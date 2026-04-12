Lokaorðið - Íslenski fótboltinn 2026 – spá fræðimanns

12. apríl, 2026 - 12:18 Tryggvi Gunnarsson
Tryggvi Þ Gunnarsson átti Lokaorðið i blaðinu s.l. fimmtudag
Það eru margir sófasérfræðingar búnir að senda frá sér ótímabæra spá um hvernig Besta deildin fari í sumar. Hér kemur mín spá, en hún er ekki ótímabær þar sem ég er ekki sófasérfræðingur.

Ég er meira svona fræðimaður á þessu sviði að mínu viti.

Hér kemur mín spá um úrslit Bestu deildarinnar: Þetta byrjar ekki vel þar sem ég er í vandræðum með efstu tvö sætin. Ég spái því að KA og Þór muni berjast um fyrsta sætið. Megi betra liðið vinna. Þriðja sætið taka Skagamenn, fjórða sætið fellur Eyjamönnum í skaut og fimmta sætið hreppa Keflvíkingar. Glöggir lesendur hafa eflaust tekið eftir því að ég hef ofurtrú á landabyggðinni þetta árið eins og önnur ár í mínu lífi.

Landbyggðin er naflinn.

Sjötta sætið taka Valsmenn, landsbyggðarmaður þar við stjórn. Víkingar taka sjöunda sætið. Frekar auðvelt var að raða í fyrstu sjö sætin. Sæti átta til tólf voru örlítið erfiðari viðureignar. Ég á nefnilega allmarga félaga sem halda með þessum liðum en ég tek áhættuna á því. Það er nefnilega svo erfitt fyrir leikmenn og aðstandendur og ekki síst aðdáendur að sjá það svart á hvítu að þeir eigi eftir að vera í ströggli í sumar.

En hvað um það.

Hlutskipti Stjörnunnar er áttunda sætið og þar á eftir koma Breiðablik í því níunda og Fram í því tíunda og það verður því hlutskipti FH og KR að skipta með sér tveimur neðstu sætunum. Ég get ómögulega gert upp á milli þessara liða.

Þar sem ég er nú sestur í stól fræðimannsins þá get alveg látið ykkur vita að Þór/KA verða sigurvegarar með nokkrum yfirburðum í Bestu deild kvenna þetta árið. Og svona í lokin þá verður það hlutskipti ÍR að vinna Lengjudeild karla 2026.

Vinsamlega takið þetta með ykkur á koddann í kvöld.

  • Börnin okkar eiga betra skilið en gjörunninn mat

    • 12.04.2026
    Maturinn sem börn fá í leik- og grunnskólum er eitt mikilvægasta lýðheilsumál sveitarfélaga. Mataræði á fyrstu árum hefur bein áhrif á heilaþroska, efnaskipti og heilsu síðar á lífsleiðinni.

  • Lokaorðið - Íslenski fótboltinn 2026 – spá fræðimanns

    • 12.04.2026
    Það eru margir sófasérfræðingar búnir að senda frá sér ótímabæra spá um hvernig Besta deildin fari í sumar. Hér kemur mín spá, en hún er ekki ótímabær þar sem ég er ekki sófasérfræðingur.

  • Nautgriparæktarverðlaun Búnaðarsambands Eyjafjarðar fóru á Espihól

    • 12.04.2026
    Ástþór Örn Árnason og Svana Ósk Rúnarsdóttir hlutu nautgriparæktarverðlaun Búnaðarsambands Eyjafjarðar fyrir árið 2025.

  • Hjónin í Búðanesi hlutu Sauðfjárræktarverðlaun BSE

    • 12.04.2026
    Gunnar Gunnarsson og Doris Charlotte Maag í Búðarnesi fá sauðfjárræktarverðlaun Búnaðarsamband Eyjafjarðar vegna ársins 2025 fyrir góða afurðasemi og snyrtilegan búskap um langt árabil.

  • Ferðafélag Akureyrar fagnar 90 ára afmæli

    • 11.04.2026
    „Við erum stolt af þessu afmælisbarni sem ber aldurinn einkar vel og hefur eflst og styrktst með hverju árinu. Í gegnum félagið hefur fólk bundist tryggðarböndum fyrir lífstíð, notið endurnærandi ferðalaga um landið og öðlast þekkingu á landinu okkar,“ segir Gunnar Már Gunnarsson nýkjörinn formaður Ferðafélags Akureyrar, FFA. Félagið fagnaði 90 ára afmæli, 8 apríl, var stofnað þann dag árið 1936.

  • Ársþing SSNE-Óskiljanlegt ástand

    • 11.04.2026
    „Að mati Ársþings SSNE er það óskiljanlegt að slíkt ástand sé uppi á sama tíma og unnið er markvisst að uppbyggingu flugvallarins.,“ segir í ályktun þar sem lýst er yfir áhyggjum af þeirri þjónustuskerðingu sem orðið hefur á Akureyrarflugvelli í kjölfar þess að LOC/ASR 01 aðflug var lagt af.

  • Samstarfssamningur vegna krabbameinslækninga​

    • 10.04.2026
    Sjúkrahúsið á Akureyri og Landspítalinn hafa gert með sér samstarfssamning vegna krabbameinslækninga á SAk. Fjögurra manna teymi lækna Landspítala mun sinna krabbameinslækningum á SAk og skiptast læknarnir á þriggja daga viðveru á Akureyri. 

  • Dýpkunarpramminn Pétur mikli í Húsavíkurhöfn

    • 10.04.2026
    Í gær kom dýpkunarpramminn Pétur mikli til Húsavíkur. Til stendur að endurbyggja og lengja Þvergarðinn á Húsavík. Um er að ræða um 205 m endurbyggingu á núverandi kanti ásamt um 70 m lengingu á kantinum til suðvesturs.

  • Tryggjum fæðu- og eldsneytisöryggi með uppbyggingu á Dysnesi

    • 10.04.2026
    Öryggi og sjálfbærni samfélags eru meðal mikilvægustu verkefna hvers ríkis. Fyrir eyþjóð eins og Ísland, sem byggir afkomu sína að verulegu leyti á innflutningi á eldsneyti og matvælum, er sérstaklega mikilvægt að huga að því hvernig birgðahald er skipulagt og tryggt. Á síðustu árum hafa alþjóðlegar aðstæður, hvort sem er vegna náttúruhamfara, farsótta eða geopólitískra átaka, sýnt fram á hversu viðkvæmt aðfangakerfi heimsins getur verið. Því er tímabært að endurmeta hvernig við tryggjum aðgengi að nauðsynjum hér á landi. Eyjafjörður, og sérstaklega Akureyri og Dysnes, bjóða upp á einstakt tækifæri til að styrkja innviði landsins á þessu sviði.
Sjá meira