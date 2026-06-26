Staðan á Kristnesi kallar á skýr svör og tafaralausar aðgerðir

Frá vinstri Njáll Trausti Friðbertsson, Ingibjörg Isaksen, Eygló Björnsdóttir hjúkrunarfræðingur og deildarstjóri á Kristnesi, Sólveig Pétursdóttir yfirlæknir endurhæfinga á SAk og Ingvar Þóroddsson Myndir NTF
Njáll Trausti Friðbertsson þingmaður (D) greinir frá heimsókn sem hann fór í til Kristnes í dag ásamt kollegum hans þeim Ingibjörgu Isaksen (B) og Ingvar Þóroddssyni (C)
Njáll skrifar ,,Við þingmenn kjördæmisins fylgjumst vel með þeirri alvarlegu stöðu sem nú er uppi. Það hefur verið brugðist hratt við af hálfu stjórnenda SAk og heilbrigðisráðuneytisins. Í dag eða á næstu dögum verður skrifað undir leigusamning vegna húsnæði til sinna dag- og göngudeildarþjónustunni til bráðabirgða.
Við Ingibjorg Isaksen og Ingvar Þóroddsson heimsóttum starfsfólkið á Kristsnesi og fórum í gegnum stöðuna og mikilvægi þess að það sé horft til lengri framtíðar og hvernig endurhæfingardeild við viljum reka hérna fyrir norðan. Það er mikilvægt að sú framtíðarsýn komi fram sem fyrst þannig að starfsfólk og við öll getum horft til lengri framtíðar hvernig málum er sem best komið fyrir þessa mikilvægu þjónustu sem er verið að veita í dag á Kristnesi" skrifar Njáll
Skiptir máli að endurhæfing sé aðgengileg utan höfuðborgarsvæðisins
,,Kristnes hefur um áratugaskeið gegnt lykilhlutverki í endurhæfingu fyrir samfélagið á Norður- og Austurlandi. Þar hefur byggst upp mikil þekking, reynsla og sérhæfð þjónusta sem skiptir fólk sköpum þegar það þarf að ná heilsu, færni og sjálfstæði á ný eftir veikindi eða áföll. Nú er hins vegar komin upp alvarleg staða í tengslum við starfsemina á Kristnesi vegna myglu í húsnæðinu, sem kallar á skýr svör og tafarlausar aðgerðir.
Það skiptir máli að endurhæfing sé aðgengileg utan höfuðborgarsvæðisins, nær fjölskyldum, heimabyggð og stuðningsneti sjúklinga. Kristnes er mikilvægur hlekkur í jafnræði, byggðafestu og öflugu heilbrigðiskerfi.
Ég held að öllum þeim sem hafa kynnt sér þessa alvarlegu stöðu sem nú er uppi sé það ljóst að það er mikilvægt að bregðast sem fyrst við. Það mun taka nokkur ár að endurbyggja húsnæðið og mikilvægt að sem minnst truflun verði á þeirri mikilvægu starfsemi sem hefur farið fram á Kristsnesi um langt árabil" skrifar Njáll að endingu.
Endurhæfingarsundlaugin á Kristnesi er sú eina sinnar tegundar utan Suðvesturhornsins. Sundlaugin var sett upp fyrir gjafafé