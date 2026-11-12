SAk hlýtur bronsdekkið fyrir orkuskipti í bílaflotanum

12. nóvember, 2026 - 14:24 Margrét Þóra Þórsdóttir
Fulltrúar rekstrardeildar með viðurkenninguna Mynd á vef Sak
Fulltrúar rekstrardeildar með viðurkenninguna Mynd á vef Sak

Sjúkrahúsið á Akureyri hefur hlotið bronsdekkið, viðurkenningu fyrir árangur í orkuskiptum í bílaflota ríkisstofnana og ríkisfyrirtækja. Hlutfall orkuskipta hjá SAk er nú 43,8% samkvæmt viðmiðum verkefnisins.

Í bílaflota sjúkrahússins eru átta bifreiðar: þrír rafmagnsbílar, einn tengiltvinnbíll og fjórir bílar sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti. -

Umhverfis- og orkustofnun heldur utan um eftirfylgni orkuskipta í bílaflota ríkisins og veitir viðurkenningar eftir því hversu langt stofnanir og fyrirtæki hafa náð. Bronsdekk fæst við 30% hlutfall orkuskipta, silfurdekk við 60%, gulldekk við 90% og platínudekk þegar orkuskiptum er að fullu lokið.

Samkvæmt aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum er stefnt að því að ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki ljúki orkuskiptum í fólks- og sendibifreiðaflota sínum fyrir árslok 2029. Markmiðið nær einnig til aðkeyptrar samgönguþjónustu, svo sem leigu- og bílaleigubíla.

Bronsdekkið er ánægjuleg staðfesting á þeim árangri sem þegar hefur náðst hjá SAk og hvatning til áframhaldandi orkuskipta segir á vefsíðu Sjúkrahússins á Akureyri.

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