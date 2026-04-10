Nýsköpun og náttúra sameinast í nýju samstarfi Driftar EA og Skógarbaðanna

Drift EA og Skógarböðin hafa gert með sér nýstárlegt samstarf sem miðar að því að styrkja nýsköpunarumhverfi á Norðurlandi og markaðssetja svæðið sem aðlaðandi áfangastað fyrir öflug fyrirtæki, rannsóknar- og þróunarteymi sem og stjórnendateymi víðsvegar af landinu. Frá þessu segir í tilkynningu frá Drift EA og Skógarböðunum
Samstarfið er óhefðbundið að því leyti að áhersla er lögð á gagnkvæma þátttöku, sameiginlega markaðssókn og heildstæða upplifun þar sem vinna, innblástur, tengslamyndun og vellíðan fara saman.
„Við erum að horfa á Norðurland ekki bara sem stað til að heimsækja, heldur sem stað til að skapa, hugsa og þróa framtíðina. Samstarfið við Skógarböðin, sem hafa á skömmum tíma orðið eitt helsta aðdráttarafl svæðisins, gerir okkur kleift að bjóða heildstæða upplifun þar sem nýsköpun, vellíðan og tengsl við náttúru og samfélag fara saman,“ segir Sesselja Ingibjörg Barðdal, framkvæmdastýra Drift EA.
Vaxtarými, innblástur og vellíðan á Norðurlandi
Með samstarfinu vilja aðilarnir bjóða teymum að koma norður, starfa í skapandi umhverfi og njóta þeirrar aðstöðu og upplifunar sem svæðið hefur uppá að bjóða, um leið og þau tengjast nýsköpun og atvinnulífi á Norðurlandi.
„Við sjáum mikil tækifæri í því að laða hingað öflug teymi og fyrirtæki sem vilja stíga út úr daglegu amstri, finna nýjan innblástur og tengjast því sem er að gerast í nýsköpun og atvinnulífi á Norðurlandi. Samstarfið við Drift EA fellur vel að okkar sýn um að skapa upplifanir sem hafa dýpri merkingu og langtímagildi,“ segir Kjartan Sigurðsson, framkvæmdastjóri Skógarbaðanna.
Samstarfið er liður í að styrkja Norðurland sem svæði þar sem hugmyndir vaxa og nýsköpun, atvinnulíf og lífsgæði mynda sterka heild.