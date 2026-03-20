Örverur koma til hjálpar við niðurbrot á plasti

Í meistaraverkefni sínu við Auðlindadeild rannsakaði Radek niðurbrot á plasti með örverum úr íslenskum jarðvegi. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar geta haft víðtæk áhrif og hafa vakið athygli innanlands og á alþjóðavísu enda notkun örvera í niðurbroti á plasti talin ein af mikilvægustu lausnunum við ört vaxandi plastmengunarvanda heimsins.
Nýjustu niðurstöður verkefnisins bárust vorið 2025 og hafa verið samþykktar til birtingar í alþjóðlega vísindatímaritinu Frontiers sem er stórt skref hvað varðar alþjóðlega viðurkenningu á niðurstöðunum.Ekkert annað í stöðunni en að læra íslensku
Radek er 45 ára og hefur búið á Íslandi í 24 ár. Hann flutti frá Póllandi árið 2001 og fékk strax vinnu hjá SS á Hvolsvelli. „Þar var ég að vinna með eldra fólki sem talaði ekki ensku. Til að geta átt samskipti við þau var ekki annað í stöðunni en að læra íslenskuna, og ég er mjög feginn því í dag,“ segir Radek.
Á þessum 23 árum hefur hann nýtt sér vel íslenskt menntakerfi, hann lauk Háskólabrú, BS-prófi í heilbrigðislíftækni árið 2018 og lauk MS-prófi í líftækni við Auðlindadeild háskólans í fyrra. Hann segir að „allt sé hægt ef viljinn er fyrir hendi“ og hrósar HA sérstaklega fyrir sveigjanlegt námsfyrirkomulag.Örverurnar fundnar á Akureyri og prófaðar á rannsóknarstofum á Spáni
Við framkvæmd rannsóknar safnaði Radek örverum á vettvangi í nágrenni Háskólans á Akureyri. Síðan voru þær ræktaðar í æti með plasti til að velja út bakteríur sem gætu brotið það niður. Á þessu stigi fékk Radek leiðsögn frá Gustavo Graciano Fonseca prófessor og Margréti Auði Sigurbjörnsdóttur, sem öll starfa við Auðlindadeild.
Radek hlaut styrk úr COST-samstarfsnetinu PurpleGain til tveggja mánaða rannsóknardvalar á Spáni, þar sem hann vann á rannsóknastofu Centro de Astrobiología í Madrid undir stjórn Dr. Cristinu Cid. Þar voru gerðar DNA-, prótein- og rafeindasmásjárskoðanir og fyrstu niðurstöður staðfestu plastniðurbrot.
Í rannsóknum koma stundum óvæntir hlutir í ljós, hlutir sem voru ekki endilega markmið rannsóknarinnar. Við rannsóknir á örverunum greindist áður óþekkt prótein. Hlutverk þess er þó enn óljóst en lífefnafræðingar munu greina það nánar á komandi mánuðum. Spurning hvort það muni bera nafnið Radek-próteinið?Framtíðin felst í frekari rannsóknum og fjármögnun
Ný sýni örvera eru enn til greiningar í Barcelona og samstarfið við rannsóknastofurnar í Madríd og Barcelona gæti haldið áfram en það fer eftir fjármögnun og því hvernig greininni í Frontiers verður tekið.
„Þegar ég horfi til baka sé ég hversu mikla möguleika íslenskt samfélag getur boðið fólki sem er áhugasamt og tilbúið í verkefni, jafnvel þegar aðstæður eru ekki einfaldar,“ segir Radek og bætir við að hann hafi enn mikinn áhuga á plastniðurbroti með örverum þó að hann njóti í dag vinnunnar hjá Heilbrigðiseftirlitinu, „ég vona að ég geti þróað verkefnið áfram, ef tækifæri skapast.“