Samheldni og gleði

31. mars, 2026 - 17:07 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Allir saman nú! Myndir framsyn.is
Það var virkilega ánægjulegt að sjá samstöðuna á íþróttasvæði Völsungs á dögunum þegar sjálfboðaliðar tóku sig til og hreinsuðu völlinn svo bæði meistaraflokkur karla og kvenna í knattspyrnu gætu spilað fótbolta við aðkomulið í góðu en köldu veðri. Eins og menn vita þá hefur snjóað töluvert á Húsavík síðustu daga og reyndar vikur. Það var því töluvert verk að hreinsa völlinn en samstaðan sigrar alltaf, ekki spurning.

Sjá myndir af frábæru fólki sem stóð vaktina eins og reyndar oft áður.

Áfram Völsungur!

framsyn.is sagði frá

 

  • Samheldni og gleði

    • 31.03.2026
  • Framkvæmdir á athafnasvæði Skútabergs hafnar

    • 31.03.2026
    Vinna við gerð geymslusvæðis og sjónmanar á athafnasvæði Skútabergs á Moldhaugnahálsi eru vel á veg komnar. Jafnframt eru framkvæmdir hafnar við gerð varanlegs svæðis fyrir bíla og vagna í samræmi við deiliskipulag svæðisins.

  • Verið að moka snjó út um allan bæ

    • 31.03.2026
    Unnið er að snjómokstri á stofn- og tengibrautum ásamt íbúðargötum á Akureyri og er stefnt að því að ryðja allar götur fyrir páska. Takist það ekki verður að sjálfsögðu haldið áfram þar til verkinu er lokið.

  • Skautarnir hennar Eddu Indriðadóttur komnir í Skautahöllina

    • 31.03.2026
    Heiðursfélagi Skautafélags Akureyrar og margfaldur Íslandsmethafi í skautahlaupi afhenti félaginu um helgina skautahlaupsskautana sína sem hún notaði við flest þau afrek sem hún vann til á ferlinum. Skautana afhenti hún félaginu á vormóti ÍSS sem fram fór um helgina og eru þeir nú til sýnis í Skautahöllinni ásamt verðlaunapeningum hennar og keppnisnúmerinu hennar, 13.

  • Leitin að bestu nýsköpunarhugmynd Norðurlands í fullum gangi

    • 30.03.2026
    Norðansprotinn er nýsköpunarkeppni þar sem leitað er að áhugaverðustu nýsköpunarhugmynd Norðurlands. Leitin er hafin og stendur til 22. apríl þegar Norðansprotinn 2026 verður valinn á lokaviðburði sem haldinn verður í Drift EA á Akureyri.

  • Mamma mín

    • 30.03.2026
    Ég tel mig einstaklega heppinn með mömmu. Hún er hrein og bein og er ekkert að tala í kringum hlutina. Hún er ekkert að skafa af þeim. Getur þar af leiðandi virkað köld við fyrstu kynni. 

  • Gerum hlutina almennilega!

    • 30.03.2026
    Aðstöðumál íþróttafélaga skipta sköpum fyrir öflugt íþróttastarf. Þau skipta líka miklu máli fyrir samfélagið í heild. Svo Akureyri sé aðlaðandi kostur fyrir fjölskyldufólk til að setjast að þarf aðstaða fyrir börn og ungmenni að vera í lagi. Þar gegna íþróttamannvirki lykilhlutverki.

  • Hingað til náms - hingað til framtíðar

    • 30.03.2026
    Akureyri er öflugur háskólabær. Til að tryggja að svo verði áfram þarf að tryggja það að hér sé raunhæft að búa meðan á námi stendur. Þar skipta stúdentagarðar sköpum. Þeir eru ekki aðeins þak yfir höfuðið heldur lykilforsenda staðnáms, auk þess að efla háskólasamfélagið og skapa meira líf í bænum okkar.

  • Ályktanir samþykktar á aðalfundi Kjalar

    • 30.03.2026
    Aðalfundur Kjalar Stéttarfélags starfsfólks í almenningsþjónustu frá fram í s.l viku, á fundinum voru samþykktar tvær ályktanir þar sem gagnrýnd eru áform stjórnvalda um afnám áminningarskyldu annars vegar og ályktun vegna komand sveitarstjórnar-kosninga hins vegar. Sjá má ályktanir aðalfundarins hér fyrir neðan.
