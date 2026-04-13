Melgerðismelar í Eyjafjarðarsveit Fimm nýjar lóðir fyrir flugskýli

13. apríl, 2026 - 09:44 Margrét Þóra Þórsdóttir
Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar hefur auglýst tillögu að deiliskipulagi fyrir flugskýli á Melgerðismelum.

Afmarkaðar verða fimm nýjar lóðir fyrir flugskýli, hver um sig er 1.200 fermetrar að stærð auk núverandi lóðar sem er ríflega 1.500 fermetrar.

Gert er ráð fyrir byggingarreitum, aðkomu og skilmálum fyrir uppbyggingu á svæðinu. Heimilt verður að reisa eitt flugskýli á hverri lóð, á einni hæð með millilofti, að hámarki 400 fermetrar að grunnfleti og allt að 6,5 metra á hæð.

Skipulagssvæðið nær yfir um 1,0 ha svæði sunnan núverandi flugskýlis, á milli lendingarstaðar og flugvallar fyrir minni flugvélar. Markmið deiliskipulagsins er að móta heildstæða umgjörð um uppbyggingu flugskýla á svæðinu með afmörkun lóða, skilgreiningu byggingarreita og aðkomu, ásamt skilmálum um mannvirki og landnýtingu.

Hægt er að skila inn athugasemdum við tillöguna til 15. maí næstkomandi.

    Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar hefur auglýst tillögu að deiliskipulagi fyrir flugskýli á Melgerðismelum.

  • Eldri borgarar – gullkista Norðurþings

    • 13.04.2026
    Stækkandi hópur eldri borgara Í komandi sveitarstjórnarkosningum 16. maí er mikilvægt að ræða af yfirvegun og ábyrgð um stöðu og þjónustu við eldri íbúa í Norðurþingi. Í dag búa 3017 íbúar í sveitarfélaginu og af þeim eru 515, eða um 17% 67 ára og eldri. Í byggðarkjörnum er hlutfallið einnig hátt; á Kópaskeri eru 13% íbúa í þessum aldurshópi – 16 af 126 íbúum og á Raufarhöfn er hlutfallið 22% - 37 af 166 íbúum.

  • Börnin okkar eiga betra skilið en gjörunninn mat

    • 12.04.2026
    Maturinn sem börn fá í leik- og grunnskólum er eitt mikilvægasta lýðheilsumál sveitarfélaga. Mataræði á fyrstu árum hefur bein áhrif á heilaþroska, efnaskipti og heilsu síðar á lífsleiðinni.

  • Lokaorðið - Íslenski fótboltinn 2026 – spá fræðimanns

    • 12.04.2026
    Það eru margir sófasérfræðingar búnir að senda frá sér ótímabæra spá um hvernig Besta deildin fari í sumar. Hér kemur mín spá, en hún er ekki ótímabær þar sem ég er ekki sófasérfræðingur.

  • Nautgriparæktarverðlaun Búnaðarsambands Eyjafjarðar fóru á Espihól

    • 12.04.2026
    Ástþór Örn Árnason og Svana Ósk Rúnarsdóttir hlutu nautgriparæktarverðlaun Búnaðarsambands Eyjafjarðar fyrir árið 2025.

  • Hjónin í Búðanesi hlutu Sauðfjárræktarverðlaun BSE

    • 12.04.2026
    Gunnar Gunnarsson og Doris Charlotte Maag í Búðarnesi fá sauðfjárræktarverðlaun Búnaðarsamband Eyjafjarðar vegna ársins 2025 fyrir góða afurðasemi og snyrtilegan búskap um langt árabil.

  • Ferðafélag Akureyrar fagnar 90 ára afmæli

    • 11.04.2026
    „Við erum stolt af þessu afmælisbarni sem ber aldurinn einkar vel og hefur eflst og styrktst með hverju árinu. Í gegnum félagið hefur fólk bundist tryggðarböndum fyrir lífstíð, notið endurnærandi ferðalaga um landið og öðlast þekkingu á landinu okkar,“ segir Gunnar Már Gunnarsson nýkjörinn formaður Ferðafélags Akureyrar, FFA. Félagið fagnaði 90 ára afmæli, 8 apríl, var stofnað þann dag árið 1936.

  • Ársþing SSNE-Óskiljanlegt ástand

    • 11.04.2026
    „Að mati Ársþings SSNE er það óskiljanlegt að slíkt ástand sé uppi á sama tíma og unnið er markvisst að uppbyggingu flugvallarins.,“ segir í ályktun þar sem lýst er yfir áhyggjum af þeirri þjónustuskerðingu sem orðið hefur á Akureyrarflugvelli í kjölfar þess að LOC/ASR 01 aðflug var lagt af.

  • Samstarfssamningur vegna krabbameinslækninga​

    • 10.04.2026
    Sjúkrahúsið á Akureyri og Landspítalinn hafa gert með sér samstarfssamning vegna krabbameinslækninga á SAk. Fjögurra manna teymi lækna Landspítala mun sinna krabbameinslækningum á SAk og skiptast læknarnir á þriggja daga viðveru á Akureyri. 
