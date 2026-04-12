Lokaorðið - Íslenski fótboltinn 2026 – spá fræðimanns

Það eru margir sófasérfræðingar búnir að senda frá sér ótímabæra spá um hvernig Besta deildin fari í sumar. Hér kemur mín spá, en hún er ekki ótímabær þar sem ég er ekki sófasérfræðingur.
Ég er meira svona fræðimaður á þessu sviði að mínu viti.
Hér kemur mín spá um úrslit Bestu deildarinnar: Þetta byrjar ekki vel þar sem ég er í vandræðum með efstu tvö sætin. Ég spái því að KA og Þór muni berjast um fyrsta sætið. Megi betra liðið vinna. Þriðja sætið taka Skagamenn, fjórða sætið fellur Eyjamönnum í skaut og fimmta sætið hreppa Keflvíkingar. Glöggir lesendur hafa eflaust tekið eftir því að ég hef ofurtrú á landabyggðinni þetta árið eins og önnur ár í mínu lífi.
Landbyggðin er naflinn.
Sjötta sætið taka Valsmenn, landsbyggðarmaður þar við stjórn. Víkingar taka sjöunda sætið. Frekar auðvelt var að raða í fyrstu sjö sætin. Sæti átta til tólf voru örlítið erfiðari viðureignar. Ég á nefnilega allmarga félaga sem halda með þessum liðum en ég tek áhættuna á því. Það er nefnilega svo erfitt fyrir leikmenn og aðstandendur og ekki síst aðdáendur að sjá það svart á hvítu að þeir eigi eftir að vera í ströggli í sumar.
En hvað um það.
Hlutskipti Stjörnunnar er áttunda sætið og þar á eftir koma Breiðablik í því níunda og Fram í því tíunda og það verður því hlutskipti FH og KR að skipta með sér tveimur neðstu sætunum. Ég get ómögulega gert upp á milli þessara liða.
Þar sem ég er nú sestur í stól fræðimannsins þá get alveg látið ykkur vita að Þór/KA verða sigurvegarar með nokkrum yfirburðum í Bestu deild kvenna þetta árið. Og svona í lokin þá verður það hlutskipti ÍR að vinna Lengjudeild karla 2026.
Vinsamlega takið þetta með ykkur á koddann í kvöld.