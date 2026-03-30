Leitin að bestu nýsköpunarhugmynd Norðurlands í fullum gangi

30. mars, 2026 - 15:08 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Lumar þú ekki á góðri hugmynd?
Lumar þú ekki á góðri hugmynd?

Norðansprotinn er nýsköpunarkeppni þar sem leitað er að áhugaverðustu nýsköpunarhugmynd Norðurlands. Leitin er hafin og stendur til 22. apríl þegar Norðansprotinn 2026 verður valinn á lokaviðburði sem haldinn verður í Drift EA á Akureyri.

Keppnin er einstakt tækifæri fyrir ungt fólk og reynslubolta til að kynna hugmyndir sem geta umbreytt samfélaginu, skapað ný störf og styrkt samkeppnishæfi svæðisins. Keppnin er opin öllum á Norðurlandi sem hafa frumlega hugmynd og vilja láta til sín taka – hvort sem um er að ræða nýja tækni, samfélagslausnir eða vöru og þjónustu.

Í fyrra var það verkefnið Stökkfiskur sem hlaut titilinn Norðansprotinn 2025 en verkefnið sameinar íslenskan uppruna, gæði og frumleika í íslensku snakki úr harðfiski. Sölvi Helgason, fulltrúi Stökkfisks sagði “"að taka þátt í Norðansprotanum var ekki bara skemmtilegt heldur líka lærdómsríkt og uppbyggilegt ferli. Norðansprotinn var frábær stökkpallur fyrir okkur og hjálpaði okkur við að taka verkefnið okkar af hugmyndastiginu og gera það að veruleika. Þessi viðbót við frumkvöðlasenuna á Norðurlandi mun vonandi hjálpa til við að leysa úr læðingi þá gífurlegu orku sem býr á svæðinu og við hvetjum alla þá sem sitja á hugmynd eða verkefni til að taka þátt."

Keppnin er styrkt af fjárfestingasjóðnum Landvættir sem er í rekstri Axum verðbréfa, en sjóðurinn leggur til verðlaunafé upp á 1.000.000 kr. sem sigurvegarinn getur nýtt til að koma hugmyndinni sinni í framkvæmd.

Norðansprotinn er samstarfsverkefni SSNE, SSNV, Háskólans á Akureyri, Háskólans á Hólum, Drift EA og Hraðsins með stuðningi frá Landvættum fjárfestingasjóði.

Allar nánari upplýsingar og skráning eru aðgengilegar hér.

  • Leitin að bestu nýsköpunarhugmynd Norðurlands í fullum gangi

    • 30.03.2026
    Norðansprotinn er nýsköpunarkeppni þar sem leitað er að áhugaverðustu nýsköpunarhugmynd Norðurlands. Leitin er hafin og stendur til 22. apríl þegar Norðansprotinn 2026 verður valinn á lokaviðburði sem haldinn verður í Drift EA á Akureyri.

    Ég tel mig einstaklega heppinn með mömmu. Hún er hrein og bein og er ekkert að tala í kringum hlutina. Hún er ekkert að skafa af þeim. Getur þar af leiðandi virkað köld við fyrstu kynni. 

    Aðstöðumál íþróttafélaga skipta sköpum fyrir öflugt íþróttastarf. Þau skipta líka miklu máli fyrir samfélagið í heild. Svo Akureyri sé aðlaðandi kostur fyrir fjölskyldufólk til að setjast að þarf aðstaða fyrir börn og ungmenni að vera í lagi. Þar gegna íþróttamannvirki lykilhlutverki.

    Akureyri er öflugur háskólabær. Til að tryggja að svo verði áfram þarf að tryggja það að hér sé raunhæft að búa meðan á námi stendur. Þar skipta stúdentagarðar sköpum. Þeir eru ekki aðeins þak yfir höfuðið heldur lykilforsenda staðnáms, auk þess að efla háskólasamfélagið og skapa meira líf í bænum okkar.

    Aðalfundur Kjalar Stéttarfélags starfsfólks í almenningsþjónustu frá fram í s.l viku, á fundinum voru samþykktar tvær ályktanir þar sem gagnrýnd eru áform stjórnvalda um afnám áminningarskyldu annars vegar og ályktun vegna komand sveitarstjórnar-kosninga hins vegar. Sjá má ályktanir aðalfundarins hér fyrir neðan.

    Kvenfélagsgarðurinn á Akureyri á 90 ára afmæli í ár, en þrátt fyrir það er framtíð hans enn í óvissu. Garðurinn er staðsettur á milli Áshlíðar og Skarðshlíðar. Framkvæmd hans var hrint af stað af Kvenfélaginu Baldursbrá árið 1936 og var notaður fyrir garðyrkju og sem samkomustaður.

    Vísindafólkið okkar er mánaðarleg kynning á rannsakendum. Andrés Tryggvi Jakobsson, verkefnastjóri á Rannsóknarstofum Auðlindadeildar, er vísindamanneskja marsmánaðar.

    „Það er víða mjög erfitt og því miður er langt í frá hægt að segja að bjart sé framundan, þvert á móti er fátt sem gefur tilefni til bjartsýni,“ segir Sigrún Steinarsdóttir hjá Matargjöfum á Akureyri og nágrenni. Sæunn Ísfeld Guðmundsdóttir hjá Norðu...

    „Það kjörtímabil sem er að renna sitt skeið má kalla tíma uppbyggingar í hreppnum. Hvort heldur er í atvinnulífi eða við uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Það er afar ánægjuleg þróun og magnað að finna kraft og bjartsýni á framtíðina eflast,“ skrifar Þröstur Friðfinnsson sveitarstjóri í Grýtubakkahreppi á vefsíðu hreppsins.
