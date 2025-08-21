Landvinnsla Samherja á Dalvík komin á fullt skrið eftir sumarleyfi

21. ágúst, 2025 - 15:01 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Dalvík í morgun: Anna Maria Graczyk, Jón Sæmundsson, Nicola Johanna Michalak / myndir samherji.is
Dalvík í morgun: Anna Maria Graczyk, Jón Sæmundsson, Nicola Johanna Michalak / myndir samherji.is

Vinnsla hófst í morgun af fullum krafti í fiskvinnslu Samherja á Dalvík eftir sumarleyfi starfsfólks en vinnsla hjá ÚA á Akureyri hófst í júlí eftir sumarleyfi. Jón Sæmundsson framleiðslustjóri á Dalvík hafði í nógu að snúast á þessum fyrsta degi.

Ýsa unnin fyrstu dagana

„Þar sem starsfólkið á Akureyri og Dalvík fer ekki í sumarfrí á sama tíma getum við haldið uppi góðri þjónustu við erlenda kaupendur afurða, enda kappkostum við að sjá viðskipavinum okkar fyrir fiski allan ársins hring. Togararnir Björgúlfur og Harðbakur lönduðu ýsu í gær og við eigum hráefni til vinnslu í dag og á morgun. Næsti togari kemur svo væntanlega til löndunar fyrir mánudaginn, við getum því sagt allt sé komið á fullt skrið frá og með deginum í dag og það er bara frábært.“

Sumarstoppið notað til að yfirfara búnað

Jón segir tímann gjarnan notaðan til að endurbæta og fara yfir ýmsan búnað.

„Já, já, það er nauðsynlegt enda er búnaðurinn hérna um margt sérhæfður. Þær endurbætur og uppfærslur sem ráðist er í kalla á töluverðan undirbúning og þá er gott að hafa þessar vikur til afnota í þeim efnum. Við sem sagt skellum ekki alveg í lás þessar vikur.“

Sumarið gert upp í matar- og kaffitímum

Jón segir greinilegt að fagnaðarfundir hafi verið hjá mörgun er starfsfólkið hittist á nýjan leik í morgun eftir sumarfrí. „ Hérna þekkja svo að segja allir alla og þá myndast gjarnan vinátta eða kunningsskapur. Það voru þess vegna fagnaðarfundir hjá mörgun í morgun, eftir að hafa ekki sést í nokkrar vikur. Ég vona að fólk hafi almennt náð að hlaða batteríin, notið sumarsins og ég er ekki frá því að mikið verði talað um sumarið í matar- og kaffitímum. Þetta árið er varla hægt að kvarta undan veðrinu hérna norðanlands. Ég heyri ekki annað á starfsfólkinu en að það mæti eldsprækt til starfa og það er frábær tilfinning,“ segir Jón Sæmundsson.

 

Vinnsla Samherja á Dalvík


Til baka

Nýjast

  • Landvinnsla Samherja á Dalvík komin á fullt skrið eftir sumarleyfi

    • 21.08.2025
    Vinnsla hófst í morgun af fullum krafti í fiskvinnslu Samherja á Dalvík eftir sumarleyfi starfsfólks en vinnsla hjá ÚA á Akureyri hófst í júlí eftir sumarleyfi. Jón Sæmundsson framleiðslustjóri á Dalvík hafði í nógu að snúast á þessum fyrsta degi.

  • Grunnskólarnir að hefjast - 212 börn skráð í 1. bekk

    • 21.08.2025
    Nú þegar haustið færist yfir fer skólastarf að hefjast að nýju í grunnskólum Akureyrarbæjar. Samkvæmt upplýsingum frá skóladeild bæjarins er gert ráð fyrir að um 2.500 nemendur sæki grunnskóla í vetur. Þar af eru 212 börn skráð í 1. bekk, og hefja þar með sína grunnskólagöngu.

  • Steps Dancecenter kynnir nýtt dansmyndband – Ready For Take Off eftir Birtu Ósk Þórólfsdóttur

    • 21.08.2025
    Steps Dancecenter hefur gefið út glæsilegt dansmyndband við atriðið Ready For Take Off, sem samið er af Birtu Ósk Þórólfsdóttur. Atriðið keppti fyrr í vetur í undankeppnum bæði Dance World Cup og Global Dance Open með frábærum árangri, og þótti því kjörið að fanga það á filmu

  • Hámarkshraði við Þelamerkurskóla lækkaður

    • 21.08.2025
    Hámarkshraði á þjóðvegi 1 framhjá Þelamerkurskóla hefur nú verið lækkaður í 70 km/klst. 

  • Bygging þjónustuhúss á Torfunefsbryggju hafin

    • 21.08.2025
    Húsheild Hyrna hefur hafið vinnu við byggingu þjónustuhús hafnarinnar á Torfunefsbryggju.  Áætlað er að vinnu við húsið verði lokið á vordögum 2026. Þriðjudaginn 19. ágúst kl. 11.00 voru opnuð tilboð í byggingarétt lóðanna Torfunef 2 og 3 í samræmi við úthlutunar- og útboðsskilmála frá 19. maí s.l.

  • Gefa út bók um hákarlaskip Njarðar

    • 20.08.2025
    Þann 4. apríl síðastliðinn átti þúsundþjalasmiðurinn Njörður S. Jóhannsson á Siglufirði 80 ára afmæli

  • Hin uppsafnaða þekking.

    • 19.08.2025
    Eftir að ég komst á sjötugsaldurinn hef ég þurft að horfast í augu við það að margt það sem ég áður hafði er farið að minnka og hverfa. Hárin á höfði mér eru næsta fá talsins og þau sem eru þar enn hafa tekið á sig hvítan lit. Líkamlegt þrek er minna og sjónin lítið eitt farin að daprast. Ég tel hins vegar að í stað þessa hafi ég öðlast vitneskju sem aðeins reynslan og tíminn geta fært manni. Stundum er þetta vitneskja sem gengur þvert á það sem spekingar hafa sagt og skrifað um lykil að farsælu lífi.

  • Mömmur og möffins afhenda fæðingardeild SAk.tæplega 1,7 milljónir króna

    • 19.08.2025
    Það var sannkölluð möffinsveisla um verslunarmannahelgina þegar Mömmur og möffins héldu upp á 15 ára afmæli sitt með glæsilegri söfnun. Alls söfnuðust 1.681.579 krónur sem renna óskertar til fæðingardeildar Sjúkrahússins á Akureyri, en fulltrúar söfnunarinnar afhentu SAk styrkinn formlega í gær.

  • Sívaxandi vinsældir sveppagöngunnar

    • 18.08.2025
    Sveppaganga Skógræktarfélags Eyfirðinga verður á Miðhálsstöðum á morgun, þriðjudaginn 19. ágúst
Sjá meira