Ég tel mig einstaklega heppinn með mömmu. Hún er hrein og bein og er ekkert að tala í kringum hlutina. Hún er ekkert að skafa af þeim. Getur þar af leiðandi virkað köld við fyrstu kynni.
Ævistarf mömmu er eitt fallegasta, klárlega mjög gefandi og jafnframt erfitt starf. Mamma mín er ljósmóðir. Ekkert er betra í minningunni en þegar skólasystkini mín úr Breiðholtskóla sendu mér línu og báðu mig að skila góðri og fallegri kveðju til mömmu og þakka henni fyrir allt og ekki síst það að tala tæpitungulaust þegar stóð til að fjölga mannkyninu. Mamma mín er líka alæta á allar íþróttir þá sérstaklega fótbolta. Hún er ÍR -ingur og Everton aðdáandi. Það er henni að þakka að ég ásamt fleirum í fjölskyldunni halda með Everton í enska boltanum. Fyrir nokkrum árum skellti stórfjölskyldan sér á leik með Everton. Já hún mamma var á leiðinni í pílagrímsferð eins og hún kallaði það.
Til að gera langa sögu stutta þá var þetta hin besta skemmtun fyrir alla í ferðinni. Everton vann góðan sigur og þegar á hótelið kom eftir leik fór mamma á kostum, gleðin var óstjórnleg, hún var þakklát að fara með stórfjölskyldunni á leik með Everton. Hún meira að segja tók sig til og las nokkrum pistilinn úr fjölskyldunni að halda með einhverju öðru liði en Everton. Hún sagðist vorkenna þeim.
Eftir mikla gleði þetta kvöld þá stendur mamma upp og býður hópnum góða nótt með eftirfarandi orðum: Þegar ég kveð þessa jarðvist þá vil að þið dreifið hluta af mér yfir Goodison Park.
Já mamma var ekkert að skafa af því. Þar sem þessi ferð var ógleymanlega var aftur lagt á ráðin að fara hópferð á Everton leik. Þegar yngsti fjölskyldumeðlimurinn frétti að það ætti að fara í aðra ferð með langömmu á Everton leik þá eðlilega spurði hann hvort við værum að fara að kveikja í langömmu.