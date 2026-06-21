Nýtt hjúkrunarheimili við Þursaholt Tilboð frá Reitum valið

21. júní, 2026 - 13:29 Margrét Þóra Þórsdóttir
Hjúkrunarheimilið verður við Þursaholt 6 og um 9.100 fermetrar að stærð. Þar verður rými fyrir 140…
Hjúkrunarheimilið verður við Þursaholt 6 og um 9.100 fermetrar að stærð. Þar verður rými fyrir 140 íbúa.

Framkvæmdasýslan- Ríkiseignir hefur valið tilboð Reita fyrir uppbyggingu hjúkrunarheimilis á Akureyri í útboði sem lauk nýlega. Hjúkrunarheimilið verður við Þursaholt 6 og um 9.100 fermetrar að stærð. Þar verður rými fyrir 140 íbúa.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Reitum sem munu sjá um rekstur húsnæðisins en Framkvæmdasýslan- Ríkiseignir áætlar að fela öðrum rekstur hjúkrunarheimilisins.

Reitir vinna hönnun verkefnisins og framkvæmdir í samstarfi við Art-Verk og verður byggingin byggð úr samblandi af forsmíðuðum og forsteyptum einingum. Slík byggingaraðferð mun gera framkvæmdina styttri, hönnun sveigjanlegri og tryggja gæði húsnæðisins að því er fram kemur í tilkynningu.

Tíu tilboð voru til skoðunar í verkefnið og var tilboð Reita metið hagstæðast.

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