Nautgriparæktarverðlaun Búnaðarsambands Eyjafjarðar fóru á Espihól

Ástþór Örn Árnason og Svana Ósk Rúnarsdóttir hlutu nautgriparæktarverðlaun Búnaðarsambands Eyjafjarðar fyrir árið 2025.
Þau Ástþór og Svana keyptu YtraFelli undir árslok 2021 eftir að hafa búið í Miðdal í Skagafirði í tæpan áratug. Þegar þau hófu búskap í Ytra-Felli hækkuðu afurðir kúnna umtalsvert og hafa verið í fremstu röð síðan.
Á síðastliðnu vori keyptu Ástþór og Svana Espihól og fluttu þangað. Þar hafði um árabil verið rekið myndarbú um áratugi með snyrtimennsku og góðum afurðum. Um leið og þau tóku við búinu var hafist handa við stækkun á aðstöðu fyrir kýrnar og byggt við fjós og hlöðu og bætt við öðrum mjaltaþjóni.
Á kúaskýrslum hjá þeim Espihólshjónum á síðasta ári eru rúmlega 100 árskýr sem mjólkuðu að meðaltali 7.983 kg. sem skipaði þeim í þriðja sæti í Eyjafirði, en bændur á Göngustöðum og Búrfelli sem voru með meiri afurðir eftir hverja kú. Árið 2024 voru afurðir hjá þeim í Ytra-Felli 8.300 kg eftir 60 kýr. Eftir þær breytingar sem urðu á síðasta ári fer kúnum fjölgandi og er stefnt að betri nýtingu á mjaltaþjónum.
Það má geta þess að á seinustu mánuðum hafa tvö tilvonandi kynbótanaut fengið far suður að Hesti þar sem þau koma vonandi til með að nýtast á næstunni til ræktunar á kúastofninum. Við búskap Ástþós og Svönu í Ytra-Felli var Möðrufell sem stendur þar ofar í brekkunni, nýtt undir búreksturinn líka.
Við flutning og sölu á Ytra-Felli var Möðrufelli haldið eftir og byggingar þar nýttar fyrir uppeldi og all mikla nautakjötsframleiðslu með ágætan vaxtarhraða þar sem slátrað er um 50 gripum á ári.