Lóan er komin og sumarkvíðinn líka

Sumarið er tími fjölskyldunnar, samveru og frelsis. Eða það ætti að minnsta kosti að vera það, ekki satt? Hjá mörgum barnafjölskyldum er sumarið þó tími púsluspils, samviskubits og kvíða.
Undirrituð er flíspeysumamma í dagvinnu, með barn í leikskóla, barn á yngsta stigi í grunnskóla og á mann í vaktavinnu í framlínustarfi. Við fjölskyldan erum því í hamstrahjóli rútínunnar allan veturinn og hlökkum mikið til að eiga ljúfar samverustundir í sumar. Á sama tíma hef ég haft kvíðahnút í maganum yfir sumrinu og tel mig því miður ekki vera eina um það.
Fær annað hvort okkar hjóna frí í vinnu þegar leikskólinn er lokaður?
Ef ekki, hvar á leikskólabarnið að vera?
Hvað á 8 ára barnið að aðhafast í sínu langa sumarfríi þegar við foreldrarnir erum að vinna?
Verður meira framboð af námskeiðum en í fyrra?
Fáum við hjónin frí á sama tíma þannig að við getum gert eitthvað saman öll fjölskyldan?
Er ég ekki ógeðslega frek gagnvart vinnufélögum að betla alltaf frí í júlí til að dekka leikskólafríið?
Leikskólar á Akureyri loka allir í 20 virka daga í sumar, eða í fjórar vikur. Helmingurinn frá 29. júní til 24. júlí og hinn helmingurinn frá 6. júlí til 31. júlí. Leikskólabörn á Akureyri eru rúmlega eitt þúsund talsins* og foreldrar leikskólabarna því sennilega tæp tvö þúsund. Þessir foreldrar, eða að minnsta kosti annað foreldri hvers leikskólabarns, vilja væntanlega vera í sumarfríi á sama tíma og barnið, í meirihluta júlí.
Eðlilega gengur það ekki upp því það hafa ekki allir val um að vera í fríi í júlí. Maðurinn minn fékk sem dæmi úthlutað sumarfrí akkúrat þegar leikskólinn er ekki lokaður og grunnskólabarnið ekki komið í sumarfrí. Ég er þó heppnari og get verið með leikskólabarninu í þrjár af fjórum vikum frísins og fæ einnig frí í júní á sama tíma og hann og því höfum við skipulagt fjölskylduferðalag. En þetta þýðir að eina viku í júlí þurfum við að treysta á baklandið. Auk þess sem barnið mun vera frá leikskóla í tvær vikur í júní, á meðan við greiðum fullt gjald, og verður það því samtals í fríi í sex vikur í sumar. Ég græt það ekki - ég elska samveruna, en mikið væri ég til í að barnið fengi að vera í leikskólanum í staðinn vikuna í júlí sem við erum bæði að vinna. Þannig værum við sem fjölskylda að taka frí úr vinnu og leikskóla þegar okkur og vinnuveitendum hentar – ekki þegar Akureyrarbæ hentar að loka leikskólum og það bitnar á fjölskyldunni, samverunni, ömmunum, öfunum og vinnufélögunum. Staðan hjá okkur gæti verið verri og er það eflaust víða, en af hverju þarf þetta að vera svona?
Við erum samfélag og þurfum öll að vinna saman, með hvert öðru, fyrir hvert annað og taka þarf tillit til hagsmuna allra. Það krefst sveigjanleika.
Akureyrarlistinn vill auka sveigjanleika leikskólaþjónustu Akureyrarbæjar með því að auka valfrelsi um það hvenær leikskólabörn eru í sumarfríi, að fyrirmynd annarra sveitarfélaga svo sem Mosfellsbæjar eða Garðabæjar. Einnig með því að auka sveigjanleika á vistunartíma gjaldfrjálsra vistunarplássa og með því að innrita í leikskóla tvisvar á ári. Þannig getum við aukið lífsgæði barnafjölskyldna og vonandi líka pirraðra vinnufélaga.
Karen Sigurbjörnsdóttir 2 sæti Akureyrarlistinn
Auka hugleiðing I: Sumarfrístund fyrir börn á yngsta stigi grunnskólanna. Öruggur staður fyrir börnin til að vera á þegar foreldrar eru ekki í sumarfríi. Félagsskapur, útivera, hreyfing og góð næring í umhverfi sem þau þekkja.
Auka hugleiðing II: Talandi um góða næringu. Ef sumarfrístund er starfandi í skólunum yfir sumarið væri hægt að bjóða upp á opin mötuneyti fyrir hvern sem er á meðan, eins og góð vinkona stakk upp á í samtali okkar um grunnskólabörn í sumarfríi. Börn sem ekki nýta sumarfrístund gætu til dæmis kíkt við og keypt hádegisverð og fengið þannig góða og næringarríka máltíð í staðinn fyrir grillsamloku eða núðlur, og ef til vill hitt leikfélaga dagsins í leiðinni. Opið mötuneyti væri einnig frábær kostur fyrir eldra fólk sem oft vill gleyma að næra sig vel og gæti dregið úr félagslegri einangrun þeirra.
*Fjöldi leikskólabarna á Akureyri var 1.035 skv. tölum Hagstofunnar frá árinu 2024 (nýjustu tölur).