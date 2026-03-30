Mamma mín

30. mars, 2026 - 13:21 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Tryggvi Þ. Gunnarsson átti Lokaorðið í blaðinu s.l. fimmtudag
Tryggvi Þ. Gunnarsson átti Lokaorðið í blaðinu s.l. fimmtudag

Ég tel mig einstaklega heppinn með mömmu. Hún er hrein og bein og er ekkert að tala í kringum hlutina. Hún er ekkert að skafa af þeim. Getur þar af leiðandi virkað köld við fyrstu kynni.

Ævistarf mömmu er eitt fallegasta, klárlega mjög gefandi og jafnframt erfitt starf. Mamma mín er ljósmóðir. Ekkert er betra í minningunni en þegar skólasystkini mín úr Breiðholtskóla sendu mér línu og báðu mig að skila góðri og fallegri kveðju til mömmu og þakka henni fyrir allt og ekki síst það að tala tæpitungulaust þegar stóð til að fjölga mannkyninu. Mamma mín er líka alæta á allar íþróttir þá sérstaklega fótbolta. Hún er ÍR -ingur og Everton aðdáandi. Það er henni að þakka að ég ásamt fleirum í fjölskyldunni halda með Everton í enska boltanum. Fyrir nokkrum árum skellti stórfjölskyldan sér á leik með Everton. Já hún mamma var á leiðinni í pílagrímsferð eins og hún kallaði það.

Til að gera langa sögu stutta þá var þetta hin besta skemmtun fyrir alla í ferðinni. Everton vann góðan sigur og þegar á hótelið kom eftir leik fór mamma á kostum, gleðin var óstjórnleg, hún var þakklát að fara með stórfjölskyldunni á leik með Everton. Hún meira að segja tók sig til og las nokkrum pistilinn úr fjölskyldunni að halda með einhverju öðru liði en Everton. Hún sagðist vorkenna þeim.

Eftir mikla gleði þetta kvöld þá stendur mamma upp og býður hópnum góða nótt með eftirfarandi orðum: Þegar ég kveð þessa jarðvist þá vil að þið dreifið hluta af mér yfir Goodison Park.

Já mamma var ekkert að skafa af því. Þar sem þessi ferð var ógleymanlega var aftur lagt á ráðin að fara hópferð á Everton leik. Þegar yngsti fjölskyldumeðlimurinn frétti að það ætti að fara í aðra ferð með langömmu á Everton leik þá eðlilega spurði hann hvort við værum að fara að kveikja í langömmu.

 

Til baka

Nýjast

  • Mamma mín

    • 30.03.2026
    Ég tel mig einstaklega heppinn með mömmu. Hún er hrein og bein og er ekkert að tala í kringum hlutina. Hún er ekkert að skafa af þeim. Getur þar af leiðandi virkað köld við fyrstu kynni. 

  • Gerum hlutina almennilega!

    • 30.03.2026
    Aðstöðumál íþróttafélaga skipta sköpum fyrir öflugt íþróttastarf. Þau skipta líka miklu máli fyrir samfélagið í heild. Svo Akureyri sé aðlaðandi kostur fyrir fjölskyldufólk til að setjast að þarf aðstaða fyrir börn og ungmenni að vera í lagi. Þar gegna íþróttamannvirki lykilhlutverki.

  • Hingað til náms - hingað til framtíðar

    • 30.03.2026
    Akureyri er öflugur háskólabær. Til að tryggja að svo verði áfram þarf að tryggja það að hér sé raunhæft að búa meðan á námi stendur. Þar skipta stúdentagarðar sköpum. Þeir eru ekki aðeins þak yfir höfuðið heldur lykilforsenda staðnáms, auk þess að efla háskólasamfélagið og skapa meira líf í bænum okkar.

  • Ályktanir samþykktar á aðalfundi Kjalar

    • 30.03.2026
    Aðalfundur Kjalar Stéttarfélags starfsfólks í almenningsþjónustu frá fram í s.l viku, á fundinum voru samþykktar tvær ályktanir þar sem gagnrýnd eru áform stjórnvalda um afnám áminningarskyldu annars vegar og ályktun vegna komand sveitarstjórnar-kosninga hins vegar. Sjá má ályktanir aðalfundarins hér fyrir neðan.

  • „Konur gerðu garðinn“ - Látum Kvenfélagsgarðinn blómstra á ný

    • 30.03.2026
    Kvenfélagsgarðurinn á Akureyri á 90 ára afmæli í ár, en þrátt fyrir það er framtíð hans enn í óvissu. Garðurinn er staðsettur á milli Áshlíðar og Skarðshlíðar. Framkvæmd hans var hrint af stað af Kvenfélaginu Baldursbrá árið 1936 og var notaður fyrir garðyrkju og sem samkomustaður.

  • Vísindafólki okkar - Er munur á að leita að lífi með smásjá eða hundi?

    • 29.03.2026
    Vísindafólkið okkar er mánaðarleg kynning á rannsakendum. Andrés Tryggvi Jakobsson, verkefnastjóri á Rannsóknarstofum Auðlindadeildar, er vísindamanneskja marsmánaðar.

  • Norðurhjálp og Matargjafir létta undir með fólki sem nær endum ekki saman

    • 29.03.2026
    „Það er víða mjög erfitt og því miður er langt í frá hægt að segja að bjart sé framundan, þvert á móti er fátt sem gefur tilefni til bjartsýni,“ segir Sigrún Steinarsdóttir hjá Matargjöfum á Akureyri og nágrenni. Sæunn Ísfeld Guðmundsdóttir hjá Norðu...

  • Magnað að finna kraftinn og bjartsýni á framtíðina

    • 29.03.2026
    „Það kjörtímabil sem er að renna sitt skeið má kalla tíma uppbyggingar í hreppnum. Hvort heldur er í atvinnulífi eða við uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Það er afar ánægjuleg þróun og magnað að finna kraft og bjartsýni á framtíðina eflast,“ skrifar Þröstur Friðfinnsson sveitarstjóri í Grýtubakkahreppi á vefsíðu hreppsins.

  • Komast málefni eldri borgara ekki á dagskrá?

    • 28.03.2026
    Vilborg Gunnarsdóttir birti grein í Vikublaðinu á dögunum undir nafninu Bergmálshellir frambjóðenda þar sem hún spyr hvernig standi á því að málefni eldra fólks komist ekki á dagskrá ungu frambjóðendanna? Við getum sannarlega tekið undir hvatningu Vilborgar, enda full ástæða til að ræða málefni eldra fólks af meiri krafti, sama á hvaða aldri við erum.
Sjá meira