Melgerðismelar í Eyjafjarðarsveit Fimm nýjar lóðir fyrir flugskýli

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar hefur auglýst tillögu að deiliskipulagi fyrir flugskýli á Melgerðismelum.
Afmarkaðar verða fimm nýjar lóðir fyrir flugskýli, hver um sig er 1.200 fermetrar að stærð auk núverandi lóðar sem er ríflega 1.500 fermetrar.
Gert er ráð fyrir byggingarreitum, aðkomu og skilmálum fyrir uppbyggingu á svæðinu. Heimilt verður að reisa eitt flugskýli á hverri lóð, á einni hæð með millilofti, að hámarki 400 fermetrar að grunnfleti og allt að 6,5 metra á hæð.
Skipulagssvæðið nær yfir um 1,0 ha svæði sunnan núverandi flugskýlis, á milli lendingarstaðar og flugvallar fyrir minni flugvélar. Markmið deiliskipulagsins er að móta heildstæða umgjörð um uppbyggingu flugskýla á svæðinu með afmörkun lóða, skilgreiningu byggingarreita og aðkomu, ásamt skilmálum um mannvirki og landnýtingu.
Hægt er að skila inn athugasemdum við tillöguna til 15. maí næstkomandi.