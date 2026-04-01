Mozart kitlar hláturtaugarnar í Mývatnssveit

Það er ekki skortur á afþreyingu á Norðurlandi í aðdraganda páska en sérstaka athygli vekur metnaðarfull menningarveisla í Mývatnssveit.
Músík í Mývatnssveit er árleg tónlistarhátíð í dymbilviku, haldin í einstöku umhverfi. Stórbrotin náttúra, vetrarkyrrð í fagurri sveit og góðar aðstæður til tónlistarflutnings skapa heillandi ramma utan um hátíðina, þar sem tónlistarfólk í fremstu röð flytur fjölbreytta klassíska tónlist. Tónlistarhátíðin er sú eina sem fer fram utan höfuðborgarsvæðisins að vetrarlagi þar sem flutt er sígild úrvalstónlist.
Í áranna rás hefur fjölbreyttur hópur tónlistarfólks komið fram – bæði virtir íslenskir listamenn og „mývetnskir gestir“ sem gefur hátíðinni mjög persónulegan og heimilislegan blæ.
Undir merkjum tónlistarhátíðarinnar Músík í Mývatnssveit 2026 verður í ár flutt gamanóperan Der Schauspieldirektor eftir Wolfgang Amadeus Mozart, sem á íslensku nefnist Viðburðastjórinn. Með helstu hlutverk fara Fjóla Kristín Nikulásdóttir sópran, Lilja Guðmundsdóttir sópran og Egill Árni Pálsson tenór. Hátíðin hefur verið haldin í Mývatnssveit í dymbilviku samfellt frá árinu 1998 og á sérstakan sess í menningarlífinu norðan heiða.
Sýningarnar verða tvær í félagsheimilinu Skjólbrekku, annars vegar á skírdag 2. apríl og hins vegar á föstudaginn langa 3. apríl. Báðar sýningar hefjast klukkan 20.
Der Schauspieldirektor er eins þáttar Singspiel eftir Wolfgang Amadeus Mozart við texta Johann Gottlieb Stephanie. Verkið var samið árið 1786 að beiðni keisarans fyrir hátíð í höllinni Schönbrunn, þar sem það var frumflutt 7. febrúar sama ár. Verkið var sýnt samhliða ítalskri gamanóperu eftir Antonio Salieri - Prima la musica e poi le parole.
Efni verksins fjallar um leikhússtjóra sem á að setja saman nýjan hóp söngvara og leikara. Við prufur koma fram ólíkir listamenn, en fljótt skapast samkeppni, sérstaklega milli tveggja sópransöngkvenna sem deila um stöðu og laun. Deilurnar magnast þar til hætta er á að verkefnið falli niður, en að lokum ná listamennirnir samkomulagi og ákveða að vinna saman og láta áhorfendur meta hæfileika þeirra.
Tónlistarhluti verksins er tiltölulega stuttur og samanstendur af forleik og fáum söngnúmerum, á meðan stór hluti verksins er talað mál. Samtölin eru hins vegar oft endurskrifuð í nútímauppfærslum. Þannig verður söguþráðurinn sveigjanlegur og aðlagaður að tónlistinni og uppfærslunni hverju sinni, á meðan tónlistarnúmerin halda sér óbreytt sem kjarni verksins.
Listrænn stjórnandi hátíðarinnar er Laufey Sigurðardóttir, fiðluleikari en hún segir í samtali við Vikublaðið að hátíðin í ár sé sérstaklega vegleg, enda ekki á hverjum degi sem ópera eftir Mozart sé sett upp á landsbyggðinni. „Þessi hátíð hefur verið haldin sleitulaust síðan 1998 og ég er alltaf að reyna finna eitthvað nýtt að gera á hverju ári. Það sem er öðruvísi í ár, fyrir utan óperusönginn er að það eru tvær sýningar, bæði á skírdag og föstudaginn langa klukkan 20 bæði kvöldin,“ segir Laufey og bætir við að búið sé að eiga við texta verksins þannig að hann eigi betur við stað og tíma.
„Þetta er gaman ópera þar sem er mikið talað leikrit á milli laga og það er hefð fyrir því að hún sé flutt þannig að töluðu kaflarnir eru staðfærðir. Bjarni Thor Kristinsson er leikstjóri og tekur þátt í sýningunni en hann skrifar þessar staðfærðu kafla,“ útskýrir Laufey og kveðst varla geta beðið, hún sé svo spennt. „Ég held að Mozart okkar hafi hreinlega ekki verið settur upp á Norðurlandi áður,“ segir hún og bætir við að auk óperunnar sé fjölbreytt og viðamikil dagskrá.
„Venjulega höfum við sitthvora dagskrána en af því þetta er svona mikið, þá sýnum við heldur tvisvar,“ segir Laufey og bætir við lokum að karla oktett úr héraði muni einnig taka þátt.