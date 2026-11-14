Betur fór en á horfði þegar Vilhelm Þorsteinsson EA losnaði frá bryggju í óveðrinu

14. nóvember, 2026 - 13:23 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Mögnuð mynd sem Ingimar Tryggvason vélstjóri á Húna tók sýnir vel hve tæpt stóð.
Mögnuð mynd sem Ingimar Tryggvason vélstjóri á Húna tók sýnir vel hve tæpt stóð.

Það gekk eitt og annað á í veðrinu í gærkvöldi, viðbragðsaðilar voru kallaðir út og höfðu í mörg horn að líta, enda veðrið snarklikkað satt best að segja.

Mest krefjandi verkefni kvöldsins kom kl. 21:30 þegar tilkynning kom um að Vilhelm Þorsteinsson EA 11, uppsjávarskip Samherja, hafði losnað frá bryggju í Krossanesi. Í ljós kom að bryggjupollar höfðu gefið sig og var skipið einungis á einni taug þegar að var komið.

Hafnarbátar Hafnasamlagsins Seifur og Sleipnir voru ræstir út ásamt félögum í Björgunnarsveitinni Súlum Mikið hafrót var en með hafnarbátnunum tókst vel að koma áhöfn um borð í Vilhelm sem gangsettu vélar skipsins. Seifur og Sleipnir aðstoðuðu við að ná Villhelm úr höfninni sem sigldi að Oddeyrarbryggju þar sem skipiðl agðist að

Ekki er talið að tjón hafi orðið á Vilhelm Þorsteinssyni EA 11 en það verður skoðað við betra tækifæri, en ljæsit er að þarna mátti ekki miklu muna að illa færia.

Eitthvert tjón var á hafnarmannvirkjum í Krossanesi, þegar bryggjupollar rifnuðu upp þegar veðurhamurinn var sem mestur.

Slíkur var atgangurinn að bryggjupollar sem eru  ekki beint  hrákasmíði rifnuðu upp  Mynd samherji.is

 

 

Mynd  Ingimar Tryggvason 

Til baka

Nýjast

  • Mikilvægt að tryggja Brekkukoti aðstöðu til framtíðar

    • 14.11.2026
    „Það er mikilvægt er að huga að framtíð Brekkukots og tryggja að starfsemin hafi til framtíðar aðstöðu sem hentar bæði þeim sem nýta þjónustuna og starfsfólkinu,“ segir Guðbjörg Anna Björnsdóttir formaður velferðarráðs Akureyrarbæjar.

  • Betur fór en á horfði þegar Vilhelm Þorsteinsson EA losnaði frá bryggju í óveðrinu

    • 14.11.2026
    Það gekk eitt og annað á í veðrinu í gærkvöldi, viðbragðsaðilar voru kallaðir út og höfðu í mörg horn að líta, enda veðrið snarklikkað satt best að segja.

  • Þrengist um svigrúmið fyrir fleiri „síðustu sýningar“

    • 13.11.2026
    „Þær eru orðnar ansi margar sýningarnar sem ég hef á liðnum árum kynnt sem mínar síðustu.  Það hefur fram til þessa reynst fleipur eitt,“ segir Kristinn G. Jóhannsson sem opnar sýningu á nýjum verkum í Mjólkurbúðinni á laugardag. Tilefnið er níræðisafmæli sem hann fagnar 21. desember næstkomandi, á stysta degi ársins.“ Heiti sýningarinnarer Hlaðspretturinn, lokaspretturinn heim í hlað. „Mér sýnist að það fari að þrengjast svigrúmið til að halda fleiri „síðustu sýningar“ hjá mér og að ég standi nú loksins við stóru orðin.

  • SA Víkingar mæta Fjölni á laugardag

    • 13.11.2026
    Liðin hafa mæst tvisvar á tímabilinu. Fjölnir vann fyrri leik liðanna, 4-1, í Egilshöll í september, en SA Víkingar svöruðu fyrir sig með 8-6 sigri þegar liðin mættust á ný í Laugardalnum í október. 

  • SAk hlýtur bronsdekkið fyrir orkuskipti í bílaflotanum

    • 12.11.2026
    Sjúkrahúsið á Akureyri hefur hlotið bronsdekkið, viðurkenningu fyrir árangur í orkuskiptum í bílaflota ríkisstofnana og ríkisfyrirtækja. Hlutfall orkuskipta hjá SAk er nú 43,8% samkvæmt viðmiðum verkefnisins.

  • Svalbarðseyri Framkvæmdir í gangi

    • 12.11.2026
    Nú standa yfir framkvæmdir á Svalbarðseyri sem munu bæta aðgengi og innviði svæðisins.

  • Velferðarstjarnan í sölu fjórða árið í röð

    • 12.11.2026
    Árleg fjáröflun Velferðarsjóðs Eyjafjarðarsvæðis hófst um liðna helgi með sölu á Velferðarstjörnunni á Glerártorgi. Þetta er fjórða árið í röð sem stjarnan er seld. Allur ágóði rennur óskiptur til Velferðarsjóðsins sem styður efnaminni einstaklinga og fjölskyldur á Eyjafjarðarsvæðinu.

  • Málþing um eflingu rannsókna á áhættuþáttum sjálfsvíga og dauðsfalla vegna óhappaeitrana

    • 12.11.2026
    Undanfarin 10 ára hafa að meðaltali 40 einstaklingar á ári látist í sjálfsvígi á Íslandi. Þeim sem látast vegna óhappaeitrana hér á landi hefur hins vegar fjölgað mikið á síðustu 15 árum og nálgast nú fjöldann sem fellur fyrir eigin hendi ár hvert. Rannsóknir hefur skort á áhættuþáttum sjálfsvíga og dauðsföllum vegna óhappaeitrana hér á landi á síðustu áratugum og aukin þörf er á samstarfsvettvangi til að auka þekkingu á slíkum dauðsföllum.

  • Þrír mánuðir í Þingeyjarsveit

    • 12.11.2026
    Ýmislegt vissi ég um Þingeyjarsveit þegar ég sótti um starf sveitarstjóra í sumar en margt hef ég lært og margt á ég ólært núna þremur mánuðum seinna. Svo lengi lærir sem lifir og það er skemmtilegur lærdómur að kynnast nýju sveitarfélagi og nýju samfélagi.
Sjá meira