Mannúðarfélög

10. apríl, 2026 - 10:21 Sigrún Steinarsdóttir
Sigrún Steinarsdóttir skipar 3. sæti á lista Samfylkingarinnar í Akureyrarbæ fyrir sveitarstjórnarko…
Sigrún Steinarsdóttir skipar 3. sæti á lista Samfylkingarinnar í Akureyrarbæ fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí

Það er sorgleg staðreynd að í rúmlega 20 þúsund manna bæjarfélagi þurfi að vera mannúðarfélög sem aðstoða fólk sem lítið sem ekkert eiga. En þannig er staðan því miður. Frá árinu 2014 hef ég séð um Matargjafir Akureyri og nágrenni og á þessum 12 árum hef ég aðstoðað hundruði fjölskyldna og einstaklinga með mat, innlögnum á kort, skógjöfum (í samstarfi við jólasveinana), jóladagatölum, jólagjöfum og mörgu öðru sem Matargjafir hafa getað gert til að létta undir með skjólstæðingum.

Undanfarið hefur þörfin fyrir aðstoð aukist gríðarlega í öllum aldurshópum, en þá sérstaklega hjá sambúðarfólki sem starfar við láglaunastörf, með eitt barn eða fleiri á leikskóla og búandi í leiguhúsnæði. Eldra fólk á einnig erfiðara uppdráttar en áður. Sem dæmi fékk ég símtal í vetur frá konu sem átti 80 ára afmæli tveimur dögum seinna. Hún hafði hvorki efni á að halda upp á afmælið sitt eða bjóða börnum sínum í jólamat. Ég hef rætt við einstæða móður sem gat ekki sent barnið sitt í bíó með bekknum því hún átti ekki til 1000 krónur og foreldra sem hafa þurft að minnka við sig vinnu vegna hárra leikskólagjalda. Það eru foreldrar í þessum bæ sem ekki eiga fyrir nesti handa börnunum sínum í skólann, og börn sem fá ekki jöfn tækifæri á við önnur vegna utanaðkomandi aðstæðna sem þau hafa enga stjórn á.

Ég hef hlustað, horft á fólk niðurbrotið, faðmað það og reynt að vera til staðar öll þessi ár, því mannúðarfélag eins og Matargjafir er síðasti kosturinn sem fólk vill leita til en því miður kannski sá eini sem getur aðstoðað á þessum stundum. Vegna þess sem ég hef séð og upplifað í störfum mínum við Matargjafir Akureyrar, og vegna skjólstæðinganna, ákvað ég að bjóða mig fram í 3. sæti á lista Samfylkingarinnar til bæjarstjórnakosninga 16 maí. Ég býð mig fram því ég vil breytingu, ég vil að fólk hafi það betra en það gerir nú í okkar góða bæ og ég vil að við hlustum á fólkið sem hér býr.

-Hlustum á að fólkið vilji breytingu á leikskólagjöldum.

-Hlustum á að það vanti félagslegt húsnæði.

-Hlustum á að sumir foreldrar hafi ekki bolmagn til að börnin þeirra geta verið í íþróttum þó svo að frístundastyrkur sé í boði. Það er margt annað sem fylgir því að stunda íþróttir s.s. fatnaður, búnaður og ferðir sem foreldrar hafa ekki efni á.

-Hlustum á og opnum augun fyrir því að það sé fátækt í okkar góða bæjarfélagi og að hér búa börn sem færu ekki nestuð í skólann eða södd að sofa ef ekki væri fyrir mannúðarfélög.

-Hlustum á eldra fólkið okkar sem líður skort og þarf að leita til mannúðarfélaga.

Lokum ekki eyrunum heldur látum verkin tala.

Sigrún Steinarsdóttir skipar 3. sæti á lista Samfylkingarinnar í Akureyrarbæ fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí

Til baka

Nýjast

  • Mannúðarfélög

    • 10.04.2026
    Það er sorgleg staðreynd að í rúmlega 20 þúsund manna bæjarfélagi þurfi að vera mannúðarfélög sem aðstoða fólk sem lítið sem ekkert eiga. En þannig er staðan því miður. Frá árinu 2014 hef ég séð um Matargjafir Akureyri og nágrenni og á þessum 12 árum hef ég aðstoðað hundruði fjölskyldna og einstaklinga með mat, innlögnum á kort, skógjöfum (í samstarfi við jólasveinana), jóladagatölum, jólagjöfum og mörgu öðru sem Matargjafir hafa getað gert til að létta undir með skjólstæðingum. 

  • Prettyboitjokko á Græna hattinum á laugardagskvöld

    • 10.04.2026
    „Ég vildi gera skemmtilega plötu sem sýnir um leið aðeins meira af sjálfum mér” – Patrik Atlason eða Prettyboitjokko mætir norður með nýtt efni

  • Það er komið vor, lundinn er mættur í Grímsey

    • 10.04.2026
    Fyrstu lundarnir mættu til Grímseyjar í dag, 9 apríl. Það sást til þeirra skammt fyrir utan ströndina í gær og í dag tóku systurnar Unnur og Halla Ingólfsdætur eftir þeim í björgunum suður við vitann.

  • Nýsköpun og náttúra sameinast í nýju samstarfi Driftar EA og Skógarbaðanna

    • 10.04.2026
    Drift EA og Skógarböðin hafa gert með sér nýstárlegt samstarf sem miðar að því að styrkja nýsköpunarumhverfi á Norðurlandi og markaðssetja svæðið sem aðlaðandi áfangastað fyrir öflug fyrirtæki, rannsóknar- og þróunarteymi sem og stjórnendateymi víðsvegar af landinu.  Frá þessu segir í tilkynningu frá Drift EA og Skógarböðunum

  • Góð stemmning hjá BSO bílstjórum sem ganga til liðs við Hreyfil

    • 09.04.2026
    „Það verður vissulega eftirsjá af staðsetningunni, en nýir tímar taka nú við og óhætt að segja að við erum bjartsýn á framtíðina,“ segir Smári Ólafsson stjórnarformaður BSO. Það félag mun heyra sögunni til um komandi mánaðamót, en 1. maí næstkomandi ganga bílstjórar hjá BSO til liðs við hina gamalkunnu leigubílastöð, Hreyfill.

  • Draumar geta ræst!

    • 09.04.2026
    Draumar geta ræst, sem betur fer. Strax í áttunda bekk átti Freysteinn Sverrisson sér þann draum að verða leikari þegar hann yrði stór og að því stefndi hann í námi sínu til stúdentsprófs á listnáms- og hönnunarbraut í VMA. Stúdentsprófið var í höfn vorið 2022 og í þau ár sem Freysteinn var í VMA greip hann öll þau tækifæri sem gáfust til að leika – í Leikfélagi VMA, Draumaleikhúsi Péturs Guðjónssonar, Leikfélagi Akureyrar, Leikfélagi Hörgdæla og Freyvangsleikhúsinu.

  • Bruggsmiðjan-Spennandi nýjungar í farveginum

    • 09.04.2026
    Nýverið fjárfesti Bruggsmiðjan Kaldi í eimingartækjum sem nú er búið að setja upp í verksmiðjunni á Árskógssandi. Með eimingartækjunum opnast möguleikar fyrir Bruggsmiðjuna á að framleiða sterkt vín: Vodka, Gin, Romm eða Whiskey sem dæmi.

  • Framúrskarandi skólar á Akureyri – Samfélagsverkefni til framtíðar

    • 09.04.2026
    Á Akureyri rekum við níu grunnskóla, það sem einkennir skólasamfélagið okkar er rík menning samstarfs; skólarnir vinna saman frekar en að keppa innbyrðis, sem skapar dýrmætan vettvang fyrir bæði starfsfólk og nemendur. 

  • Málefni eldra fólks

    • 09.04.2026
    Landssamband eldri borgara leggur ríka áherslu á að félög eldri borgara um allt land láti rödd sína heyrast, í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. Mikilvægt er að málefni eldra fólks séu sýnileg í kosningabaráttunni og að framboð í hverju sveitarfélagi geri skýra grein fyrir stefnu sinni í málum sem snerta líf og velferð eldra fólks.
Sjá meira