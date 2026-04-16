Símarfrí sem virkar í Akureyarbæ

Í upphafi kjörtímabilsins byrjaði ég strax að beita mér fyrir því að allir grunnskólar Akureyrarbæjar tækju upp samræmdar símareglur. Ég taldi mikilvægt að skapa skýran ramma um notkun snjallsíma í skólum til að stuðla að betra skólaumhverfi, meiri einbeitingu í kennslu og auknum samskiptum milli nemenda. Ég viðraði þessar hugmyndir á fyrstu mánuðum skólaársins 2022 við sviðstjóra fræðslu- og lýðheilsusviðs og skólastjórnendur grunnskóla Akureyrarbæjar. Við tók afar góð vinna hjá starfshópi árið 2023 en hann var samsettur af kjörnum fulltrúum, fulltrúum foreldra og ungmenna, starfsfólki skóla og starfsfólki af fræðslu- og lýðheilsusviði. Hópurinn vann að því að skoða kosti og galla samræmdra símareglna og símafrís í grunnskólum. Hópurinn átti samráð við foreldra, starfsfólk skóla og nemendur með fjölbreyttum hætti. Í kjölfarið tók símafrí í grunnskólum Akureyrarbæjar gildi í ágúst 2024.
Meiri vinnufriður og virkari þátttaka í námi
Nú eru liðin tæplega tvö ár frá því að samræmdar símareglur voru innleiddar í grunnskólum Akureyrarbæjar. Markmiðið með reglunum var að skapa betra námsumhverfi, bæta samskipti og auka vellíðan nemenda og starfsfólks. Þegar litið er til baka má sjá að þessi ákvörðun hefur haft margvísleg jákvæð áhrif á skólastarfið.
Á þessum tveimur árum hefur vinnufriður í kennslustundum aukist. Kennarar hafa greint frá því að nemendur eigi auðveldara með að einbeita sér og taki virkari þátt í náminu þegar símar eru ekki til staðar sem truflun. Einnig hefur komið fram að nemendur klára verkefni sín betur og sýna meiri áhuga á kennslunni.
Fleiri leikir og sterkari samskipti nemenda
Í frímínútum hefur einnig orðið jákvæð breyting. Nemendur verja meiri tíma í samskipti sín á milli og taka þátt í leikjum og sameiginlegri afþreyingu. Margar skólalóðir hafa verið þróaðar áfram með nýjum leik- og afþreyingar möguleikum til að mæta þörfum nemenda. Þetta hefur stuðlað að aukinni gleði og betri samskiptum í nemendahópnum.
Foreldrar mikilvægir þátttakendur
Samstarf við foreldra hefur einnig verið mjög mikilvægt á þessum tíma. Foreldrar hafa almennt verið mjög ánægðir með símafríið og tekið vel í reglurnar. Margir telja að breytingin hafi haft jákvæð áhrif á börnin, bæði hvað varðar einbeitingu, samskipti og líðan í skólanum. Með þessu mun vonandi skapast enn betri og meiri sameiginleg sýn milli heimila og skóla á mikilvægi hóflegrar símanotkunar og heilbrigðra samskipta.
Mikilvægt að fylgjast áfram með og þróa reglurnar
Þrátt fyrir jákvæðar niðurstöður hefur verið mikilvægt að fylgjast vel með þróuninni og hlusta á ábendingar frá nemendum og starfsfólki. Reglurnar verða að vera endurskoðaðar reglulega til að tryggja að þær þjóni þörfum skólasamfélagsins sem best. Einnig hefur á kjörtímabilinu verið lögð áhersla á fræðslu um netöryggi og ábyrga notkun snjalltækja og mikilvægt er að halda því áfram.
Að lokum má segja að símafrí í grunnskólum Akureyrarbæjar hafi reynst mikilvægt skref í átt að betra skólastarfi. Reynslan síðustu tveggja ára sýnir að með góðu samstarfi nemenda, foreldra og starfsfólks er hægt að skapa jákvætt og uppbyggilegt skólaumhverfi þar sem vellíðan og nám fara saman. Markmiðið áfram er að þróa skólastarfið og tryggja að nemendur fái sem besta aðstöðu til náms og félagslegra samskipta.
Heimir Örn Árnason er formaður bæjaráðs og fræðslu- og lýðheilsuráðs Akureyrarbæjar og situr í 2. sæti á framboðslista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri.