegna skólatíma felld niður.

Orðsending til foreldra leikskólabarna:

Þar sem dagskrá útifundar kvenna og kvára á Akureyri hefur verið auglýst frá 11:15 nk. föstudag óskum við eindregið eftir því að foreldrar sem tök hafa á sæki börn sín í leikskólann fyrir kl. 11 þann dag. Mikil hvatning er í samfélaginu til kvenna og kvára að taka þátt í hátíðarhöldunum og er vilji sveitarfélagsins að gera sem flestum konum og kvárum það kleift.

Það verður því lágmarksstarfsemi í leikskólum Akureyrarbæjar eftir kl. 11 þennan dag. Fari svo að ekki náist að manna skólann þennan dag er mögulegt að grípa þurfi til fáliðunarstefnu, þ.e. að biðja foreldra um að sækja börn sín. Ef foreldrar sækja börn sín verða gjöld vegna skólatíma felld niður.

Frá þessu segir á heimasíðu Akureyrarbæjar.

Til baka

Nýjast

  • Bleikur dagur hjá starfsfólki Samherja

    • 22.10.2025
    Október er mánuður Bleiku slaufunnar, sem er árvekni- og fjáröflunarátak Krabbameinsfélags Íslands gegn krabbameinum hjá konum. Segja má að átakið hafi náð hápunkti í dag, miðvikudaginn 22. október með Bleika deginum.

  • 50 ár liðin frá því að konur lögðu fyrst niður störf til þess að krefjast jafnréttis

    • 22.10.2025
    Í tilefni kvennaverkfalls er viðbúið að ákveðin þjónusta á vegum Akureyrarbæjar verði skert eða þyngri í vöfum föstudaginn 24. október.

  • Silfurgengið – ný bók Brynhildar Þórarinsdóttur teflir saman fortíð og nútíð

    • 21.10.2025
    Brynhildur ræðir bókina og deilir ástríðu sinni fyrir læsi, ungmennabókmenntum og mikilvægi þess að hefja lestraruppeldi strax í fæðingarorlofi

  • Stórkostlegur árangur Kára Þórs Barry, fatahönnuðar og textílkennara á alþjóðlegri fatahönnuðarkeppni í Prag.

    • 21.10.2025
    Ungir og efnilegir Akureyringar eru víða og í mörgum greinum atvinnulífsins. Einn þeirra er Kári Þór Barry, fatahönnuður og textílkennari við Brekkuskóla.

  • Dansvídeóhátíðin Boreal haldin í sjötta sinn

    • 20.10.2025
    Dansvídeóhátíðin Boreal hefst í Listasafninu á Akureyri föstudagskvöldið 24. október kl. 20. Þetta er í sjötta sinn sem hátíðin er haldin og fara sýningarnar fram í Listasafninu, Mjólkurbúðinni, Deiglunni og Kaktus. Allir viðburðir eru opnir gestum að kostnaðarlausu og dagskrána má nálgast á samfélagsmiðlum og heimasíðum Boreal og Listasafnsins.

  • Leikskólinn Krummakot í Eyjafjarðarsveit tekin í notkun

    • 20.10.2025
    „Þegar við horfum á þetta glæsilega mannvirki skulum við minnast þess að Krummakot er áþreifanleg sönnun þess sem við getum áorkað þegar við vinnum saman að sameiginlegu markmiði. Hann er fjárfesting í framtíð barnanna okkar og þar með framtíð samfélagsins alls,“ sagði Erna Káradóttir leikskólastjóri á Krummakoti í Eyjafjarðarsveit sem tekin var formlega í notkun á dögunum. Krummakot varð 38 ára í liðnum mánuði.

  • „Í leit að gulli jarðar höfum við gleymt demöntum himinsins“

    • 19.10.2025
    Hjálmar Bogi Hafliðason, forseti sveitarstjórnar og málshefjandi sagði í samtali við vikublaðið að næturhiminninn væri náttúruleg, menningarleg og söguleg auðlind sem þurfi að vernda og nýta. 

  • Ferðaskrifstofan Hrísey ferðir

    • 18.10.2025
    „Okkur fannst vinnan við ferðaskrifstofuna skemmtilegt og áhugavert verkefni,“ skrifa þeir Johan Jörundur Rask í 6. bekk og Patrekur Ingólfsson, 9. bekk Hríseyjarskóla, en nemendur í 6.-9. bekk skólans bjuggu til ferðaskrifstofu á dögunum í tengslum við þema sem var sjálfbærni og landafræði. Einnig héldu þeir nafna- og merkjasamkeppni.

  • Áskoranir og tækifæri í heimskautarétti

    • 18.10.2025
    Í vikunni eftir að Hringborð Norðurslóða (e. Arctic Circle Assembly) fer fram í Reykjavík dagana 16.–18. október verður 18. málþingið um heimskautarétt haldið í Nuuk á Grænlandi 22.–24. október. Málþingið er skipulagt af Háskólanum á Akureyri og Ilisimatusarfik (Háskólanum á Grænlandi).
Sjá meira