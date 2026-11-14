Nýjar sjósundströppur í Hrísey

Framkvæmdum við nýjar sjósundströppur við Sæborgarfjöru í Hrísey er nú lokið. Aðeins merkingar eru eftir áður en aðstaðan er að fullu tilbúin.
Við Sæborgarfjöru eru góðar aðstæður til sjósunds en þar liggja tröppur yfir grjótgarðinn og niður á ströndina. Sjósundsfólk nýtir sér gjarnan aðstöðuna í Íþróttamiðstöðinni í Hrísey, sem er í næsta nágrenni, til að fara í sturtu, gufu eða heitan pott eftir sundið.
Gömlu tröppurnar höfðu látið undan veðri og vindum og því er ánægjulegt að búið sé að endurnýja þær og bæta aðstöðuna fyrir sjósundsfólk.