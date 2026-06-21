Lokaorðið -Nýsteiktar kleinur og ísköld mjólk

21. júní, 2026 - 14:11 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Guðlaug Gísladóttir átti Lokaorðið í blaðinu s.l. fimmtudag
Guðlaug Gísladóttir átti Lokaorðið í blaðinu s.l. fimmtudag

Að nýloknum þjóðhátíðardegi okkar Íslendinga er við hæfi að hugsa um liðna tíð og fagna frelsi og áhyggjuleysi æskuáranna. Lífinu sem foreldrar mínir gáfu mér og það öryggi sem ég ólst upp við. Heimurinn virtist svo einfaldur þá, enda forréttindi að alast upp í litlu samfélagi norður á hjara veraldar. Húsavík „my hometown“ er og var svo sannarlega nafli alheimsins.

Ég tilheyri hópi fólks sem kallast brottflutt. Hugurinn geymir angurværar æskuminningar frá Húsavík og myndir af lífi sem var fullkomið. Sumar og sól. Við krakkarnir í hverfinu í útileikjum á túninu. Breiður af sóleyjum hér og hvar. Einhver mamma að steikja kleinur og krakkaskarinn rennur á lyktina. Fátt er betra en nýsteiktar kleinur með ísskaldri mjólk! Fagurt mannlíf þar sem nágrannarnir þekktust, gættu barna hvors annars, fóru í útilegur og fögnuðu lífsviðburðum og tímamótum saman.

Það er alltaf gott að geta leitað í minningabrunninn þegar eitthvað bjátar á eða bara til þess að finna sól í hjarta af einhverju tilefni. Ég held að það sé ein ástæða þess að mörg okkar brottfluttra eigum erfittt með allar breytingar á gömlum heimaslóðum. Við viljum halda minningum okkar ómenguðum af daglegu amstri og athafnasemi nútímans. Við viljum eiga okkar örugga skjól þegar á þarf að halda. Það er alltaf gott að koma heim á æskuslóðir.

Gefum okkur tíma í vikulokin til að horfa í liðna tíð. Skoðum gamlar myndir. Finnum uppskrift af kleinum ömmu. Höfum samband við gamlan vin eða granna og rifjum upp gömul prakkarastrik eða spyrjum fregna. Hver veit nema að það skilji eftir sól í hjarta og gleði inn í næstu daga og ár.

Guðlaug Gísladóttir

Til baka

Nýjast

  • Lokaorðið -Nýsteiktar kleinur og ísköld mjólk

    • 21.06.2026
    Að nýloknum þjóðhátíðardegi okkar Íslendinga er við hæfi að hugsa um liðna tíð og fagna frelsi og áhyggjuleysi æskuáranna. Lífinu sem foreldrar mínir gáfu mér og það öryggi sem ég ólst upp við. Heimurinn virtist svo einfaldur þá, enda forréttindi að alast upp í litlu samfélagi norður á hjara veraldar. Húsavík „my hometown“ er og var svo sannarlega nafli alheimsins.

  • Vinnum eftir tveggja ára plani

    • 21.06.2026
    „Eigum við ekki að segja að við vinnum eftir tveggja ára plani,“ segir Benedikt Grétarsson hjá Jólagarðinum í Eyjafjarðarsveit. Nú í vikunni vakti flutningur á hinu sögufræga BSO húsi frá Akureyri og að Jólagarðinum mikla athygli. Enn er óráðið á hvern hátt húsið verður nýtt í framtíðinni.

  • Nýtt hjúkrunarheimili við Þursaholt Tilboð frá Reitum valið

    • 21.06.2026
    Framkvæmdasýslan- Ríkiseignir hefur valið tilboð Reita fyrir uppbyggingu hjúkrunarheimilis á Akureyri í útboði sem lauk nýlega. Hjúkrunarheimilið verður við Þursaholt 6 og um 9.100 fermetrar að stærð. Þar verður rými fyrir 140 íbúa.

  • Grímseyingar reiða sig á öruggar og reglubundnar samgöngur

    • 20.06.2026
    Bæjarráð Akureyrar hefur falið bæjarstjóra að kalla eftir nánari upplýsingum frá Vegagerðinni vegna siglinga ferjunnar Sæfara, en ákveðið var nýverið að fella niður fimmtudagsferðir skipsins á tímibili frá miðjum janúar fram í miðjan maí. Hlaut sú ákvörðun lítinn hjómgrunn meðal íbúa eyjarinna.

  • Biðsvæði fyrir leigubíla í miðbæ Akureyrar verður við Túngötu

    • 20.06.2026
    Skipulagsráð Akureyrar hefur samþykkt að biðsvæði fyrir leigubíla verði við Túngötu í miðbæ Akureyrar. Það verði gert til reynslu til 1. október 2026. Áður hefði skipulagsráð kynnt tillögu þessa efnis fyrir hagsmunaaðilum á svæðinu og bárust tvær athugasemdir.

  • „Þá kemur fólk í bæinn og spilar“

    • 20.06.2026
    Flott umgjörð Golfklúbbs Húsavíkur spyrst út

  • Framtíð heilbrigðisþjónustu á Akureyri er í sjónmáli

    • 20.06.2026
    Það var sannkallaður handagangur í öskjunni á Akureyri í vikunni. Tvö risastór uppbyggingarverkefni á sviði heilbrigðisþjónustu litu loks dagsins ljós sitt hvoru megin við sjálfan þjóðhátíðardaginn. Síðastliðinn mánudag var greint frá því að Framkvæmdasýslan – Ríkiseignir hefðu tekið tilboði fasteignafélagsins Reita í uppbyggingu nýs hjúkrunarheimilis í Þursaholti sem mun rúma 140 íbúa. Á fimmtudaginn sem leið var svo tekin fyrsta skóflustunga að nýrri legudeildarbyggingu við Sjúkrahúsið á Akureyri (SAK) samhliða undirritun samnings um jarðvinnu framkvæmdanna.

  • Fagnar 30 ára starfsafmæli

    • 19.06.2026
    Þegar Jónína Hermannsdóttir kom til vinnu í morgun, voru 30 ár liðin síðan hún hóf fyrst störf hjá stéttarfélögunum í Þingeyjarsýslum. 

  • Óskýr skilaboð til þeirra sem vinna við uppbyggingu millilandaflugs

    • 19.06.2026
    „Þetta sendir óskýr skilaboð til þeirra sem vinna að uppbyggingu millilandaflugs um Akureyri og Egilsstaði. Uppbygging nýrra flugleiða krefst langtímahugsunar, stöðugleika og fyrirsjáanleika,“ skrifar Berglind Ósk Guðmundsdóttir bæjarstjóri á Akureyri í færslu á facebook síðu sinni. Tilefnið var umræða um fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar á Alþingi.
Sjá meira