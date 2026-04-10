Það er sorgleg staðreynd að í rúmlega 20 þúsund manna bæjarfélagi þurfi að vera mannúðarfélög sem aðstoða fólk sem lítið sem ekkert eiga. En þannig er staðan því miður. Frá árinu 2014 hef ég séð um Matargjafir Akureyri og nágrenni og á þessum 12 árum hef ég aðstoðað hundruði fjölskyldna og einstaklinga með mat, innlögnum á kort, skógjöfum (í samstarfi við jólasveinana), jóladagatölum, jólagjöfum og mörgu öðru sem Matargjafir hafa getað gert til að létta undir með skjólstæðingum.
Undanfarið hefur þörfin fyrir aðstoð aukist gríðarlega í öllum aldurshópum, en þá sérstaklega hjá sambúðarfólki sem starfar við láglaunastörf, með eitt barn eða fleiri á leikskóla og búandi í leiguhúsnæði. Eldra fólk á einnig erfiðara uppdráttar en áður. Sem dæmi fékk ég símtal í vetur frá konu sem átti 80 ára afmæli tveimur dögum seinna. Hún hafði hvorki efni á að halda upp á afmælið sitt eða bjóða börnum sínum í jólamat. Ég hef rætt við einstæða móður sem gat ekki sent barnið sitt í bíó með bekknum því hún átti ekki til 1000 krónur og foreldra sem hafa þurft að minnka við sig vinnu vegna hárra leikskólagjalda. Það eru foreldrar í þessum bæ sem ekki eiga fyrir nesti handa börnunum sínum í skólann, og börn sem fá ekki jöfn tækifæri á við önnur vegna utanaðkomandi aðstæðna sem þau hafa enga stjórn á.
Ég hef hlustað, horft á fólk niðurbrotið, faðmað það og reynt að vera til staðar öll þessi ár, því mannúðarfélag eins og Matargjafir er síðasti kosturinn sem fólk vill leita til en því miður kannski sá eini sem getur aðstoðað á þessum stundum. Vegna þess sem ég hef séð og upplifað í störfum mínum við Matargjafir Akureyrar, og vegna skjólstæðinganna, ákvað ég að bjóða mig fram í 3. sæti á lista Samfylkingarinnar til bæjarstjórnakosninga 16 maí. Ég býð mig fram því ég vil breytingu, ég vil að fólk hafi það betra en það gerir nú í okkar góða bæ og ég vil að við hlustum á fólkið sem hér býr.
-Hlustum á að fólkið vilji breytingu á leikskólagjöldum.
-Hlustum á að það vanti félagslegt húsnæði.
-Hlustum á að sumir foreldrar hafi ekki bolmagn til að börnin þeirra geta verið í íþróttum þó svo að frístundastyrkur sé í boði. Það er margt annað sem fylgir því að stunda íþróttir s.s. fatnaður, búnaður og ferðir sem foreldrar hafa ekki efni á.
-Hlustum á og opnum augun fyrir því að það sé fátækt í okkar góða bæjarfélagi og að hér búa börn sem færu ekki nestuð í skólann eða södd að sofa ef ekki væri fyrir mannúðarfélög.
-Hlustum á eldra fólkið okkar sem líður skort og þarf að leita til mannúðarfélaga.
Lokum ekki eyrunum heldur látum verkin tala.
Sigrún Steinarsdóttir skipar 3. sæti á lista Samfylkingarinnar í Akureyrarbæ fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí