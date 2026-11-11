55 alþjóðlegir gestir sóttu Staff Weeks um gervigreind við Háskólann á Akureyri

Alls sóttu 55 þátttakendur víðs vegar að úr Evrópu tvær Erasmus+ Staff Weeks við Háskólann á Akureyri í október og nóvember. Yfirskrift viknanna var gervigreind í háskólastarfi og var markmiðið að skapa vettvang fyrir starfsfólk evrópskra háskóla til að miðla reynslu, læra hvert af öðru og ræða tækifæri og áskoranir sem fylgja hraðri þróun gervigreindar.
Frá þessu segir á www.smha.is
Símenntun Háskólans á Akureyri stóð að vikunum í samstarfi við Alþjóðadeild Háskólans á Akureyri. Þátttakendur komu frá fjölbreyttum háskólum og menntastofnunum í Evrópu og gafst því einstakt tækifæri til að bera saman hvernig ólíkar stofnanir nálgast gervigreind, fjarnám, nýsköpun og stafræna þróun.
Gervigreind í kennslu og daglegu starfi
Gervigreind var rauði þráðurinn í dagskránni. Magnús Smári Smárason, verkefnastjóri gervigreindar við Háskólann á Akureyri, fjallaði í erindi sínu A Holistic View of Artificial Intelligence at the University um hvernig horfa megi heildstætt á innleiðingu og notkun gervigreindar innan háskóla.
Þátttakendur tóku einnig þátt í vinnustofu um hagnýta notkun gervigreindar í kennslu og stjórnsýslu. Þar gafst þeim tækifæri til að prófa sig áfram, skiptast á hugmyndum og ræða hvernig nýta megi tæknina í daglegum verkefnum.
Í kjölfarið fóru fram hópumræður um hlutverk gervigreindar í háskólastarfi. Þar var meðal annars rætt um þau tækifæri sem tæknin skapar, en einnig þær spurningar og áskoranir sem háskólar þurfa að takast á við samhliða aukinni notkun hennar.
Fjarnám, tækni og nýsköpun
Dagskráin náði þó lengra en að gervigreind eingöngu. Dr. Auðbjörg Björnsdóttir fjallaði um mikilvægi fjarnáms við Háskólann á Akureyri og hvernig nýstárleg tækni er nýtt til að styðja við þátttöku og upplifun nemenda. Þar vakti meðal annars athygli notkun fjarveruvélmenna (e. telepresence robots).
Rúnar Gunnarsson, forstöðumaður Alþjóðaskrifstofu Háskólans á Akureyri, tók á móti þátttakendum og kynnti þeim háskólasvæðið og sögu Háskólans á Akureyri.
Þátttakendur kynntust jafnframt starfsemi Driftar, miðstöðvar frumkvöðlastarfs og nýsköpunar, þar sem fjallað var um frumkvöðlastarf og nýsköpunarverkefni. Þá var sjónum beint að stefnu Háskólans á Akureyri og evrópskum samstarfsverkefnum skólans, ekki síst þeim möguleikum sem felast í frekara samstarfi milli þeirra stofnana sem áttu fulltrúa á Staff Week.
Tengsl sem geta leitt til nýrra verkefna
Mikilvægur hluti Staff Week er einmitt að skapa rými fyrir samtal og tengslamyndun. Þátttakendur fengu góðan tíma til að kynnast, ræða sameiginleg viðfangsefni og kanna möguleika á samstarfi milli háskóla og stofnana.
Slík tengsl geta orðið grunnur að nýjum Erasmus+ verkefnum, samstarfi um kennslu og rannsóknum og frekari miðlun þekkingar milli landa.
Dagskráin fór heldur ekki öll fram innan veggja háskólans. Gestirnir fengu að kynnast Norðurlandi betur í dagsferð að Mývatni, þar sem fræðileg dagskrá vikunnar vék um stund fyrir náttúru og upplifun af svæðinu.
55 þátttakendur á tveimur Staff Weeks
Samtals tóku 55 gestir þátt í Staff Weeks vikunum tveimur í október og nóvember. Fjöldinn og fjölbreyttur bakgrunnur þátttakenda undirstrikar mikilvægi alþjóðlegs samstarfs á tímum þar sem háskólar um alla Evrópu standa frammi fyrir mörgum sömu spurningunum – ekki síst um hvernig nýta megi gervigreind á ábyrgan, gagnlegan og framsækinn hátt.
Staff Weeks eru jafnframt mikilvægur þáttur í alþjóðlegu samstarfi Símenntunar Háskólans á Akureyri og Háskólans á Akureyri og skapa tækifæri til að miðla þeirri þekkingu og reynslu sem byggst hefur upp hér á landi, um leið og nýjar hugmyndir og tengsl berast til Akureyrar frá háskólum víðs vegar um Evrópu.