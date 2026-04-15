Lóan er komin og sumarkvíðinn líka

15. apríl, 2026 - 11:19 Karen Sigurbjörnsdóttir
Karen Sigurbjörnsdóttir skipar 2 sæti Akureyrarlistans í komandi kosningum nú í vor
Sumarið er tími fjölskyldunnar, samveru og frelsis. Eða það ætti að minnsta kosti að vera það, ekki satt? Hjá mörgum barnafjölskyldum er sumarið þó tími púsluspils, samviskubits og kvíða.

Undirrituð er flíspeysumamma í dagvinnu, með barn í leikskóla, barn á yngsta stigi í grunnskóla og á mann í vaktavinnu í framlínustarfi. Við fjölskyldan erum því í hamstrahjóli rútínunnar allan veturinn og hlökkum mikið til að eiga ljúfar samverustundir í sumar. Á sama tíma hef ég haft kvíðahnút í maganum yfir sumrinu og tel mig því miður ekki vera eina um það.

Fær annað hvort okkar hjóna frí í vinnu þegar leikskólinn er lokaður?

Ef ekki, hvar á leikskólabarnið að vera?

Hvað á 8 ára barnið að aðhafast í sínu langa sumarfríi þegar við foreldrarnir erum að vinna?

Verður meira framboð af námskeiðum en í fyrra?

Fáum við hjónin frí á sama tíma þannig að við getum gert eitthvað saman öll fjölskyldan?

Er ég ekki ógeðslega frek gagnvart vinnufélögum að betla alltaf frí í júlí til að dekka leikskólafríið?

Leikskólar á Akureyri loka allir í 20 virka daga í sumar, eða í fjórar vikur. Helmingurinn frá 29. júní til 24. júlí og hinn helmingurinn frá 6. júlí til 31. júlí. Leikskólabörn á Akureyri eru rúmlega eitt þúsund talsins* og foreldrar leikskólabarna því sennilega tæp tvö þúsund. Þessir foreldrar, eða að minnsta kosti annað foreldri hvers leikskólabarns, vilja væntanlega vera í sumarfríi á sama tíma og barnið, í meirihluta júlí.

Eðlilega gengur það ekki upp því það hafa ekki allir val um að vera í fríi í júlí. Maðurinn minn fékk sem dæmi úthlutað sumarfrí akkúrat þegar leikskólinn er ekki lokaður og grunnskólabarnið ekki komið í sumarfrí. Ég er þó heppnari og get verið með leikskólabarninu í þrjár af fjórum vikum frísins og fæ einnig frí í júní á sama tíma og hann og því höfum við skipulagt fjölskylduferðalag. En þetta þýðir að eina viku í júlí þurfum við að treysta á baklandið. Auk þess sem barnið mun vera frá leikskóla í tvær vikur í júní, á meðan við greiðum fullt gjald, og verður það því samtals í fríi í sex vikur í sumar. Ég græt það ekki - ég elska samveruna, en mikið væri ég til í að barnið fengi að vera í leikskólanum í staðinn vikuna í júlí sem við erum bæði að vinna. Þannig værum við sem fjölskylda að taka frí úr vinnu og leikskóla þegar okkur og vinnuveitendum hentar – ekki þegar Akureyrarbæ hentar að loka leikskólum og það bitnar á fjölskyldunni, samverunni, ömmunum, öfunum og vinnufélögunum. Staðan hjá okkur gæti verið verri og er það eflaust víða, en af hverju þarf þetta að vera svona?

Við erum samfélag og þurfum öll að vinna saman, með hvert öðru, fyrir hvert annað og taka þarf tillit til hagsmuna allra. Það krefst sveigjanleika.

Akureyrarlistinn vill auka sveigjanleika leikskólaþjónustu Akureyrarbæjar með því að auka valfrelsi um það hvenær leikskólabörn eru í sumarfríi, að fyrirmynd annarra sveitarfélaga svo sem Mosfellsbæjar eða Garðabæjar. Einnig með því að auka sveigjanleika á vistunartíma gjaldfrjálsra vistunarplássa og með því að innrita í leikskóla tvisvar á ári. Þannig getum við aukið lífsgæði barnafjölskyldna og vonandi líka pirraðra vinnufélaga.

Karen Sigurbjörnsdóttir 2 sæti Akureyrarlistinn

Auka hugleiðing I: Sumarfrístund fyrir börn á yngsta stigi grunnskólanna. Öruggur staður fyrir börnin til að vera á þegar foreldrar eru ekki í sumarfríi. Félagsskapur, útivera, hreyfing og góð næring í umhverfi sem þau þekkja.

Auka hugleiðing II: Talandi um góða næringu. Ef sumarfrístund er starfandi í skólunum yfir sumarið væri hægt að bjóða upp á opin mötuneyti fyrir hvern sem er á meðan, eins og góð vinkona stakk upp á í samtali okkar um grunnskólabörn í sumarfríi. Börn sem ekki nýta sumarfrístund gætu til dæmis kíkt við og keypt hádegisverð og fengið þannig góða og næringarríka máltíð í staðinn fyrir grillsamloku eða núðlur, og ef til vill hitt leikfélaga dagsins í leiðinni. Opið mötuneyti væri einnig frábær kostur fyrir eldra fólk sem oft vill gleyma að næra sig vel og gæti dregið úr félagslegri einangrun þeirra.

*Fjöldi leikskólabarna á Akureyri var 1.035 skv. tölum Hagstofunnar frá árinu 2024 (nýjustu tölur).

Til baka

Nýjast

  • Lóan er komin og sumarkvíðinn líka

    • 15.04.2026
    Sumarið er tími fjölskyldunnar, samveru og frelsis. Eða það ætti að minnsta kosti að vera það, ekki satt? Hjá mörgum barnafjölskyldum er sumarið þó tími púsluspils, samviskubits og kvíða.

  • Áfram menning og listir, ekki bara á tyllidögum!

    • 15.04.2026
    Menning og listir eru svona spariorð. Mest notuð spari og líka alltof sparlega! Það er helst á tyllidögum og í aðdraganda kosninga að þau eru dregin fram. Þegar kreppir að eru það menning og listir sem verða oft fyrst fyrir barðinu á niðurskurðinum. Og maður skilur að það sé sársaukaminna en að skera niður á velferðasviði sem dæmi. En það gleymist að menning og listir eru líka velferð. Ég hef sjálf orðið vitn að því að börn sem voru ekki að finna sig í íþróttum eða öðru félagsstarfi hafi gjörsamlega blómstrað í leiklist og komið sjálfum sér og öllum í kringum sig á óvart. Fundið styrk sinn, rödd og hæfileika; eignast nýtt líf hreinlega.

  • Vöndum okkur

    • 15.04.2026
    Ríkisstjórnin hefur lagt til að þjóðin greiði atkvæði í lok ágúst um hvort halda eigi áfram viðræðum um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Slík ákvörðun snertir grundvallarhagsmuni þjóðarinnar og framtíðarsýn til lengri tíma. Það er því eðlilegt og mikilvægt að gerðar séu ríkar kröfur til slíkrar atkvæðagreiðslu.

  • ELDRI MAÐUR FER Í FRAMBOÐ

    • 15.04.2026
    Það voru margir undrandi þegar í ljós kom að einn listinn (S-listinn) hefur mig, fjörgamlan manninn, í framboði. Að vísu neðst á listanum en sumir tala um það sé heiðurssæti sem er auðvitað ekki verra en hvað annað því einhver verður að vera síðastur enda segir á góðum stað að þeir síðustu verði fyrstir áður en yfir lýkur. En að öllu gamni slepptu þá sýnist mér að þessi ágæti listi geymi margt ungt og efnilegt fólk sem er víst til að fleyta bænum okkur góða úr þeirri værð og fjarlægð frá íbúum hans sem einkennt hefur bæjarstjórn undanfarin ár.

  • Framkvæmdir og götulokanir í kringum Lækjargötu

    • 14.04.2026
    Á heimasíðu  Akureyrarbæjar er sagt frá þvi að komið sé að endurnýjun á regnvatnslögn í Lækjargötu, frá Spítalavegi og til austurs í gegnum gangstétt að Hafnarstræti. Framkvæmdir hefjast um miðjan apríl og munu standa yfir í rúma tvo mánuði segir ennfremur í áðurnefndri tilkynningu.

  • Brúðuleiksýningin Rót frumsýnd á Akureyri í þessum mánuði

    • 14.04.2026
    Rót er ljóðræn brúðuleiksýning fyrir alla fjölskylduna eftir leikhópinn Handbendi. Umfjöllunarefnið er hvernig það er að alast upp milli menningarheima, en móðir Óla er af erlendu bergi brotinn og faðir hans íslenskur. Líf Óla stekkur stakkaskiptum þegar amma hans frá Suður-Ameríku kemur í heimsókn og hann uppgötvar nýjan hluta af sjálfum sér.

  • Aukin þjónusta við sjúklinga með ristilsjúkdóma á Sjúkrahúsinu á Akureyri

    • 14.04.2026
    Á Sjúkrahúsinu á Akureyri hefur á síðustu misserum verið byggð upp aukin sérhæfð þjónusta í aðgerðum á ristli. Tveir skurðlæknar við sjúkrahúsið, sem hafa sérþekkingu á neðri meltingarvegi, hafa leitt þá uppbyggingu samhliða almennum skurðlækningum sínum.

  • Stelpurnar unnu frækinn sigur á Portúgal og stuðningsmenn fengu „Besta bitann af þorskinum“

    • 14.04.2026
    Íslenska kvennalandsliðið í handbolta tryggði sér farseðilinn á EM eftir frækinn sigur á Portúgal í hreinum úrslitaleik á Ásvöllum á sunnudaginn. Frítt var á leikinn í boði Samherja og starfsfólk félagsins bauð stuðningsmönnum upp á „Besta bitann af þorskinum“  á leiknum.

  • Hvað ætlar Akureyri að verða þegar hún verður stór?

    • 14.04.2026
    Hvernig sem á það er horft er Akureyrarbær höfuðstaður Norðurlands. Nýlega var mikilvægi Akureyrarbæjar staðfest með borgarstefnu sem samþykkt var á Alþingi, við búum nú í svæðisborg sem gegnir þjónustuhlutverki við mun stærra svæði. Atvinnumálin í okkar bæ snúast því ekki bara um fyrirtækin sjálf, heldur um það hvort að fólk sjái framtíð sína hér og ekki á höfuðborgarsvæðinu. Akureyrarbær hefur alla burði til að auka samkeppnishæfni Íslands í heild og vera raunverulegur valkostur fyrir einstaklinga og fjölskyldur sem vilja flytja til Íslands og búa í borgarsamfélagi. Þar með aukast lífsgæði allra þeirra sem byggja landshlutann eins og hann leggur sig.
Sjá meira