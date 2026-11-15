Freyvangsleikhúsið Aðventuverkið Marísól og leitin að gleðinni

15. nóvember, 2026 - 11:55 Margrét Þóra Þórsdóttir
Freyvangsleikhúsið Aðventuverkið Marísól og leitin að gleðinni

Freyvangsleikhúsið frumsýnir um aðra helgi, 20. nóvember, glænýtt íslenskt verk, Marísól og leitin að gleðinni. Verkið er eftir Jóhönnu S. Ingólfsdóttur og tónlistina samdi Eiríkur Bóasson sérstaklega fyrir þetta veri.

Sýningin er í leikstjórn Jóhönnu og er þetta í fimmta sinn sem hún leikstýrir barnaverki fyrir jólin hjá Freyvangsleikhúsinu. Jafnframt er þetta í fjórða sinn sem hún og Eiríkur störfuðu saman að tónlist og leik.

Hugljúf jólasaga

Þetta er hugljúf jólasaga um Marísól, tíu ára stúlku sem kvíðir komandi jólum þar sem faðir hennar, sem er sjómaður, þarf að vinna yfir hátíðarnar. Á Þorláksmessukvöld lifnar uppáhaldsbangsinn hennar, Viktor, við og tekur hana með í ævintýralegt ferðalag þar sem þau leita að gleðinni. Á leiðinni hitta þau ólíkar persónur sem allar hafa sína sýn á hvað raunveruleg gleði er. „Sagan minnir okkur á að gleðin leynist oft í litlu hlutunum, í því sem við gerum fyrir hvert annað og því sem kemur frá hjartanu.“

 Jóhönna S. Ingólfsdóttir

Sérstakt að setja sýningu upp án Eiríks

„Það sem gerir þessa uppfærslu sérstaklega mikilvæga fyrir okkur er að Eiríkur lést aðeins viku eftir að búið var að kasta í hlutverk. Þetta er því síðasta tónlistin sem hann samdi fyrir svið. Ég átti síðasta fund minn með Eika tæpum tveimur vikum áður en hann kvaddi og vorum við þá að leggja lokahönd á tónlistarmálin. Fyrir vikið hefur verið afar sérstakt að setja sýninguna saman án hans, þar sem hann hafði staðið við hlið mér í þessu ferli síðustu þrjú ár. Við erum því einstaklega þakklát fyrir að Hermann Arason skyldi taka að sér að halda utan um tónlistina og leiða hana áfram ásamt hljómsveit sýningarinnar, en það ferst honum vel úr hendi,“ segir Jóhanna.

Til baka

Nýjast

  • Tíu milljarða halli

    • 15.11.2026
    „Rekstrarstaða heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni hefur sjaldan verið veikari.“ Þannig hefst minnisblað sem forstjórar sex heilbrigðisstofnana sendu fjárlaganefnd Alþingis í vikunni. Í vinnu okkar í nefndinni í haust við fjárlagafrumvarp ársins 2027 hefur komið skýrt fram hversu alvarleg staðan er. Áætlaður halli heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni og Landspítala, ásamt því sem rekstur Sjúkrahússins á Akureyri stefnir fram úr upphaflegum fjárheimildum, nemur samtals rúmlega tíu milljörðum króna á þessu ári.

  • Freyvangsleikhúsið Aðventuverkið Marísól og leitin að gleðinni

    • 15.11.2026
    Freyvangsleikhúsið frumsýnir um aðra helgi, 20. nóvember, glænýtt íslenskt verk, Marísól og leitin að gleðinni. Verkið er eftir Jóhönnu S. Ingólfsdóttur og tónlistina samdi Eiríkur Bóasson sérstaklega fyrir þetta veri.

  • Þjóðhagslegur ábati

    • 14.11.2026
    Njáll Trausti Friðbertsson þingmaður Sjálfstæðisflokki veltir fyrir sér í grein sem hann skrifar á Facebookvegg sinn  þjóðhagslegum ábata sem hann telur að felist í  beinu flugi millilanda  um Akureyrarflugvöll.  Njáll veitti samþykki sitt fyrir þvi að skrif hans mætti birta  á vef  Vikublaðsins.

  • Vinsælt verkstjóranámskeið Iðunnar haldið á Akureyri

    • 14.11.2026
    Iðan fræðslusetur býður nú upp á námskeiðið Verkstjóri í iðnaði – ábyrgð og verksvið á Akureyri dagana 19. og 20. nóvember. Námskeiðið hefur áður verið haldið í Reykjavík við góðar undirtektir og færist nú norður til að mæta þörf fyrir öfluga stjórnenda- og leiðtogaþjálfun í iðnaði víðar um landið.

  • Nýjar sjósundströppur í Hrísey

    • 14.11.2026
    Framkvæmdum við nýjar sjósundströppur við Sæborgarfjöru í Hrísey er nú lokið. Aðeins merkingar eru eftir áður en aðstaðan er að fullu tilbúin.

  • Mikilvægt að tryggja Brekkukoti aðstöðu til framtíðar

    • 14.11.2026
    „Það er mikilvægt er að huga að framtíð Brekkukots og tryggja að starfsemin hafi til framtíðar aðstöðu sem hentar bæði þeim sem nýta þjónustuna og starfsfólkinu,“ segir Guðbjörg Anna Björnsdóttir formaður velferðarráðs Akureyrarbæjar.

  • Betur fór en á horfði þegar Vilhelm Þorsteinsson EA losnaði frá bryggju í óveðrinu

    • 14.11.2026
    Það gekk eitt og annað á í veðrinu í gærkvöldi, viðbragðsaðilar voru kallaðir út og höfðu í mörg horn að líta, enda veðrið snarklikkað satt best að segja.

  • Þrengist um svigrúmið fyrir fleiri „síðustu sýningar“

    • 13.11.2026
    „Þær eru orðnar ansi margar sýningarnar sem ég hef á liðnum árum kynnt sem mínar síðustu.  Það hefur fram til þessa reynst fleipur eitt,“ segir Kristinn G. Jóhannsson sem opnar sýningu á nýjum verkum í Mjólkurbúðinni á laugardag. Tilefnið er níræðisafmæli sem hann fagnar 21. desember næstkomandi, á stysta degi ársins.“ Heiti sýningarinnarer Hlaðspretturinn, lokaspretturinn heim í hlað. „Mér sýnist að það fari að þrengjast svigrúmið til að halda fleiri „síðustu sýningar“ hjá mér og að ég standi nú loksins við stóru orðin.

  • SA Víkingar mæta Fjölni á laugardag

    • 13.11.2026
    Liðin hafa mæst tvisvar á tímabilinu. Fjölnir vann fyrri leik liðanna, 4-1, í Egilshöll í september, en SA Víkingar svöruðu fyrir sig með 8-6 sigri þegar liðin mættust á ný í Laugardalnum í október. 
Sjá meira