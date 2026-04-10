Prettyboitjokko á Græna hattinum á laugardagskvöld

„Ég vildi gera skemmtilega plötu sem sýnir um leið aðeins meira af sjálfum mér” – Patrik Atlason eða Prettyboitjokko mætir norður með nýtt efni.
Það er eitthvað sérstakt í gangi hjá tónlistarmanninum Patriki Atlasyni, betur þekktum sem Prettyboitjokko, þessa dagana. Ný plata er komin út sem ber heitið ORSÖK//AFLEIÐING og umtalið í kringum hana fer vaxandi. Á laugardagskvöldið stígur hann á svið á Græna hattinum. Hann kom í kaffi, við spjölluðum um nýju plötuna, og við hverju tónleikagestir mega búast.
„Þetta er eiginlega fyrsta platan þar sem ég leyfi mér að anda aðeins,” segir Patrik. „Ég var áður svolítið að reyna að sanna eitthvað fyrir öðrum og jafnvel fyrir sjálfum mér. Núna langaði mig frekar að gefa meira af sjálfum mér ” segir Patrik. Platan, sem hefur þegar vakið athygli fyrir persónulega nálgun og tilraunakenndan hljóðheim, markar ákveðin tímamót á ferlinum. Þar blandar Patrik saman mjúkum, melódískum köflum og hráum, jafnvel óvæntum takti.
„Ég held að fólk heyri það strax að þetta er ekki sama formúla og áður,” segir hann. „Á ORSÖK//AFLEIÐING er ég að prófa hluti sem ég hef kannski ekki þorað áður. Sum lögin urðu til mjög hratt, önnur tók ég alveg í sundur og setti saman aftur mörgum sinnum.”
Þegar hann er spurður hvaðan innblásturinn komi, verður hann aðeins alvarlegri. „Það er bara lífið; sambönd, vinir, missir, smá kaos en líka ró. Ég held að maður geti ekki verið í tónlist án þess að reynslan og lífið leki inn í tónlistina. Ég vil ekki fela það.”
En þó að platan sé persónuleg er hún ekki þung í þeim skilningi að hún dragi hlustandann niður. Þvert á móti hefur hún ákveðinn léttleika og takt sem gerir hana aðgengilega. „Já, ég vil að fólk geti dansað við tónlistina mína, alls ekki gera eitthvað sem er of krefjandi fyrir hlustandann eða erfitt,” segir Patrik.
Akureyri alltaf sérstök
Patrik hyggst spila víðsvegar á landinu og kýs að byrja það ferðalag á Akureyri. „Það er eitthvað við stemninguna hér. Fólkið mætir með einstaka orku,” segir hann. „Græni hatturinn líka, þetta er svo þéttur og náinn staður. Ég ætla að spjalla við salinn á milli laga og leyfa fólkinu að kynnast mér.” Tónleikarnir á laugardaginn eru þeir fyrstu þar sem nýja efnið fær að njóta sín almennilega á sviði.
„Við erum að æfa þetta upp í nýja „live“ útgáfu,“ útskýrir hann. Hann bætir við að sum lögin séu aðeins öðruvísi í lifandi flutningi og meira svona „punch“, meiri hreyfing. „Ég held að fólk muni fíla það og ég hlakka mikið til.” Hann lofar líka að blanda nýju og gömlu efni. „Það væri skrítið að spila bara nýju plötuna. Fólk vill heyra gömlu lögin líka og ég vil spila þau. Þannig að þetta verður góð blanda. Ég vona að fólk mæti og við sköpum góða stemningu saman.”
Prettyboitjokko kemur fram á Græna hattinum eins og fyrr sagði n.k laugardagskvöld. Miðar eru fáanlegir á heimasíðu staðarins og miðað við stemninguna í kringum nýju plötuna má búast við góðu húsi.