Samheldni og gleði

Það var virkilega ánægjulegt að sjá samstöðuna á íþróttasvæði Völsungs á dögunum þegar sjálfboðaliðar tóku sig til og hreinsuðu völlinn svo bæði meistaraflokkur karla og kvenna í knattspyrnu gætu spilað fótbolta við aðkomulið í góðu en köldu veðri. Eins og menn vita þá hefur snjóað töluvert á Húsavík síðustu daga og reyndar vikur. Það var því töluvert verk að hreinsa völlinn en samstaðan sigrar alltaf, ekki spurning.
Sjá myndir af frábæru fólki sem stóð vaktina eins og reyndar oft áður.
Áfram Völsungur!
framsyn.is sagði frá
