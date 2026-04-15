Er Loftbrúin næst?

15. apríl, 2026 - 14:25 Sverre Jakobsson
Sverre Jakobsson, skipar 3. sæti á lista Framsóknar á Akureyri
Akureyri gegnir lykilhlutverki í atvinnu og þjónustu hér á Norðurlandi. Til þess að Akureyri geti haldið áfram að vaxa og dafna þarf markvissa hagsmunagæslu gagnvart ákvörðunum stjórnvalda sem hafa bein áhrif á samkeppnishæfni bæjarins, hvort sem það tengist samgöngumálum, atvinnumálum, heilbrigðismálum o.s.frv. Það er ljóst að bæjarfulltrúar á Akureyri verða að standa vörð um hag bæjarins. Öflug hagsmunagæsla er brýn þegar viðkemur stórum ákvörðunum stjórnvalda sem hafa áhrif á bæjarfélagið.

Loftbrúin er risastórt hagsmunamál

Loftbrúin tók gildi í september 2020 og felur í sér niðurgreiðslu á 40% af flugfargjaldi á áætlunarflugi til og frá höfuðborgarsvæðinu. Notkunin hefur vaxið jafnt og þétt og bendir klárlega til mikillar eftirspurnar og raunverulegrar þarfar. Þá benda öll gögn til þess að tekjulægri á landsbyggðinni hafi frá árinu 2020 nýtt sér í mun meira mæli flugsamgöngur. Aðgerðin er því að skila þeim ávinningi sem lagt var upp með.

Nú eru uppi hugmyndir um hugsanlegar breytingar á Loftbrúnni. Þegar ráðherra er spurður hvort hann hyggist draga úr útgjöldum með nýrri útfærslu á Loftbrúnni, þá svarar hann þannig til að það muni koma í ljós og að hann sé ekkert inni í tæknilegum atriðum hvað það varðar.

Hvað stendur þá til?

Stöndum saman um okkar hagsmuni

Þetta er mikið hagsmunamál fyrir okkur Akureyringa. Líklega stærsti kostur þessarar aðgerðar er aukið og bætt aðgengi landsbyggðar að miðlægri þjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Slíka hagsmuni þarf að verja. Hagsmunagæslan snýst ekki um sérhagsmuni, heldur um jafnræði, skynsemi og framtíðarsýn fyrir Akureyri.

 

