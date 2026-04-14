Stelpurnar unnu frækinn sigur á Portúgal og stuðningsmenn fengu „Besta bitann af þorskinum“

Íslenska kvennalandsliðið í handbolta tryggði sér farseðilinn á EM eftir frækinn sigur á Portúgal í hreinum úrslitaleik á Ásvöllum á sunnudaginn. Frítt var á leikinn í boði Samherja og starfsfólk félagsins bauð stuðningsmönnum upp á „Besta bitann af þorskinum“ á leiknum.
Samherji er stoltur styrktaraðili HSÍ og landsliðanna í handbolta. Frítt var á leikinn í boði Samherja og voru allir miðarnir sóttir af stuðningsmönnum landsliðsins. Samherji var með bás á Ásvöllum og bauð upp á „Besta bitann af þorskinum“ fyrir leik og á meðan honum stóð. Theodór Sölvi Haraldsson, matreiðslumeistari Samherja á Akureyri, eldaði fiskitaco sem fékk mjög góðar viðtökur frá stuðningsmönnum landsliðsins.
Eftir smávegis hikst í byrjun leiksins gegn Portúgal sýndu íslensku stelpurnar styrk sinn og léku frábærlega. Sérstaklega í síðari hálfleik þegar leikur liðsins var afar sannfærandi. Þegar upp var staðið höfðu þær tryggt sér keppnisrétt á Evrópumótinu 2026 með öruggum 32–24 sigri. Þetta er annað Evrópumótið í röð sem stelpurnar tryggja sér þátttöku á og er það stór áfangi fyrir liðið og íslenskan handbolta.
Samherji óskar kvennalandsliðinu til hamingju með frábæra frammistöðu í leiknum og sendir liðinu baráttukveðjur fyrir Evrópumótið í desember næstkomandi.
