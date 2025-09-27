„Ómetanlegt að sjá gleðina og þakklætið sem gestirnir sýna“

27. september, 2025 - 11:40 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Gleðin sveif yfir vötnum á Fosshótel Húsavík um síðastliðna helgi. Myndir/Sunna Mjöll.
Gleðin sveif yfir vötnum á Fosshótel Húsavík um síðastliðna helgi. Myndir/Sunna Mjöll.

Það var heldur betur glatt á hjalla á Fosshótel Húsavík á föstudagskvöld  í síðustu viku þegar 160 gestir frá Norður- og Austurlandi slettu ærlega úr klaufunum þegar félagsþjónusta Norðurþings stóð fyrir sínu árlega Húsavíkurfestivali. Þetta var í 23. sinn sem viðburðurinn var haldinn og nýtur hann sívaxandi vinsælda meðal þátttakenda og aðstandenda þeirra.

Afar gefandi að undirbúa þennan viðburð

Húsavíkurfestival er árlegur viðburður sem Félagsþjónusta Norðurþings stendur fyrir og hefur fest sig í sessi sem mikilvægur félagslegur viðburður fyrir fólk með langvarandi stuðningsþarfir. „Núna í ár var hann haldinn 19. september. Við höfum samband við öll sveitarfélög frá Hvammstanga og austur að Egilsstöðum og bjóðum einstaklingum í þeim sveitarfélögum 18 ára og eldri með langvarandi stuðningsþarfir að koma á þennan viðburð. Í ár komu hátt í 160 gestir frá Húsavík, Akureyri, Egilsstöðum og Sauðárkróki,“ segir Sunna Mjöll Bjarnadóttir, forstöðuþroskaþjálfi í málefnum fatlaðra í Norðurþingi, í samtali við Vikublaðið. Sunna hafði yfirumsjón með skipulagningu viðburðarins og segir undirbúninginn alltaf vera krefjandi en afar gefandi.

Sigþór og Sunna Mjöll á myndinni til vinstri og Kiddi og Anna María til hægri. Mynd/Arnór Elí.

Skemmtilegasti vinnudagur ársins

„Þetta er 23. festivalið sem haldið hefur verið hér á Húsavík og í áttunda skiptið sem ég kem að skipulagningu á þessum viðburði. Ég get fullyrt að þetta er alltaf langskemmtilegasti vinnudagur ársins hjá mér. Gleðin er svo mikil og tilhlökkun hefur verið í loftinu frá því á síðasta ári,“ segir Sunna og bætir við að árhátíðarstemning hafi verið yfir festivalinu. Hún segir að margir gestanna bíði spenntir allt árið eftir þessum degi og að það sé einstakt að sjá hversu mikið það skiptir þá máli að fá að hittast, skemmta sér og njóta samveru.

Sungið og dansað

„Já, algjörlega. Fólk hefur sig til og mætir í sínu fínasta pússi. Við byrjum á bingó og happdrætti, sem væri ekki hægt nema fyrir alla þá frábæru styrktaraðila sem koma að verkefninu. Svo er hlaðborð með aðalréttum, fjöldasöngur, íshlaðborð í eftirrétt og svo er ball,“ útskýrir Sunna og bætir við að þar hafi fjörið náð algleymingi. „Það var dansað og sungið með í öllum lögum. Allir geta því fundið eitthvað við sitt hæfi á festivalinu,“ segir hún.

Ómissandi viðburður

Aron Fannar og Bryndís Edda skemmtu sér konunglega. Það klæddu sig allir í sitt fínasta púss, líka kóngafólkið. Myndir/Sunna Mjöll.

Sunna segir að viðburður sem þessi sé afar mikilvægur fyrir fólk með sértækar stuðningsþarfir, enda komi aðgengismál oft í veg fyrir að þau geti tekið þátt í hefðbundnu félagslífi. „Það er svo virkilega gefandi að geta haldið viðburð fyrir fólk með langvarandi stuðningsþarfir, sem oftar en ekki hafa minni tækifæri til skemmtana t.d. vegna aðgengismála,“ segir Sunna og er þakklát Fosshótel Húsavík fyrir þeirra aðkomu að viðburðinum.

„Fosshótel á Húsavík á hrós skilið fyrir að taka þátt í þessum viðburði með þeim hætti að allir sem vilja komist og geti átt ógleymanlegt kvöld, sama hvort þau þurfi hjálpartæki eða ekki,“ segir Sunna. Hún segir að starfsfólk hótelsins hafi lagt sig fram við að gera allt aðgengilegt og skapa hlýlegt andrúmsloft fyrir alla gesti.

Þakklát fyrir stuðninginn

Aðspurð segir Sunna að undirbúningur og framkvæmd viðburðarins krefjist mikillar samvinnu og skipulags, en án stuðnings sveitarfélaga, styrktaraðila og samstarfsfólks væri þetta ekki mögulegt. „Það er ómetanlegt að sjá gleðina og þakklætið sem gestirnir sýna. Þetta er kvöld sem gefur öllum sem koma að því mikið, bæði gestum og starfsfólki,“ segir Sunna að lokum og vonar að þessi hefð haldi áfram um ókomin ár.

 

 

Til baka

Nýjast

  • „Ómetanlegt að sjá gleðina og þakklætið sem gestirnir sýna“

    • 27.09.2025
    Húsavíkurfestival Norðurþings 2025

  • Skál! ný plata Hvanndalsbræðra komin út

    • 26.09.2025
    Ný hljómplata Hvanndalsbræðra sem ber nafið Skál! lenti á helstu streymisveitum i dag 26 september.

  • Vel heppnuð sumaropnun í Hlíðarfjalli

    • 26.09.2025
    Áttunda árið með sumaropnun í Hlíðarfjalli hefur gengið afar vel. Gestir hafa getað nýtt sér Fjarkann, neðri stólalyftuna, til að komast upp fjallið og njóta þess að hjóla eða ganga um svæðið. 

  • Nýtt hring­torg við Akur­eyri - Áskorun að sinna framkvæmdum í nánd við mikla umferð

    • 26.09.2025
    Það hefur ekki farið framhjá nokkrum manni sem leið á um svæðið á mótum Hringvegar og Lónsvegar við bæjarmörk Akureyrarbæjar og Hörgársveitar. framkvæmdir að þar eru í gangi miklar framkvæmdir við gerð  hringtorgs. Á heimasíðu Vegagerðarinnar er að finna eftirfrandi frásögn:

  • Stjórnin með tónleika í Hofi um aðra helgi

    • 26.09.2025
    „Það verður heilmikið stuð á tónleikunum. Sigga hefur lofað því að láta gamminn geysa og hún gengur ekki á bak orða sinna,“ segir Grétar Örvarsson en hljómsveitin Stjórnin verður á ferðinni í Hofi á Akureyri um aðra helgi, laugardagskvöldið 4. október kl. 21. „Við byrjum ekki fyrr en klukkan níu til að gefa fólki kost á að gera meira úr kvöldinu með því að fara út að borða kjósi það að hafa þann háttinn á.“

  • Orkusalan kaupir söluhluta Fallorku

    • 26.09.2025
    Orkusalan hefur samið um kaup á söluhluta Fallorku, dótturfélagi Norðurorku sem er í 98% eigu Akureyrabæjar. Tvö bindandi tilboð bárust í sölusvið Fallorku og var ákveðið að ganga til samninga við Orkusöluna.

  • Hjúkrunarfræðingar fylltu Hof

    • 26.09.2025
    Húsfyllir var í menningarhúsinu Hofi þegar rúmlega 500 hjúkrunarfræðingar komu saman af öllu landinu á vísindaráðstefnuna Hjúkrun 2025.

  • Tilkynning: Kría og Drift EA í samstarf

    • 25.09.2025
    Nýsköpunarsjóðurinn Kría og Drift EA hafa gert með sér samstarfssamning til eflingar á frumkvöðlastarfi og nýsköpunar á Íslandi. Með þessu samstarfi styður Nýsköpunarsjóðurinn Kría við starfsemi Driftar EA og tekur virkan þátt í að styrkja umgjörð nýsköpunar og vaxtarmöguleika sprotafyrirtækja á landsvísu. Eins mun Drift EA hafa aðgengi að aðstöðu hjá Kríu þegar þau heimsækja höfuðborgarsvæðið. Frá þessu segir í tilkynningu sem fjölmiðlum barst nú rétt í þessu, þar segir ennfremur

  • Tilkynning: Kría og Drift EA í samstarf

    • 25.09.2025
    Nýsköpunarsjóðurinn Kría og Drift EA hafa gert með sér samstarfssamning til eflingar á frumkvöðlastarfi og nýsköpunar á Íslandi. Með þessu samstarfi styður Nýsköpunarsjóðurinn Kría við starfsemi Driftar EA og tekur virkan þátt í að styrkja umgjörð nýsköpunar og vaxtarmöguleika sprotafyrirtækja á landsvísu. Eins mun Drift EA hafa aðgengi að aðstöðu hjá Kríu þegar þau heimsækja höfuðborgarsvæðið. Frá þessu segir í tilkynningu sem fjölmiðlum barst nú rétt í þessu, þar segir ennfremur
Sjá meira