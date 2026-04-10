Prettyboitjokko á Græna hattinum á laugardagskvöld

10. apríl, 2026 - 10:12 MS
Patrik Atlason eða Prettyboitjokko spilar á Græna n.k laugardagskvöld
„Ég vildi gera skemmtilega plötu sem sýnir um leið aðeins meira af sjálfum mér” – Patrik Atlason eða Prettyboitjokko mætir norður með nýtt efni.

Það er eitthvað sérstakt í gangi hjá tónlistarmanninum Patriki Atlasyni, betur þekktum sem Prettyboitjokko, þessa dagana. Ný plata er komin út sem ber heitið ORSÖK//AFLEIÐING og umtalið í kringum hana fer vaxandi. Á laugardagskvöldið stígur hann á svið á Græna hattinum. Hann kom í kaffi, við spjölluðum um nýju plötuna,  og við hverju tónleikagestir mega búast.

„Þetta er eiginlega fyrsta platan þar sem ég leyfi mér að anda aðeins,” segir Patrik. „Ég var áður svolítið að reyna að sanna eitthvað fyrir öðrum og jafnvel fyrir sjálfum mér. Núna langaði mig frekar að gefa meira af sjálfum mér ” segir Patrik. Platan, sem hefur þegar vakið athygli fyrir persónulega nálgun og tilraunakenndan hljóðheim, markar ákveðin tímamót á ferlinum. Þar blandar Patrik saman mjúkum, melódískum köflum og hráum, jafnvel óvæntum takti.

„Ég held að fólk heyri það strax að þetta er ekki sama formúla og áður,” segir hann. „Á ORSÖK//AFLEIÐING er ég að prófa hluti sem ég hef kannski ekki þorað áður. Sum lögin urðu til mjög hratt, önnur tók ég alveg í sundur og setti saman aftur mörgum sinnum.”

Þegar hann er spurður hvaðan innblásturinn komi, verður hann aðeins alvarlegri. „Það er bara lífið; sambönd, vinir, missir, smá kaos en líka ró. Ég held að maður geti ekki verið í tónlist án þess að reynslan og lífið leki inn í tónlistina. Ég vil ekki fela það.”

En þó að platan sé persónuleg er hún ekki þung í þeim skilningi að hún dragi hlustandann niður. Þvert á móti hefur hún ákveðinn léttleika og takt sem gerir hana aðgengilega. „Já, ég vil að fólk geti dansað við tónlistina mína, alls ekki gera eitthvað sem er of krefjandi fyrir hlustandann eða erfitt,” segir Patrik.

Akureyri alltaf sérstök

Patrik hyggst spila víðsvegar á landinu og kýs að byrja það ferðalag á Akureyri. „Það er eitthvað við stemninguna hér. Fólkið mætir með einstaka orku,” segir hann. „Græni hatturinn líka, þetta er svo þéttur og náinn staður. Ég ætla að spjalla við salinn á milli laga og leyfa fólkinu að kynnast mér.” Tónleikarnir á laugardaginn eru þeir fyrstu þar sem nýja efnið fær að njóta sín almennilega á sviði.

„Við erum að æfa þetta upp í nýja „live“ útgáfu,“ útskýrir hann. Hann bætir við að sum lögin séu aðeins öðruvísi í lifandi flutningi og meira svona „punch“, meiri hreyfing. „Ég held að fólk muni fíla það og ég hlakka mikið til.” Hann lofar líka að blanda nýju og gömlu efni. „Það væri skrítið að spila bara nýju plötuna. Fólk vill heyra gömlu lögin líka og ég vil spila þau. Þannig að þetta verður góð blanda. Ég vona að fólk mæti og við sköpum góða stemningu saman.”

Prettyboitjokko kemur fram á Græna hattinum eins og fyrr sagði n.k  laugardagskvöld. Miðar eru fáanlegir á heimasíðu staðarins og miðað við stemninguna í kringum nýju plötuna má búast við góðu húsi.

  • Mannúðarfélög

    • 10.04.2026
    Það er sorgleg staðreynd að í rúmlega 20 þúsund manna bæjarfélagi þurfi að vera mannúðarfélög sem aðstoða fólk sem lítið sem ekkert eiga. En þannig er staðan því miður. Frá árinu 2014 hef ég séð um Matargjafir Akureyri og nágrenni og á þessum 12 árum hef ég aðstoðað hundruði fjölskyldna og einstaklinga með mat, innlögnum á kort, skógjöfum (í samstarfi við jólasveinana), jóladagatölum, jólagjöfum og mörgu öðru sem Matargjafir hafa getað gert til að létta undir með skjólstæðingum. 

  • Það er komið vor, lundinn er mættur í Grímsey

    • 10.04.2026
    Fyrstu lundarnir mættu til Grímseyjar í dag, 9 apríl. Það sást til þeirra skammt fyrir utan ströndina í gær og í dag tóku systurnar Unnur og Halla Ingólfsdætur eftir þeim í björgunum suður við vitann.

  • Nýsköpun og náttúra sameinast í nýju samstarfi Driftar EA og Skógarbaðanna

    • 10.04.2026
    Drift EA og Skógarböðin hafa gert með sér nýstárlegt samstarf sem miðar að því að styrkja nýsköpunarumhverfi á Norðurlandi og markaðssetja svæðið sem aðlaðandi áfangastað fyrir öflug fyrirtæki, rannsóknar- og þróunarteymi sem og stjórnendateymi víðsvegar af landinu.  Frá þessu segir í tilkynningu frá Drift EA og Skógarböðunum

  • Góð stemmning hjá BSO bílstjórum sem ganga til liðs við Hreyfil

    • 09.04.2026
    „Það verður vissulega eftirsjá af staðsetningunni, en nýir tímar taka nú við og óhætt að segja að við erum bjartsýn á framtíðina,“ segir Smári Ólafsson stjórnarformaður BSO. Það félag mun heyra sögunni til um komandi mánaðamót, en 1. maí næstkomandi ganga bílstjórar hjá BSO til liðs við hina gamalkunnu leigubílastöð, Hreyfill.

  • Draumar geta ræst!

    • 09.04.2026
    Draumar geta ræst, sem betur fer. Strax í áttunda bekk átti Freysteinn Sverrisson sér þann draum að verða leikari þegar hann yrði stór og að því stefndi hann í námi sínu til stúdentsprófs á listnáms- og hönnunarbraut í VMA. Stúdentsprófið var í höfn vorið 2022 og í þau ár sem Freysteinn var í VMA greip hann öll þau tækifæri sem gáfust til að leika – í Leikfélagi VMA, Draumaleikhúsi Péturs Guðjónssonar, Leikfélagi Akureyrar, Leikfélagi Hörgdæla og Freyvangsleikhúsinu.

  • Bruggsmiðjan-Spennandi nýjungar í farveginum

    • 09.04.2026
    Nýverið fjárfesti Bruggsmiðjan Kaldi í eimingartækjum sem nú er búið að setja upp í verksmiðjunni á Árskógssandi. Með eimingartækjunum opnast möguleikar fyrir Bruggsmiðjuna á að framleiða sterkt vín: Vodka, Gin, Romm eða Whiskey sem dæmi.

  • Framúrskarandi skólar á Akureyri – Samfélagsverkefni til framtíðar

    • 09.04.2026
    Á Akureyri rekum við níu grunnskóla, það sem einkennir skólasamfélagið okkar er rík menning samstarfs; skólarnir vinna saman frekar en að keppa innbyrðis, sem skapar dýrmætan vettvang fyrir bæði starfsfólk og nemendur. 

  • Málefni eldra fólks

    • 09.04.2026
    Landssamband eldri borgara leggur ríka áherslu á að félög eldri borgara um allt land láti rödd sína heyrast, í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. Mikilvægt er að málefni eldra fólks séu sýnileg í kosningabaráttunni og að framboð í hverju sveitarfélagi geri skýra grein fyrir stefnu sinni í málum sem snerta líf og velferð eldra fólks.
