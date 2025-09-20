Safna undirskriftum fyrir Kisukot

20. september, 2025 - 20:10 Margrét Þóra Þórsdóttir
„Eftir nokkra mánaða bið og enn meira flakk milli ráða ákvað bæjarráð að taka málið af dagskrá og þa…
„Eftir nokkra mánaða bið og enn meira flakk milli ráða ákvað bæjarráð að taka málið af dagskrá og þar með ekki semja við Kisukot“ segir í listanum sem nú er er í gangi. „Við undirrituð mótmælum þessari afgreiðslu bæjarins og förum fram á að málið verði tekið upp aftur.“

„Það eru kettir hér í bænum sem þyrfti að ná inn fyrir veturinn, en ég hef ekki reynt að ná þeim enda var planið hjá mér að sinna ekki þeim skyldum sem hvíla á Akureyrarbæ. Það hefur reynst ansi erfitt því fólk er mjög oft að senda mér ábendingar um ketti í bæjarlandinu,“ segir Ragnheiður Gunnarsdóttir hjá Kisukoti.

Undirskriftarlisti er í gangi um þessar mundir þar sem segir að í rúm tvö ár hafi Akureyrarbær fjallað um málefni Kisukots og sent málið milli ráða og nefnda.

Lausn virtist vera í sjónmáli í vetur þegar umsjónarmaður Kisukots ásamt starfsmanni Umhverfis og Mannvirkjaráðs og bæjarlögmanni, var fenginn til að semja þjónustusamning við bæinn. „Eftir nokkra mánaða bið og enn meira flakk milli ráða ákvað bæjarráð að taka málið af dagskrá og þar með ekki semja við Kisukot“ segir í listanum sem nú er er í gangi. „Við undirrituð mótmælum þessari afgreiðslu bæjarins og förum fram á að málið verði tekið upp aftur.“

Til stendur að skila listanum inn til bæjarins 1. október næstkomandi.

Til baka

Nýjast

  • Grisjunarviður nýttur til að reisa snjósöfnunargirðingar í Hlíðarfjalli

    • 20.09.2025
    „Við höfum núna í haust verið að vinna trjáboli sem til féllu við grisjun sumarsins í Kjarnaskógi. Sumt af efninu nýtist til kurl- og eldiviðarframleiðslu en besta efnið er nýtt til framleiðslu á hvers konar borðviði,“ segir Ingólfur Jóhannsson framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Eyfirðinga.

  • Safna undirskriftum fyrir Kisukot

    • 20.09.2025
    „Það eru kettir hér í bænum sem þyrfti að ná inn fyrir veturinn, en ég hef ekki reynt að ná þeim enda var planið hjá mér að sinna ekki þeim skyldum sem hvíla á Akureyrarbæ. Það hefur reynst ansi erfitt því fólk er mjög oft að senda mér ábendingar um ketti í bæjarlandinu,“ segir Ragnheiður Gunnarsdóttir hjá Kisukoti.

  • Októberfest í handverksbrugghúsum á Norðurlandi eystra!

    • 20.09.2025
    „Það verður óvenju mikið um októberfest-dýrðir í landshlutanum á næstu vikum og mega Norðlendingar búast við dirndlum, leðurhosum, þýskum polkum, októberfest snarli og svo auðvitað eðal bjór frá frumkvöðlum beint úr héraði,“ segir Erla Dóra Vogler úr Tríó Akureyrar, en nú á næstunni er fyrirhugað að efna til viðburða í samvinnu við þrjú handverksbrugghús á norðanverðu landinu, en þau eru Segull á Siglufirði, Bruggsmiðjan Kaldi á Árskógssandi og Mývatn öl í Þingeyjarsveit.

  • Stefna kynnir í dag uppfærða ásýnd og nýtt ráðgjafasvið

    • 19.09.2025
    Stefna kynnir í dag uppfærða ásýnd og nýtt ráðgjafasvið. Með þeirri breytingu er aukin áhersla á ráðgjöf í stafrænum lausnum, byggt á yfir 20 ára reynslu í hugbúnaðargerð og ráðgjöf. Með þeirri breytingu er aukin áhersla á ráðgjöf í stafrænum lausnum, byggt á yfir 20 ára reynslu í hugbúnaðargerð og ráðgjöf. 

  • Fjölmenni fagnaði 25 ára afmæli Norðurorku

    • 19.09.2025
    Það var heilmikið um að vera hjá Norðurorku síðastliðinn laugardag en þá fór fram formleg opnun á hreinsistöð fráveitu auk þess sem afmælishátíð var haldin á Rangárvöllum í tilefni af 25 ára afmæli Norðurorku.

  • Aðbúnaði við Dettifoss ábótavant

    • 19.09.2025
    Ýmsu er ábótavant er varðar aðbúnað og starfsumhverfi starfsmanna við Dettifoss er tengist eftirliti, þrifum og umsjón með þurrsalernisaðstöðu sem tekin var í notkun sumarið 2021.

  • Jólatorgið sett upp á ný á Ráðhústorgi

    • 19.09.2025
    Bæjarráð Akureyrar hefur samþykkt tillögu um að jólatorg verði sett upp í miðbæ Akureyrar fyrir jólin 2025. Jafnframt samþykkti bæjarráðs að veita aukið svigrúm í áætlun ársins til að mæta kostnaði vegna verkefnisins og fól sviðsstjóra fjársýslusviðs að vinna viðauka upp á 3,3 milljónir króna.

  • Eru eldri borgarar annars flokks þjóðfélagsþegnar?

    • 19.09.2025
    Stjórn Landsambands eldri borgara skorar á stjórnvöld að gleyma ekki þeim stóra hópi eldri borgara sem hefur lágar tekjur og þungar byrðar t.d. af sínu húsnæði, sérstaklega þau sem eru í leiguhúsnæði.

  • Eru eldri borgarar annars flokks þjóðfélagsþegnar?

    • 19.09.2025
    Stjórn Landsambands eldri borgara skorar á stjórnvöld að gleyma ekki þeim stóra hópi eldri borgara sem hefur lágar tekjur og þungar byrðar t.d. af sínu húsnæði, sérstaklega þau sem eru í leiguhúsnæði.
Sjá meira