Listaverkið við ÚA eins og nýtt:

Alltaf gaman þegar hugsað er vel um útilistaverk Myndir samherji.is
Listaverkið "Mitt á milli nálægðar og endalausrar fjarlægðar", sem stendur við inngang fiskvinnslu Útgerðarfélags Akureyringa við Fiskitanga, hefur verið lýst upp.
Verkið er eftir Kristinn E. Hrafnsson og var gjöf Akureyrarbæjar til félagsins í tilefni af fimmtíu ára afmælinu 26. maí 1995.
Í tengslum við 80 ára afmæli ÚA á þessu ári var ákveðið að hreinsa verkið og mála. Því verki lauk í maí. Með því að lýsa listaverkið upp nýtur það sín vel allan sólarhringinn.
„Við ákváðum að hreinsa og mála listaverkið í tilefni 80 ára afmælisins, enda orðið þrjátíu ára gamalt og kominn tími á eðlilegt viðhald. Verkið var í upphafi á öðrum stað, þá var það lýst upp og úr því hefur nú verið bætt á nýjan leik. Ég er afskaplega ánægður með útkomuna, listaverkið er sem nýtt. Að hugsa vel um verkið er líka ákveðin virðing fyrir listamanninum og Akureyrarbæ, sem færði okkur verkið að gjöf á sínum tíma,“ segir Ingvi Óðinsson umsjónarmaður fasteigna Samherja
Heimasíða Samherja segir fyrst frá