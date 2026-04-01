Mozart kitlar hláturtaugarnar í Mývatnssveit

01. apríl, 2026 - 12:30 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Það er ekki skortur á afþreyingu á Norðurlandi í aðdraganda páska en sérstaka athygli vekur metnaðarfull menningarveisla í Mývatnssveit.

Músík í Mývatnssveit er árleg tónlistarhátíð í dymbilviku, haldin í einstöku umhverfi. Stórbrotin náttúra, vetrarkyrrð í fagurri sveit og góðar aðstæður til tónlistarflutnings skapa heillandi ramma utan um hátíðina, þar sem tónlistarfólk í fremstu röð flytur fjölbreytta klassíska tónlist. Tónlistarhátíðin er sú eina sem fer fram utan höfuðborgarsvæðisins að vetrarlagi þar sem flutt er sígild úrvalstónlist.

Í áranna rás hefur fjölbreyttur hópur tónlistarfólks komið fram – bæði virtir íslenskir listamenn og „mývetnskir gestir“ sem gefur hátíðinni mjög persónulegan og heimilislegan blæ.

Sprenghlægileg ópera

Undir merkjum tónlistarhátíðarinnar Músík í Mývatnssveit 2026 verður í ár flutt gamanóperan Der Schauspieldirektor eftir Wolfgang Amadeus Mozart, sem á íslensku nefnist Viðburðastjórinn. Með helstu hlutverk fara Fjóla Kristín Nikulásdóttir sópran, Lilja Guðmundsdóttir sópran og Egill Árni Pálsson tenór. Hátíðin hefur verið haldin í Mývatnssveit í dymbilviku samfellt frá árinu 1998 og á sérstakan sess í menningarlífinu norðan heiða.

Sýningarnar verða tvær í félagsheimilinu Skjólbrekku, annars vegar á skírdag 2. apríl og hins vegar á föstudaginn langa 3. apríl. Báðar sýningar hefjast klukkan 20.

Der Schauspieldirektor er eins þáttar Singspiel eftir Wolfgang Amadeus Mozart við texta Johann Gottlieb Stephanie. Verkið var samið árið 1786 að beiðni keisarans fyrir hátíð í höllinni Schönbrunn, þar sem það var frumflutt 7. febrúar sama ár. Verkið var sýnt samhliða ítalskri gamanóperu eftir Antonio Salieri - Prima la musica e poi le parole.

Efni verksins fjallar um leikhússtjóra sem á að setja saman nýjan hóp söngvara og leikara. Við prufur koma fram ólíkir listamenn, en fljótt skapast samkeppni, sérstaklega milli tveggja sópransöngkvenna sem deila um stöðu og laun. Deilurnar magnast þar til hætta er á að verkefnið falli niður, en að lokum ná listamennirnir samkomulagi og ákveða að vinna saman og láta áhorfendur meta hæfileika þeirra.

Tónlistarhluti verksins er tiltölulega stuttur og samanstendur af forleik og fáum söngnúmerum, á meðan stór hluti verksins er talað mál. Samtölin eru hins vegar oft endurskrifuð í nútímauppfærslum. Þannig verður söguþráðurinn sveigjanlegur og aðlagaður að tónlistinni og uppfærslunni hverju sinni, á meðan tónlistarnúmerin halda sér óbreytt sem kjarni verksins.

Í fyrsta sinn fyrir norðan

Listrænn stjórnandi hátíðarinnar er Laufey Sigurðardóttir, fiðluleikari en hún segir í samtali við Vikublaðið að hátíðin í ár sé sérstaklega vegleg, enda ekki á hverjum degi sem ópera eftir Mozart sé sett upp á landsbyggðinni. „Þessi hátíð hefur verið haldin sleitulaust síðan 1998 og ég er alltaf að reyna finna eitthvað nýtt að gera á hverju ári. Það sem er öðruvísi í ár, fyrir utan óperusönginn er að það eru tvær sýningar, bæði á skírdag og föstudaginn langa klukkan 20 bæði kvöldin,“ segir Laufey og bætir við að búið sé að eiga við texta verksins þannig að hann eigi betur við stað og tíma.

„Þetta er gaman ópera þar sem er mikið talað leikrit á milli laga og það er hefð fyrir því að hún sé flutt þannig að töluðu kaflarnir eru staðfærðir. Bjarni Thor Kristinsson er leikstjóri og tekur þátt í sýningunni en hann skrifar þessar staðfærðu kafla,“ útskýrir Laufey og kveðst varla geta beðið, hún sé svo spennt. „Ég held að Mozart okkar hafi hreinlega ekki verið settur upp á Norðurlandi áður,“ segir hún og bætir við að auk óperunnar sé fjölbreytt og viðamikil dagskrá.

„Venjulega höfum við sitthvora dagskrána en af því þetta er svona mikið, þá sýnum við heldur tvisvar,“ segir Laufey og bætir við lokum að karla oktett úr héraði muni einnig taka þátt.

Til baka

Nýjast

  • Eyjafjarðarsveit - Nýr þjónustusamningur um mötuneyti Hrafnagilsskóla

    • 05.04.2026
    Eyjafjarðarsveit og matreiðslumeistarinn Snæbjörn H. Kristjánsson hafa undirritað nýjan samning um matseld fyrir mötuneyti Hrafnagilsskóla í kjölfar opins útboðs. Snæbjörn hefur jafnframt hefur sinnt þjónustunni við gott orðspor undanfarin ár. Gildir nýr samningur fyrir tímabilið 2026–2029 með möguleika á framlengingu.

  • Lokaorðið - Traustur vinur getur gert kraftaverk

    • 05.04.2026
    Maður velur sér vini en ekki ættingja, sagði einhver, einhvern tímann, einhversstaðar. Það er margt til í því. Nú hef ég aldrei haft í hyggju að skipta út mínum ættingjum, þeir eru upp til hópa vandað fólk og flestir auk þess reglulega skemmtilegir. Ég á einnig marga góða og skemmtilega vini. Ég hef sankað þeim að mér á lífsins göngu.

  • Hópur eldri sjómanna heimsótti þýskar hafnarborgir

    • 05.04.2026
    „Þetta var dásamleg ferð í alla staði og gaf þeirri í fyrra ekki neitt eftir,“ segir Sigfús Ólafur Helgason einn af skipuleggjendum ferðar tæplega 40 eldri sjómanna til hafnarborganna Bremenhaven og Cuxhaven í Þýsklandi. Í fyrravetur heimsótti hópur sjómanna frá Akureyri hafnarborgirnar Hull og Grimsby í Bretlandi og var góður rómur gerður að. Næsta verður haldið til Færeyja í maí næstkomandi og verða þátttakendur um 40 talsins. Þá er þegar farið að leggja drög að ferð sjómanna til Aberdeen í Skotlandi.

  • Íslenska gámafélagið með nýja starfsstöð á Akureyri

    • 05.04.2026
    Íslenska gámafélagið hefur opnað nýjar starfsstöðvar á Ægisnesi 3 á Akureyri.

  • Eina klassaða flotkví landsins

    • 04.04.2026
    Klassavottun flotkvíar Slippins Akureyri frá alþjóðlega flokkunarfélaginu Bureau Veritas hefur verið endurnýjuð. Með endurnýjuninni er staðfest að kvíin uppfylli áfram strangar kröfur um öryggi, ástand og rekstur.

  • Jákvæðar undirtektir við breytingu á lóð númer 3 við Hrísalund

    • 04.04.2026
    Tillaga um breytingu á lóðinni við Hrísalund 3 á Akureyri fékk jákvæðar undirtektir hjá skipulagsráði bæjarins. Erindi kom frá arkitektastofunni Kollgátu sem sótti um að breyting yrði gerð á aðalskipulagi fyrri svæðið sem nær til lóðarinnar númer 3 við Hrísalund, þannig að heimilt yrði að byggja blandaða byggð með verslun -og þjónustu á jarðhæð og íbúðir á efri hæðum. Jafnframt var sótt um leyfi til að hefja gerð nýs deiliskipulags.

  • Dularfullt, seggsí og hættulegt

    • 03.04.2026
    Rocky Horror fær frábærar viðtökur í meðförum Leikfélags Húsavíkur

  • Forsetinn setur sjöttu Sjálfbærniráðstefnuna

    • 03.04.2026
    Umhverfisráð Háskólans á Akureyri býður til sjöttu Sjálfbærniráðstefnunnar miðvikudaginn 10. apríl. Ráðstefnan er opin öllum, þátttaka er gjaldfrjáls og er hægt að taka þátt á staðnum eða í streymi. Forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, setur ráðstefnuna. Að lokinni setningu heldur Jukka Heinonen frá Háskóla Íslands lykilerindi sem ber yfirheitið, „Affluence and the climate-sustainability illusion in the Nordics“. Í kjölfarið tekur við metnaðarfull dagskrá sem hægt er að nálgast í viðburðadagatali á vefsíðu háskólans, unak.is. með því að smella hér. (6. Sjálfbærniráðstefnan | Háskólinn á Akureyri )

  • Grófin Geðrækt flytur í Glerárgötu 24

    • 03.04.2026
    Geðrækt er um þessar mundir að flytja starfsemi sína að Glerárgátu 24, 4. hæð í húsnæði sem Styrktar og líknarsjóður, Oddfellow festi kaup á í þeim tilgangi að skapa félagasamtökum Grófin eins og Grófinni betri rekstrargrundvöll. Grófin hefur verið í nokkrum húsnæðisvanda, m.a. vegna heilsuspillandi aðstæðna á fyrri starfsstöðvum og leigukostnaður var einnig of hár fyrir félagið. Oddfellow á Akureyri fékk spurnir af þeirri stöðu og komu Grófinni til aðstoðar.
Sjá meira