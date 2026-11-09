Akureyri- Nýjar verklagsreglur um loftmengun

09. nóvember, 2026 - 10:56 Margrét Þóra Þórsdóttir
Nýjar verklagsreglur um aðgerðir gegn loftmengun utandyra hafa verið lagðar fram til kynningar hjá A…
Nýjar verklagsreglur um aðgerðir gegn loftmengun utandyra hafa verið lagðar fram til kynningar hjá Akureyrarbæ.

Nýjar verklagsreglur um aðgerðir gegn loftmengun utandyra hafa verið lagðar fram til kynningar hjá Akureyrarbæ. Fulltrúar V-lista og S-lista fögnuðu vinnunni en lögðu áherslu á að reglunum verði fylgt eftir af festu.

„Staða loftgæða á Akureyri er áhyggjumál í ljósi óháðra mælinga en varnir gegn loftmengun eru mikilvægt lýðheilsumál, ekki síst þegar kemur að börnum og öðrum viðkvæmum hópum. Ekki má draga úr þeim aðgerðum sem þegar eru í gangi, heldur verði þær áfram efldar og þróaðar með það að markmiði að bæta loftgæði í bænum,“ segir í bókun fulltrúanna.

Hvatt er til þess að haldið verði áfram öflugri vöktun og fyrirbyggjandi aðgerðum, þar sem betri loftgæði skili sér í sparnaði og bættri lýðheilsu til lengri tíma.

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