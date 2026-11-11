MýSköpun og Landsvirkjun huga að hátækniframleiðslu við Þeistareyki

11. nóvember, 2026 - 14:38 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá undirritun viljayfislýsingarinnar. F.v. Haraldur Hallgrímsson, forstöðumaður viðskiptaþróunar hj…
Frá undirritun viljayfislýsingarinnar. F.v. Haraldur Hallgrímsson, forstöðumaður viðskiptaþróunar hjá Landsvirkjun, Tinna Traustadóttir, framkvæmdastjóri Sölu og viðskiptaþróunar og Ingólfur Bragi Gunnarson, framkvæmdastjóri MýSköpunar.

Líftæknifyrirtækið MýSköpun ehf. og Landsvirkjun hafa undirritað viljayfirlýsingu um fyrirhugaða afhendingu raforku og nýtingu varma frá Þeistareykjastöð vegna uppbyggingar
hátækniframleiðslu á náttúrulegu astaxantíni í nágrenni aflstöðvarinnar. Viljayfirlýsingin markar mikilvægan áfanga í undirbúningi verkefnisins og í kjölfar hennar verður gengið til
formlegrar samningagerðar. 

Samstarf fyrirtækjanna var kynnt í júní 2025, þegar samið var um að kanna möguleika á staðsetningu örþörungaframleiðslu í nágrenni aflstöðva Landsvirkjunar. Frá þeim tíma hefur undirbúningi verkefnisins miðað vel áfram

Háþróuð ræktunartækni

Áform MýSköpunar gera ráð fyrir byggingu um 10.000 fermetra sérhæfðrar hátækni-framleiðslustöðvar þar sem notuð verður háþróuð ræktunartækni. Megináhersla verður lögð á framleiðslu náttúrulegs astaxantíns úr örþörungnum Haematococcus pluvialis. Astaxantín er verðmætt náttúrulegt andoxunarefni sem meðal annars er nýtt í fæðubótarefni og snyrtivörur á hratt vaxandi alþjóðlegum mörkuðum.

Staðsetning framleiðslunnar við Þeistareyki býður upp á hagstæðar forsendur fyrir orkusækna hátækniframleiðslu þar sem aðgengi að endurnýjanlegri raforku og möguleikar á nýtingu varma frá jarðvarmaaflstöðinni, ásamt náttúrulegum aðstæðum til kælingar, geta stuðlað að hagkvæmum og skilvirkum rekstri.

Uppbyggingin verður í áföngum og er gert ráð fyrir að starfsemin geti til framtíðar skapað allt að 40 sérhæfð og varanleg störf á svæðinu. Framleiðslan verður að stærstum hluta ætluð til útflutnings.

Mikilvægur áfangi
 
Dr. Ingólfur Bragi Gunnarsson, framkvæmdastjóri MýSköpunar:

„Undirritun þessarar viljayfirlýsingar er mikilvægur áfangi fyrir MýSköpun og færir okkur enn nær því markmiði að byggja upp hátæknivædda líftækniframleiðslu á Þeistareykjum. Á síðustu misserum höfum við unnið markvisst að því að skapa nauðsynlegar forsendur fyrir verkefninu. Þar hefur aðkoma framtakssjóðsins Landvætta slhf. sem kjölfestufjárfestis gegnt lykilhlutverki, en sjóðurinn leiddi fjármögnunarlotu félagsins í upphafi árs sem skapaði traustan grunn fyrir áframhaldandi þróun og tæknilegan undirbúning verkefnisins.

Aðgengi að endurnýjanlegri raforku og möguleikar á nýtingu varma frá Þeistareykjastöð eru lykilforsendur þess að við getum byggt upp alþjóðlega samkeppnishæfa framleiðslu sem skapar ný útflutningsverðmæti og styrkir atvinnulíf á Norðausturlandi.“

Tinna Traustadóttir, framkvæmdastjóri Sölu og viðskiptaþróunar:

„Við hjá Landsvirkjun fögnum þessu mikilvæga skrefi í átt að frekari atvinnustarfsemi á Þeistareykjum þar sem er unnið er að því að skapa aðstæður fyrir nýja viðskiptavini. Örþörungaframleiðsla fellur vel að áherslum okkar um betri nýtingu auðlinda á svæðinu. Auk þess að afhenda græna raforku skapast tækifæri til að nýta varma frá Þeistareykjastöð.

Sá varmi fer annars ónýttur út í umhverfið en getur hér orðið að verðmætum. Verkefnið sýnir líka hvernig orkuvinnsla getur orðið grunnur að nýsköpun og fjölbreyttari atvinnu í heimabyggð. Við hlökkum til samstarfsins við MýSköpun og nærsamfélagið. Markmiðið er að byggja upp verðmæta starfsemi á Norðausturlandi til framtíðar.“

Framkvæmdir hefjist 2027

 MýSköpun og Landsvirkjun ganga nú til formlegrar samningagerðar um afhendingu raforku og nýtingu varma frá Þeistareykjastöð fyrir fyrirhugaða framleiðslustöð. Samhliða heldur MýSköpun áfram vinnu við tæknilega hönnun, skipulags- og leyfismál og undirbúning framkvæmda.

Stefnt er að því að framkvæmdir við fyrsta áfanga hefjist á næsta ári, 2027.

Frá þessu segir í tilkynningu

 

 

 

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