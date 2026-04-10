Nýsköpun og náttúra sameinast í nýju samstarfi Driftar EA og Skógarbaðanna

10. apríl, 2026 - 09:49 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá vinstri Eva Björk Halldórsdóttir, skrifstofustjóri og Kjartan Sigurðsson framkvæmdastjóri hjá Skógarböðunum og Sesselja Barðdal Reynisdóttir, framkvæmdastýra og Kolfinna María Níelsdóttir, leiðtogi markaðs- og viðburðamála hjá Drift EA.

Drift EA og Skógarböðin hafa gert með sér nýstárlegt samstarf sem miðar að því að styrkja nýsköpunarumhverfi á Norðurlandi og markaðssetja svæðið sem aðlaðandi áfangastað fyrir öflug fyrirtæki, rannsóknar- og þróunarteymi sem og stjórnendateymi víðsvegar af landinu. Frá þessu segir í tilkynningu frá Drift EA og Skógarböðunum

Samstarfið er óhefðbundið að því leyti að áhersla er lögð á gagnkvæma þátttöku, sameiginlega markaðssókn og heildstæða upplifun þar sem vinna, innblástur, tengslamyndun og vellíðan fara saman.

„Við erum að horfa á Norðurland ekki bara sem stað til að heimsækja, heldur sem stað til að skapa, hugsa og þróa framtíðina. Samstarfið við Skógarböðin, sem hafa á skömmum tíma orðið eitt helsta aðdráttarafl svæðisins, gerir okkur kleift að bjóða heildstæða upplifun þar sem nýsköpun, vellíðan og tengsl við náttúru og samfélag fara saman,“ segir Sesselja Ingibjörg Barðdal, framkvæmdastýra Drift EA.

Vaxtarými, innblástur og vellíðan á Norðurlandi

Með samstarfinu vilja aðilarnir bjóða teymum að koma norður, starfa í skapandi umhverfi og njóta þeirrar aðstöðu og upplifunar sem svæðið hefur uppá að bjóða, um leið og þau tengjast nýsköpun og atvinnulífi á Norðurlandi.

„Við sjáum mikil tækifæri í því að laða hingað öflug teymi og fyrirtæki sem vilja stíga út úr daglegu amstri, finna nýjan innblástur og tengjast því sem er að gerast í nýsköpun og atvinnulífi á Norðurlandi. Samstarfið við Drift EA fellur vel að okkar sýn um að skapa upplifanir sem hafa dýpri merkingu og langtímagildi,“ segir Kjartan Sigurðsson, framkvæmdastjóri Skógarbaðanna.

Samstarfið er liður í að styrkja Norðurland sem svæði þar sem hugmyndir vaxa og nýsköpun, atvinnulíf og lífsgæði mynda sterka heild.

  • Það er komið vor, lundinn er mættur í Grímsey

    • 10.04.2026
    Fyrstu lundarnir mættu til Grímseyjar í dag, 9 apríl. Það sást til þeirra skammt fyrir utan ströndina í gær og í dag tóku systurnar Unnur og Halla Ingólfsdætur eftir þeim í björgunum suður við vitann.

  • Nýsköpun og náttúra sameinast í nýju samstarfi Driftar EA og Skógarbaðanna

    • 10.04.2026
    Drift EA og Skógarböðin hafa gert með sér nýstárlegt samstarf sem miðar að því að styrkja nýsköpunarumhverfi á Norðurlandi og markaðssetja svæðið sem aðlaðandi áfangastað fyrir öflug fyrirtæki, rannsóknar- og þróunarteymi sem og stjórnendateymi víðsvegar af landinu.  Frá þessu segir í tilkynningu frá Drift EA og Skógarböðunum

  • Góð stemmning hjá BSO bílstjórum sem ganga til liðs við Hreyfil

    • 09.04.2026
    „Það verður vissulega eftirsjá af staðsetningunni, en nýir tímar taka nú við og óhætt að segja að við erum bjartsýn á framtíðina,“ segir Smári Ólafsson stjórnarformaður BSO. Það félag mun heyra sögunni til um komandi mánaðamót, en 1. maí næstkomandi ganga bílstjórar hjá BSO til liðs við hina gamalkunnu leigubílastöð, Hreyfill.

  • Draumar geta ræst!

    • 09.04.2026
    Draumar geta ræst, sem betur fer. Strax í áttunda bekk átti Freysteinn Sverrisson sér þann draum að verða leikari þegar hann yrði stór og að því stefndi hann í námi sínu til stúdentsprófs á listnáms- og hönnunarbraut í VMA. Stúdentsprófið var í höfn vorið 2022 og í þau ár sem Freysteinn var í VMA greip hann öll þau tækifæri sem gáfust til að leika – í Leikfélagi VMA, Draumaleikhúsi Péturs Guðjónssonar, Leikfélagi Akureyrar, Leikfélagi Hörgdæla og Freyvangsleikhúsinu.

  • Bruggsmiðjan-Spennandi nýjungar í farveginum

    • 09.04.2026
    Nýverið fjárfesti Bruggsmiðjan Kaldi í eimingartækjum sem nú er búið að setja upp í verksmiðjunni á Árskógssandi. Með eimingartækjunum opnast möguleikar fyrir Bruggsmiðjuna á að framleiða sterkt vín: Vodka, Gin, Romm eða Whiskey sem dæmi.

  • Framúrskarandi skólar á Akureyri – Samfélagsverkefni til framtíðar

    • 09.04.2026
    Á Akureyri rekum við níu grunnskóla, það sem einkennir skólasamfélagið okkar er rík menning samstarfs; skólarnir vinna saman frekar en að keppa innbyrðis, sem skapar dýrmætan vettvang fyrir bæði starfsfólk og nemendur. 

  • Málefni eldra fólks

    • 09.04.2026
    Landssamband eldri borgara leggur ríka áherslu á að félög eldri borgara um allt land láti rödd sína heyrast, í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. Mikilvægt er að málefni eldra fólks séu sýnileg í kosningabaráttunni og að framboð í hverju sveitarfélagi geri skýra grein fyrir stefnu sinni í málum sem snerta líf og velferð eldra fólks.

  • Bílastæði við Sunnuhlíð

    • 09.04.2026
    Kannast þú við að lenda í vandræðum með bílastæði þegar þú sækir þjónustu í Sunnuhlíð?  Hvort sem þú átt leið til læknis, í sjúkraþjálfun eða bakarí er líklegt að þú svarir spurningunni játandi og við viljum finna lausnir!

  • Siggi Valli ráðinn framkvæmdastjóri Völsungs

    • 08.04.2026
    Sigurður Valdimar Olgeirsson eða Siggi Valli eins og hann er betur þekktur tekur við sem framkvæmdastjóri Völsungs
Sjá meira