Ráðstefnan Löggæsla og samfélagið í áttunda sinn – í ár með áherslu á spennulækkun

29. september, 2025 - 10:58 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Ráðstefnan Löggæsla og samfélagið verður haldin í áttunda sinn við Háskólann á Akureyri miðvikudaginn 1. október og fimmtudaginn 2. október, 2025. Það er Rannsóknasetur í lögreglufræði við HA sem heldur ráðstefnuna og þema hennar í ár er spennulækkun.

ráðstefnunni. Löggæsla og samfélagið er vettvangur þar sem fag- og fræðafólk reifar málefni sem tengjast löggæslu með einum eða öðrum hætti.

Spennulækkun

Þema ráðstefnunnar í ár er spennulækkun (e. de-escalaMon). „Spennulækkun vísar til aðferða til að lægja öldurnar í spennuþrungnum aðstæðum með sem minnstri valdbeitingu. Lögreglan hérlendis sem erlendis hefur lagt aukna áherslu á spennulækkandi aðferðir í umbótavinnu sinni undanfarin ár og það er ærin ástæða til að fræðast meira um þessa nálgun,“ útskýrir Guðmundur Oddsson, prófessor við Félagsvísindadeild og einn skipuleggjenda ráðstefnunnar.

Lykilfyrirlesarar endurspegla þema ráðstefnunnar. Í ár eru lykilfyrirlesararnir tveir:

  • Mikael Emsing, dósent við Södertörn háskóla og rannsakandi við Háskólann í Umeå
  • Juha-MaI-Huhta, forstöðumaður rannsókna, þróunar og nýsköpunar hjá Finnska lögregluháskólanum

Erindi sem snerta á samfélagsmálum líðandi stundar

Dagskrá ráðstefnunnar samanstendur af fjölmörgum og fjölbreyttum erindum sem öll eiga það sameiginlegt að snerta á samfélagsmálum líðandi stundar og falla vel að þema ráðstefnunnar.

Þar má nefna sem dæmi:

  • Viðbúnaður á sviði löggæslu, innanlandsöryggis og almannavarna
  • Kynferðisleg áreitni innan lögreglunnar: eru öll jafn útsett?
  • Innleiðing rafvarnarvopna og valdbeiting lögreglu
  • Obeldi barna í garð foreldra

Fimmtíu erindi eru á dagskrá og geta áhugasöm nálgast dagskrána í heild sinni hér

https://www.unak.is/is/samfelagid/vidburdir/loggaesla-og-samfelagid-2025 

Löggæsla og samfélagið í átta ár

Löggæsla og samfélagið hefur vaxið og dafnað og er fyrir löngu orðinn fastur liður á hverju hausti. Ráðstefnan er alþjóðleg en hátt í helmingur fyrirlesara hvert ár kemur erlendis frá. Starfsfólk lögreglu tekur virkan þátt í ráðstefnunni og er hún aukinheldur partur af staðarlotu lögreglunema. Góður rómur er gerður að ráðstefnunni hérlendis sem erlendis en ráðstefnan fereinungis fram í húsnæði háskólans en ekki er streymt frá henni. „Ráðstefnan er mikilvæg til aðbyggja upp lögreglufræðisamfélag hérlendis, styðja við samstarf stofnananna réttarvörslukerfisins og annarra hlutaðeigandi, efla lögreglufræðinám á háskólastgi og sem liður í stöðugri fagvæðingu lögreglunnar,“ segir Guðmundur.

Ráðstefnan er nokkurs konar uppskeruhátíð þar sem allt áhugafólk um löggæslu í víðri merkingu ætti að finna eitthvað við sitt hæfi.

