Nýtt hjúkrunarheimili við Þursaholt Tilboð frá Reitum valið

Framkvæmdasýslan- Ríkiseignir hefur valið tilboð Reita fyrir uppbyggingu hjúkrunarheimilis á Akureyri í útboði sem lauk nýlega. Hjúkrunarheimilið verður við Þursaholt 6 og um 9.100 fermetrar að stærð. Þar verður rými fyrir 140 íbúa.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Reitum sem munu sjá um rekstur húsnæðisins en Framkvæmdasýslan- Ríkiseignir áætlar að fela öðrum rekstur hjúkrunarheimilisins.
Reitir vinna hönnun verkefnisins og framkvæmdir í samstarfi við Art-Verk og verður byggingin byggð úr samblandi af forsmíðuðum og forsteyptum einingum. Slík byggingaraðferð mun gera framkvæmdina styttri, hönnun sveigjanlegri og tryggja gæði húsnæðisins að því er fram kemur í tilkynningu.
Tíu tilboð voru til skoðunar í verkefnið og var tilboð Reita metið hagstæðast.