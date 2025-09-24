Listasafnið á Akureyri: Fimm sýningar opnaðar á laugardaginn kl. 15

24. september, 2025 - 12:16 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Listasafnið á Akureyri: Fimm sýningar opnaðar á laugardaginn kl. 15

Laugardaginn 27. september kl. 15 verða fimm sýningar opnaðar í Listasafninu á Akureyri: Óli G. Jóhannsson – Lífsins gangur, Bergþór Morthens – Öguð óreiða, Barbara Long – Himnastigi, Sigurd Ólason – DNA afa og sýndarveruleika innsetningin Femina Fabula. Á opnun verður boðið upp á listamannaspjall með Bergþóri Morthens og Barbara Long kl. 15.45 auk þess sem Kristján Ingimarsson verður með kynningu á Femina Fabula kl. 16.10.

Djúp tenging við náttúruna og margbreytileikann

Verk Óla G. Jóhannssonar endurspegla djúpa tengingu við náttúruna og margbreytileika lífsins. Hann er þekktur fyrir greinilegan abstrakt expressjónískan stíl, þar sem kraftar náttúrunnar – sólin, vindurinn og hafið – flæða í gegnum verkin.

Leið Óla að listinni tók óvænta stefnu þegar hann lenti í alvarlegu sjóslysi sem sjómaður um miðjan tíunda áratuginn. Þetta óvænta atvik varð vendipunktur og leiddi til þess að hann helgaði líf sitt alfarið málverkinu.

Verk Óla, mótuð af áhrifum COBRA-hreyfingarinnar, umbreyta hverfulum augnablikum og minningum listamannsins í varanleg form, sem draga fram fegurð þeirra og dýpt. Þau voru eins konar móttökutæki fyrir það markverðasta sem á daga hans dreif – náttúru, tilfinningar og strjál augnablik – sem um leið vekja til umhugsunar um jarðlífið.

Á átttugasta afmælisári Óla G. heiðrum við minningu og hæfileika hans til að fanga lífsins hráu fegurð og margbreytilega. Verkin lifa áfram sem dýrmætur arfur er tengir áhorfandann við náttúruna og hið mannlega.

Óljós mörk á milli málverks og skúlptúrs

Í verkum Bergþórs Morthens eru mörkin á milli málverks og skúlptúrs óljós, en efnin þau sömu, rétt eins og litirnir og meðferð þeirra. Myndheimurinn er lifandi og verkin flökta á milli myndrænnar túlkunar og hins óhlutlæga. Skilin á milli innra og ytra yfirborðs og þess sem liggur undir verða óljós, í gróteskum og brengluðum formum sem hylja, en afhjúpa á sama tíma. Óhóf og ofhlæði, þar sem ferlið við verkin endurspeglar öfgakennda efnishyggju samfélagsins: uppbygging og niðurrif, sköpun og eyðilegging. Verkin vísa í sögu, samtíma, dægurmenningu, listasögu, pólitík, hið undarlega og hið gróteska.

Bergþór Morthens

Bergþór Morthens lauk námi við Myndlistaskólann á Akureyri 2004 og meistaranámi í myndlist við Valand háskólann í Gautaborg 2015. Verk hans hafa verið sýnd á Íslandi, í Svíþjóð, Danmörku, Grikklandi og Rúmeníu.

Snerting með varúð

Barbara Long er fædd í Newark-on-Trent í Englandi 1960, en er nú búsett í Madríd. Í útbreiddri, gagnvirkri og yfirgnæfandi innsetningu sinni, Himnastiga, kannar hún hringrás lífsins, skin og skúri í eigin lífi, ásamt fortíð, nútíð og framtíð. Með 65 þrepum, rúmlega 30 metrar að lengd, táknar innsetningin líf hennar til dagsins í dag og möguleikann á framtíð til 100 ára aldurs. Innsetningin er eingöngu gerð úr endurnýttum textíl og efni úr lífi listakonunnar og er hvert þrep bólstrað með rauðlituðu taui, með vísun í ár í hennar lífi.

Barbara Long
Í sveigjanleika sínum og lífrænum strúktúr, minnir innsetningin á klifurplöntur í skógi sem skapa verndandi athvarf og varpa skuggum á nálæga veggi. Almenningi er boðið að kafa inn í verkið og snerta – með varúð.

Náttúrukraftur kvenleikans

Sýndarveruleika innsetningin Femina Fabula byggir á hugmyndum sviðslistakvennanna Kajsa Bohlin, Lalla la Cour, Anna Stamp, Noora Hannula, Tuba Keleş og Linh Le. Verkin urðu til í samvinnu þeirra við myndlistarkonuna Kirsty Whiten og leikstjórann Kristján Ingimarsson, sem er listrænn stjórnandi verksins.

Þessi alþjóðlegi hópur kannar samband sitt við heiminn og möguleika hins skapandi menningar- og náttúrukrafts sem býr í kvenleikanum. Vinnuaðferðirnar felast að miklu leyti í sameiginlegum ferlum og samskiptum við lífsformið.

Femina Fabula 

Á sýningunni má sjá sex verk með aðstoð sýndarveruleikagleraugna, þar sem listakonurnar tjá kvenlega næmni og krafta í gegnum vinnuferli hverrar og einnar, í nánu sambandi við mismunandi landslag þar sem litið er til náttúruaflanna, matarins og jarðarinnar.

Upptökur annaðist Kristján Ingimarsson og hefur samvinna hans við listamennina Andro Manzoni og Áka Frostason (Folding House Production) gert áhorfendum kleift að fara inn í kúlulaga hljóðheim tilvistarlegrar ljóðrænu og veröld lifandi mynda. Framleiðandi er KIC (kicompany.dk).

Listræn áhrif afa

Sigurd Ólason er fæddur í Kaupmannahöfn og hefur verið skapandi frá unga aldri. Þátttaka í námskeiðum hjá Louisiana listasafninu, listræn tilraunastarfssemi og áhrif frá afa hans hafa leitt hann í átt að abstrakt list.

Málverk hans eru sprottin frá innsæi. Pensilstrokurnar eru milliliðalaus viðbrögð við tilfinningum og reynslu. Ferlið er einskonar jafnvægi milli sjálfsprottinnar tjáningar og djúprar ígrundunar. Þótt verkin endurspegi áhrif frá abstrakt expressionisma og Bauhaus, umbreyta þau þessum áhrifum yfir í eitthvað persónulegt og samtímalegt.

Sigurd Ólason

Málverkin eru bæði persónuleg og opin. Þau eiga rætur að rekja í lífsreynslu en eru þó laus við fastmótun. Þau bjóða áhorfandanum uppá samtal og eigin túlkun.

Til baka

Nýjast

  • Listaverkið við ÚA eins og nýtt:

    • 24.09.2025
    Listaverkið "Mitt á milli nálægðar og endalausrar fjarlægðar", sem stendur við inngang fiskvinnslu Útgerðarfélags Akureyringa við Fiskitanga, hefur verið lýst upp. 

  • Listasafnið á Akureyri: Fimm sýningar opnaðar á laugardaginn kl. 15

    • 24.09.2025
    Laugardaginn 27. september kl. 15 verða fimm sýningar opnaðar í Listasafninu á Akureyri: Óli G. Jóhannsson – Lífsins gangur, Bergþór Morthens – Öguð óreiða, Barbara Long – Himnastigi, Sigurd Ólason – DNA afa og sýndarveruleika innsetningin Femina Fabula. Á opnun verður boðið upp á listamannaspjall með Bergþóri Morthens og Barbara Long kl. 15.45 auk þess sem Kristján Ingimarsson verður með kynningu á Femina Fabula kl. 16.10.

  • Guðmundur í Nesi í slipp á Akureyri

    • 24.09.2025
    Togari Útgerðarfélags Reykjavíkur, Guðmundur í Nesi, sem nú er í slipp á Akureyri. Slippurinn hefur í mörg ár sinnt fjölbreyttum verkefnum fyrir útgerðir víða af landinu og byggt upp góða aðstöðu og þekkingu til verksins.

  • „Mér finnst haustin æðisleg" Guðrún Kristín Björgvinsdóttir umsjónamaður Lystigarðsins í viðtali við vef Akureyrarbæjar.

    • 24.09.2025
    Guðrún Kristín Björgvinsdóttir, umsjónamaður Lystigarðsins á Akureyri, hefur unnið í garðinum í tæp 11 ár. Guðrún, sem elskar haustið, er Akureyringur vikunnar á facebooksíðu Akureyrarbæjar

  • Heimsþekktir listamenn með tónleika á Akureyri

    • 24.09.2025
    Það er ekki á hverjum degi sem heimsþekktir listamenn heimsækja Akureyri. Sönghópurinn Voces8 heldur tónleika ásamt finnska konsertorganistanum Pétri Sakari og Kammerkór Norðurlands í Akureyrarkirkju mánudagskvöldið 29. september kl. 20:00. 

  • Þórsvöllur - Stefnt að því að leggja nýja gervigrasið í næstu viku

    • 23.09.2025
    Góður gangur er nú á  framkvæmdum við nýjan gervigrasvöll á Þórsvellinum, en eftir rigningarkafla er allt farið á fljúgandi ferð á ný.  Heimasíða félagsins  segir svo frá.

  • Amtsbókasafnið á Akureyri - Alþjóðlegt eldhús 2025

    • 23.09.2025
    Góð aðsókn var á viðburðinn alþjóðlegt eldhús sem haldinn var á Amtsbókasafninu á Akureyri á dögunum, en nær fjögur hundruð manns mættu og gæddu sér á mat frá um tíu löndum. Vel var haldið utan um viðburðinn, skipulagning til fyrirmyndar og gestir afar glaðir, saddir og sáttir. Sómalía, Panama, Japan, Þýskaland, Bæjaraland, Úkraína, Lettland o.fl. buðu upp á fjölbreytilegan mat, hvort sem um var að ræða sætt eða ósætt, forrétt, aðalrétt eða eftirrétt.

  • Lokaorðið - Mitt hjartans mál

    • 22.09.2025
    Annar unglingurinn á heimilinu hefur verið í ökunámi undanfarnar vikur. Náköld krumla angistarinnar hefur gripið um hjarta mitt og herðir tökin dag frá degi. Æfingaaksturinn er framundan og kvíðinn er allsráðandi. Skyldi ég komast lífs af frá æfingaakstri með unglingi sem hvorki kann að, taka fötin sín upp af gólfinu, laga til í herberginu sínu, búa um rúmið sitt, né setja saman kurteislega orðaða setningu í samtali við móður sína. Illur grunur hefur læðst að mér undanfarnar vikur þegar vinir hafa komið í heimsókn til unglingsins og á meðan þeir dvelja inn í herbergi hans rignir til mín tölvupóstum um að barnið hafi staðist hin og þessi prófin í þessu og hinu í ökuskóla í netheimum. Ég tel rétt að ganga frá mínum málum áður en æfingaaksturinn hefst.

  • Við vorum líka með plan

    • 22.09.2025
    Húsnæðismál eldri borgara á Akureyri hafa kallað á frekari athygli og úrbætur og ekki síst eftir að upp kom mygla á Hlíð haustið 2022. Endurbætur hafa enn ekki hafist á þeim 22 hjúkrunarrýmum sem tekin voru úr notkun og ekki hefur heldur verið tekin ákvörðun um framtíð austurálmu Hlíðar sem er illa farin. Þetta hefur valdið fráflæðisvanda á SAk, aukið álag á stuðningsþjónustu og aðstandendur og ekki síst íbúa okkar sem svo nauðsynlega þurfa á þessari þjónustu að halda.
Sjá meira