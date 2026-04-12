Nautgriparæktarverðlaun Búnaðarsambands Eyjafjarðar fóru á Espihól

12. apríl, 2026 - 12:07 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Ástþór og Svana hljóta nautgriparæktarverðlaun BSE fyrir liðið ár fyrir öflugan búskap og uppbyggingu sem er til fyrirmyndar. Með þeim á myndinni er Alexandra Rut Jónsdóttir. Mynd Búnaðarsambandið

Ástþór Örn Árnason og Svana Ósk Rúnarsdóttir hlutu nautgriparæktarverðlaun Búnaðarsambands Eyjafjarðar fyrir árið 2025.

Þau Ástþór og Svana keyptu YtraFelli undir árslok 2021 eftir að hafa búið í Miðdal í Skagafirði í tæpan áratug. Þegar þau hófu búskap í Ytra-Felli hækkuðu afurðir kúnna umtalsvert og hafa verið í fremstu röð síðan.

Á síðastliðnu vori keyptu Ástþór og Svana Espihól og fluttu þangað. Þar hafði um árabil verið rekið myndarbú um áratugi með snyrtimennsku og góðum afurðum. Um leið og þau tóku við búinu var hafist handa við stækkun á aðstöðu fyrir kýrnar og byggt við fjós og hlöðu og bætt við öðrum mjaltaþjóni.

Á kúaskýrslum hjá þeim Espihólshjónum á síðasta ári eru rúmlega 100 árskýr sem mjólkuðu að meðaltali 7.983 kg. sem skipaði þeim í þriðja sæti í Eyjafirði, en bændur á Göngustöðum og Búrfelli sem voru með meiri afurðir eftir hverja kú. Árið 2024 voru afurðir hjá þeim í Ytra-Felli 8.300 kg eftir 60 kýr. Eftir þær breytingar sem urðu á síðasta ári fer kúnum fjölgandi og er stefnt að betri nýtingu á mjaltaþjónum.

Það má geta þess að á seinustu mánuðum hafa tvö tilvonandi kynbótanaut fengið far suður að Hesti þar sem þau koma vonandi til með að nýtast á næstunni til ræktunar á kúastofninum. Við búskap Ástþós og Svönu í Ytra-Felli var Möðrufell sem stendur þar ofar í brekkunni, nýtt undir búreksturinn líka.

Við flutning og sölu á Ytra-Felli var Möðrufelli haldið eftir og byggingar þar nýttar fyrir uppeldi og all mikla nautakjötsframleiðslu með ágætan vaxtarhraða þar sem slátrað er um 50 gripum á ári.

    Maturinn sem börn fá í leik- og grunnskólum er eitt mikilvægasta lýðheilsumál sveitarfélaga. Mataræði á fyrstu árum hefur bein áhrif á heilaþroska, efnaskipti og heilsu síðar á lífsleiðinni.

    Það eru margir sófasérfræðingar búnir að senda frá sér ótímabæra spá um hvernig Besta deildin fari í sumar. Hér kemur mín spá, en hún er ekki ótímabær þar sem ég er ekki sófasérfræðingur.

    Ástþór Örn Árnason og Svana Ósk Rúnarsdóttir hlutu nautgriparæktarverðlaun Búnaðarsambands Eyjafjarðar fyrir árið 2025.

    Gunnar Gunnarsson og Doris Charlotte Maag í Búðarnesi fá sauðfjárræktarverðlaun Búnaðarsamband Eyjafjarðar vegna ársins 2025 fyrir góða afurðasemi og snyrtilegan búskap um langt árabil.

    „Við erum stolt af þessu afmælisbarni sem ber aldurinn einkar vel og hefur eflst og styrktst með hverju árinu. Í gegnum félagið hefur fólk bundist tryggðarböndum fyrir lífstíð, notið endurnærandi ferðalaga um landið og öðlast þekkingu á landinu okkar," segir Gunnar Már Gunnarsson nýkjörinn formaður Ferðafélags Akureyrar, FFA. Félagið fagnaði 90 ára afmæli, 8 apríl, var stofnað þann dag árið 1936.

    „Að mati Ársþings SSNE er það óskiljanlegt að slíkt ástand sé uppi á sama tíma og unnið er markvisst að uppbyggingu flugvallarins.," segir í ályktun þar sem lýst er yfir áhyggjum af þeirri þjónustuskerðingu sem orðið hefur á Akureyrarflugvelli í kjölfar þess að LOC/ASR 01 aðflug var lagt af.

    Sjúkrahúsið á Akureyri og Landspítalinn hafa gert með sér samstarfssamning vegna krabbameinslækninga á SAk. Fjögurra manna teymi lækna Landspítala mun sinna krabbameinslækningum á SAk og skiptast læknarnir á þriggja daga viðveru á Akureyri. 

    Í gær kom dýpkunarpramminn Pétur mikli til Húsavíkur. Til stendur að endurbyggja og lengja Þvergarðann á Húsavík. Um er að ræða um 205 m endurbyggingu á núverandi kanti ásamt um 70 m lengingu á kantinum til suðvesturs.

    Öryggi og sjálfbærni samfélags eru meðal mikilvægustu verkefna hvers ríkis. Fyrir eyþjóð eins og Ísland, sem byggir afkomu sína að verulegu leyti á innflutningi á eldsneyti og matvælum, er sérstaklega mikilvægt að huga að því hvernig birgðahald er skipulagt og tryggt. Á síðustu árum hafa alþjóðlegar aðstæður, hvort sem er vegna náttúruhamfara, farsótta eða geopólitískra átaka, sýnt fram á hversu viðkvæmt aðfangakerfi heimsins getur verið. Því er tímabært að endurmeta hvernig við tryggjum aðgengi að nauðsynjum hér á landi. Eyjafjörður, og sérstaklega Akureyri og Dysnes, bjóða upp á einstakt tækifæri til að styrkja innviði landsins á þessu sviði.
