Minningardagur fórnarlamba bílslysa er í dag

Mynd Hilmar Friðjónsson
Dagurinn er til að minnast þeirra sem látist hafa í umferðinni, leiða hugann að ábyrgð hvers og eins í umferðinni en ekki hvað síst að þakka þeim viðbragðsaðilum sem veita hjálp og björgun. Að þessu sinni er sérstök áhersla lögð á unga vegfarendur.
Dagskráin á Akureyri hefst kl. 14:00 á Hjalteyrargötu 12
Þyrla landhelgisgæslunnar lendir
Myndataka viðbragðsaðila
Heimir Ingimarason flytur When I Think of Angels
Gunnar Már Gunnarsson forseti bæjarstjórnar Akureyrar flytur ávarp
Emma Agneta Björgvinsdóttir flytur reynslusögu sína
Séra Sindri Geir Óskarsson flytur hugvekju og stýrir einnar mínútu þögn
Broddi Pálmi Ottesen Pétursson lögreglumaður flytur ávarp
Boðið verður upp á kaffi, kakó og með því.
Þau sem mæta á einkabílum eru beðin um að leggja á bílastæði Samherja. Einnig biðjum við fólk að sýna tímabundnum lokunum í kringum Hjalteyrargötu 12 vegna þyrlulendingar skilning.
Við hvetjum öll til að mæta.
Einkennislag dagsins er lag KK, When I Think of Angels, í flutningi hans og Ellenar sem samið var til minningar um systur þeirra sem lést í umferðarslysi í Bandaríkjunum árið 1992. Lagið verður flutt samtímis á öllum útvarpsstöðum kl. 14 í dag .