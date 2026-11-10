Sviðsstjóri umhverfis- og mannvirkjasviðs Akureyrarbæjar. Böðvar Þórir Kristjánsson ráðinn

10. nóvember, 2026 - 16:22 Margrét Þóra Þórsdóttir
Böðvar Þórir Kristjánsson hefur verið ráðinn sviðsstjóri umhverfis- og mannvirkjasviðs Akureyrarbæja…
Böðvar Þórir Kristjánsson hefur verið ráðinn sviðsstjóri umhverfis- og mannvirkjasviðs Akureyrarbæjar.

Böðvar Þórir Kristjánsson hefur verið ráðinn sviðsstjóri umhverfis- og mannvirkjasviðs Akureyrarbæjar.

Böðvar er fæddur 2. mars 1971. Hann er menntaður byggingarfræðingur frá VIA University College og er auk þess húsasmíðameistari og með réttindi sem byggingarstjóri.

Böðvar hefur víðtæka starfsreynslu af stjórnun, rekstri og þeim málaflokkum sem heyra undir sviðið.

Undanfarin tvö ár hefur hann starfað sem verkefnastjóri hjá Húsheild Hyrnu, en áður var hann eigandi og framkvæmdastjóri byggingafyrirtækisins Lækjarsels í rúman áratug. Þar áður starfaði hann m.a. sem verkefnastjóri hjá SS-byggir ehf. og við byggingareftirlit hjá Opus verkfræðistofu.

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