Ráðstefnan Löggæsla og samfélagið í áttunda sinn – í ár með áherslu á spennulækkun

Dagana 1. og 2. október næstkomandi fer ráðstefnan Löggæsla og samfélagið fram við Háskólann á Akureyri. Það er Rannsóknarsetur í lögreglufræði við HA sem stendur að
ráðstefnunni. Löggæsla og samfélagið er vettvangur þar sem fag- og fræðafólk reifar málefni sem tengjast löggæslu með einum eða öðrum hætti.
Spennulækkun
Þema ráðstefnunnar í ár er spennulækkun (e. de-escalaMon). „Spennulækkun vísar til aðferða til að lægja öldurnar í spennuþrungnum aðstæðum með sem minnstri valdbeitingu. Lögreglan hérlendis sem erlendis hefur lagt aukna áherslu á spennulækkandi aðferðir í umbótavinnu sinni undanfarin ár og það er ærin ástæða til að fræðast meira um þessa nálgun,“ útskýrir Guðmundur Oddsson, prófessor við Félagsvísindadeild og einn skipuleggjenda ráðstefnunnar.
Lykilfyrirlesarar endurspegla þema ráðstefnunnar. Í ár eru lykilfyrirlesararnir tveir:
Erindi sem snerta á samfélagsmálum líðandi stundar
Dagskrá ráðstefnunnar samanstendur af fjölmörgum og fjölbreyttum erindum sem öll eiga það sameiginlegt að snerta á samfélagsmálum líðandi stundar og falla vel að þema ráðstefnunnar.
Þar má nefna sem dæmi:
Fimmtíu erindi eru á dagskrá og geta áhugasöm nálgast dagskrána í heild sinni hér
https://www.unak.is/is/samfelagid/vidburdir/loggaesla-og-samfelagid-2025
Löggæsla og samfélagið í átta ár
Löggæsla og samfélagið hefur vaxið og dafnað og er fyrir löngu orðinn fastur liður á hverju hausti. Ráðstefnan er alþjóðleg en hátt í helmingur fyrirlesara hvert ár kemur erlendis frá. Starfsfólk lögreglu tekur virkan þátt í ráðstefnunni og er hún aukinheldur partur af staðarlotu lögreglunema. Góður rómur er gerður að ráðstefnunni hérlendis sem erlendis en ráðstefnan fereinungis fram í húsnæði háskólans en ekki er streymt frá henni. „Ráðstefnan er mikilvæg til aðbyggja upp lögreglufræðisamfélag hérlendis, styðja við samstarf stofnananna réttarvörslukerfisins og annarra hlutaðeigandi, efla lögreglufræðinám á háskólastgi og sem liður í stöðugri fagvæðingu lögreglunnar,“ segir Guðmundur.
Ráðstefnan er nokkurs konar uppskeruhátíð þar sem allt áhugafólk um löggæslu í víðri merkingu ætti að finna eitthvað við sitt hæfi.