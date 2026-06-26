Staðan á Kristnesi kallar á skýr svör og tafaralausar aðgerðir

26. júní, 2026 - 16:26 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá vinstri Njáll Trausti Friðbertsson, Ingibjörg Isaksen, Eygló Björnsdóttir hjúkrunarfræðingur og…
Frá vinstri Njáll Trausti Friðbertsson, Ingibjörg Isaksen, Eygló Björnsdóttir hjúkrunarfræðingur og deildarstjóri á Kristnesi, Sólveig Pétursdóttir yfirlæknir endurhæfinga á SAk og Ingvar Þóroddsson Myndir NTF

Njáll Trausti Friðbertsson þingmaður (D) greinir frá heimsókn sem hann fór í til Kristnes í dag ásamt kollegum hans þeim Ingibjörgu Isaksen (B) og Ingvar Þóroddssyni (C)

Njáll skrifar ,,Við þingmenn kjördæmisins fylgjumst vel með þeirri alvarlegu stöðu sem nú er uppi. Það hefur verið brugðist hratt við af hálfu stjórnenda SAk og heilbrigðisráðuneytisins. Í dag eða á næstu dögum verður skrifað undir leigusamning vegna húsnæði til sinna dag- og göngudeildarþjónustunni til bráðabirgða.

 

Við Ingibjorg Isaksen og Ingvar Þóroddsson heimsóttum starfsfólkið á Kristsnesi og fórum í gegnum stöðuna og mikilvægi þess að það sé horft til lengri framtíðar og hvernig endurhæfingardeild við viljum reka hérna fyrir norðan. Það er mikilvægt að sú framtíðarsýn komi fram sem fyrst þannig að starfsfólk og við öll getum horft til lengri framtíðar hvernig málum er sem best komið fyrir þessa mikilvægu þjónustu sem er verið að veita í dag á Kristnesi" skrifar  Njáll

Skiptir máli að endurhæfing sé aðgengileg utan höfuðborgarsvæðisins

,,Kristnes hefur um áratugaskeið gegnt lykilhlutverki í endurhæfingu fyrir samfélagið á Norður- og Austurlandi. Þar hefur byggst upp mikil þekking, reynsla og sérhæfð þjónusta sem skiptir fólk sköpum þegar það þarf að ná heilsu, færni og sjálfstæði á ný eftir veikindi eða áföll. Nú er hins vegar komin upp alvarleg staða í tengslum við starfsemina á Kristnesi vegna myglu í húsnæðinu, sem kallar á skýr svör og tafarlausar aðgerðir.
 
Það skiptir máli að endurhæfing sé aðgengileg utan höfuðborgarsvæðisins, nær fjölskyldum, heimabyggð og stuðningsneti sjúklinga. Kristnes er mikilvægur hlekkur í jafnræði, byggðafestu og öflugu heilbrigðiskerfi.
 
Ég held að öllum þeim sem hafa kynnt sér þessa alvarlegu stöðu sem nú er uppi sé það ljóst að það er mikilvægt að bregðast sem fyrst við. Það mun taka nokkur ár að endurbyggja húsnæðið og mikilvægt að sem minnst truflun verði á þeirri mikilvægu starfsemi sem hefur farið fram á Kristsnesi um langt árabil" skrifar Njáll að endingu.

 

 
Endurhæfingarsundlaugin á Kristnesi er sú eina sinnar tegundar  utan Suðvesturhornsins.  Sundlaugin  var sett upp fyrir gjafafé 
 
 
 
Til baka

Nýjast

  • Staðan á Kristnesi kallar á skýr svör og tafaralausar aðgerðir

    • 26.06.2026
    Njáll Trausti Friðbertsson þingmaður  (D) greinir frá heimsókn sem  hann fór í til  Kristnes í dag ásamt  kollegum hans þeim Ingibjörgu Isaksen (B)  og Ingvar Þóroddssyni (C)

  • Menntamálaráðherra Grænlands heimsótti HA

    • 26.06.2026
    Menntamálaráðherra Grænlands, Nivi Olsen, heimsótti Háskólann á Akureyri um miðjan júní. Með henni í för voru Nuka Kleemann, ráðuneytisstjóri, og Kresten Lennert, aðstoðarmaður ráðherra.

  • Þriggja ára samningur við Akureyrarakademíu

    • 26.06.2026
    Menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytið hefur gert þriggja ára samstarfssamning við Akureyrarakademíuna. Markmið samningsins er m.a. að styrkja umgjörð sjálfstæðra rannsakenda auk þess að efla þekkingardrifna starfsemi og fræðastarf.

  • Hópur frá Súlum í hálendisgæslu

    • 26.06.2026
    15 manna hópur frá Súlum er lagður af stað á Hálendisvakt. Framundan er vika með aðsetur í Landmannalaugum. Þess má geta að nú er að hefjast 20. sumarið sem Landsbjörg sinnir gæslu á hálendi Íslands

  • Nýr tækjabúnaður styrkir þjónustu HSN á Akureyri

    • 25.06.2026
    Heilsugæslan á Akureyri (HSN) hefur fengið afhentar rausnarlegar gjafir frá Lionsklúbb Akureyrar, Lionsklúbbnum Ösp og LCIF Lions Clubs International Foundation sem munu efla greiningu, meðferð og eftirfylgd sjúklinga til muna. Gjafirnar voru afhentar við formlega athöfn 25. júní 2026 og fela í sér þrjú sérhæfð tæki sem styrkja klíníska þjónustu stofnunarinnar verulega.

  • Kristjana Stefáns og Svavar Knútur blása í gamlar glæður

    • 25.06.2026
    Hið margrómaða músíkalska par, Kristjana Stefáns tónskáld og söngkona og Svavar Knútur söngvaskáld, blása til tvennra tónleika í júní til að fagna fimmtán ára afmæli þeirra fyrstu dúettaplötu, sem bar nafnið „Glæður“ og kom út 2011.

  • Við ætlum að leggja okkar af mörkum

    • 25.06.2026
    Nýr framsækinn meirihluti tók við hér á Akureyri í vor. Meirihluti sem ætlar að sinna samfélagslegri ábyrgð. Í samræmi við málefnasamning meirihlutans er lögð áhersla á ábyrga fjármálastjórn og virka þátttöku í því verkefni að vinna gegn verðbólgu og vöxtum hefur verið lagður fram aðgerðapakki í nokkrum liðum sem samþykktur var af öllum fulltrúum í bæjarráði. 

  • DANSIBALL Í GÖNGUGÖTUNNI!!!

    • 25.06.2026
    Listasumar 2026 byrjar með alvöru stuði í dag, fimmtudag kl. 20, þegar Magni og Erna Hrönn stíga á svið ásamt hljómsveit og breyta Göngugötunni á Akureyri í dansgólf.

  • Helgi Már Hafþórsson vann 6 titla í berboga og langboga á Íslandsmeistaramótinu og á nú öll Íslandsmetin

    • 25.06.2026
    Keppendur frá ÍF Akri  komu sáu og sigruðu á Íslandsmeistaramótinu í bogfimi utandyra en mótið fór fram í Fagralundi Kópavogi  um s.l. helgi.
Sjá meira