Magnað að finna kraftinn og bjartsýni á framtíðina

„Það kjörtímabil sem er að renna sitt skeið má kalla tíma uppbyggingar í hreppnum. Hvort heldur er í atvinnulífi eða við uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Það er afar ánægjuleg þróun og magnað að finna kraft og bjartsýni á framtíðina eflast,“ skrifar Þröstur Friðfinnsson sveitarstjóri í Grýtubakkahreppi á vefsíðu hreppsins.
Hann nefnir í pistli sínum að vegna seinkunar á því að Hótel Höfði klárist, hafi íbúaþróun ekki orðið eins og áætlað var, enn sem komið er. Þó tekjur sveitarfélagsins hafi haldið samkvæmt áætlun, er þó töf á þeim viðbótum sem ætla má að fylgi þegar Hótelið verður komið í rekstur.
Þá nefnir hann að vegna mikilla kjarasamningshækkana á liðnu ári hafi nokkurt tap orðið á varð rekstri sveitarfélagsins 2025. Koma þar einnig til óbein og afleidd áhrif af þessum launahækkunum, s.s. gríðarmikil hækkun lífeyrisskuldbindingar, verulega aukið tap á málaflokki fatlaðs fólks hjá Akureyrarbæ sem hreppurinn beri sinn hluta af og loks aukinn launakostnaður á hjúkrunarheimili án þess að daggjöld fylgi þeim hækkunum.
Þröstur Friðfinnsson sveitarstjóri í Grýtubakkahreppi
Leikskólagjöld óbreytt í 10 ár
Staða sveitarfélagsins sé þó áfram feikna sterk og því ekki tilefni til að skerða þá góðu þjónustu sem íbúar njóta segir Þröstur. „En ekki er heldur svigrúm til að lækka álögur eins og vonast var eftir að hægt yrði, það mun vonandi gerast á næstu árum. Rétt er þó að halda til haga að leikskólagjöld hafa nú verið óbreytt í 10 ár, sem er veruleg raunlækkun.“
Áfram verður unnið að framkvæmdum og uppbyggingu samkvæmt áætlun en á þessu ári er meðal annars stefnt að því að hefja viðbyggingu við leikskóla og ljúka framkvæmdum við Lækjarvelli.
Sveitarstjóri frá árinu 2014
Þröstur hefur verið sveitarstjóri frá árinu 2014 og lýkur senn sínu þriðja kjörtímabili. Hann segir það koma í ljós þegar ný sveitarstjórn hefur verið kjörin „hvort minna starfskrafta verður óskað lengur. Það væri heiður og ánægja að fá áfram að sinna þessum skemmtilegum verkefnum. En ef fer á hinn veginn mun ég hætta sáttur, kominn á þann aldur að geta sest í helgan stein með bros á vör.“