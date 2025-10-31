Meiri áhugi á SAk og Akureyri en bjóst við

31. október, 2025 - 15:39 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Sendinefndin með sendiherra Íslands í Stokkhólmi. Mynd á vef SAk, aðsend ruv.is
Tíu manna sendinefnd íslenskra heilbrigðisyfirvalda hefur ferðast um Skandinavíu með það að markmiði að laða íslenska lækna aftur heim. Ragnheiður Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga, var fulltrúi SAk í ferðinni.

Talið er að um 800 íslenskir læknar starfi á erlendri grundu, flestir í Svíþjóð, en lítill hluti þeirra starfar utan Norðurlanda. Sendinefndin hélt kynningar á nýjum kjarasamningum í fjórum borgum í Svíþjóð og Danmörku. „Við hittum tæplega 100 lækna sem hafa ýmist lokið sérnámi eða eru í sérnámi“ segir Ragnheiður Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga á SAk, og bætir við: „Greinilegt er að meirihluti læknanna sem mættu stefnir á að snúa aftur heim á næstu árum.

Mun meiri áhugi var á SAk og Akureyri en ég hefði búist við. Ég tel að við eigum eftir að ná að fjölga sérfræðilæknum og sérgreinum á næstu árum og byggja þannig upp enn öflugri þjónustu.“ segir Ragnheiður á vef Sjúkrahússins á Akureyri.

