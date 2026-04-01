Kveður eftir 46 ára samfellt starf

01. apríl, 2026 - 15:12 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Jakob og vinnufélagar hans. Mynd Facebooksíða Samherja
Jakob Haraldsson lét í gær af störfum hjá fiskþurrkun Samherja á Laugum í Reykjadal eftir 46 ára samfellt starf.

Í tilefni þessara tímamóta gæddi starfsfólkið sér á tertum með morgunkaffinu og í hádeginu var sömuleiðis slegið upp veislu, Jakobi til heiðurs.
Tertan sveik ekki
 
„ Ég réði mig til verktakans sem sá um að byggja húsnæði undir fiskþurrkun og málin æxluðust þannig að ég réði mig til Stokkfisks, sem var brautryðjandi í þurrkun fiskafurða hérna á Laugum. Það teygðist sem sagt á veru minni á staðnum, árin eru orðin 46 talsins sem sýnir að hérna hefur mér liðið vel. Ég bý líka tiltölulega skammt frá, þannig að ég get auðveldlega gengið eða hjólað í vinnuna,“ segir Jakob Haraldsson.
 
Fiskþurrkun er mikilvæg atvinnustarfsemi á Laugum, starfsmenn eru um tuttugu. Vinnslan hefur verið á vegum Samherja frá árinu 2011. Fiskhausar og hryggir er falla til hjá fiskvinnslu Samherja á Akureyri eru þurrkaðir þar með heitu lofti.
 
Gestur Geirsson framkvæmdastjóri landvinnslu Samherja færði Jakobi blómvönd fyrir hönd félagsins, með þakklæti fyrir farsælt og langt samstarf.
    Eyjafjarðarsveit og matreiðslumeistarinn Snæbjörn H. Kristjánsson hafa undirritað nýjan samning um matseld fyrir mötuneyti Hrafnagilsskóla í kjölfar opins útboðs. Snæbjörn hefur jafnframt hefur sinnt þjónustunni við gott orðspor undanfarin ár. Gildir nýr samningur fyrir tímabilið 2026–2029 með möguleika á framlengingu.

    Maður velur sér vini en ekki ættingja, sagði einhver, einhvern tímann, einhversstaðar. Það er margt til í því. Nú hef ég aldrei haft í hyggju að skipta út mínum ættingjum, þeir eru upp til hópa vandað fólk og flestir auk þess reglulega skemmtilegir. Ég á einnig marga góða og skemmtilega vini. Ég hef sankað þeim að mér á lífsins göngu.

    „Þetta var dásamleg ferð í alla staði og gaf þeirri í fyrra ekki neitt eftir," segir Sigfús Ólafur Helgason einn af skipuleggjendum ferðar tæplega 40 eldri sjómanna til hafnarborganna Bremenhaven og Cuxhaven í Þýsklandi. Í fyrravetur heimsótti hópur sjómanna frá Akureyri hafnarborgirnar Hull og Grimsby í Bretlandi og var góður rómur gerður að. Næsta verður haldið til Færeyja í maí næstkomandi og verða þátttakendur um 40 talsins. Þá er þegar farið að leggja drög að ferð sjómanna til Aberdeen í Skotlandi.

    Íslenska gámafélagið hefur opnað nýjar starfsstöðvar á Ægisnesi 3 á Akureyri.

    Klassavottun flotkvíar Slippins Akureyri frá alþjóðlega flokkunarfélaginu Bureau Veritas hefur verið endurnýjuð. Með endurnýjuninni er staðfest að kvíin uppfylli áfram strangar kröfur um öryggi, ástand og rekstur.

    Tillaga um breytingu á lóðinni við Hrísalund 3 á Akureyri fékk jákvæðar undirtektir hjá skipulagsráði bæjarins. Erindi kom frá arkitektastofunni Kollgátu sem sótti um að breyting yrði gerð á aðalskipulagi fyrri svæðið sem nær til lóðarinnar númer 3 við Hrísalund, þannig að heimilt yrði að byggja blandaða byggð með verslun -og þjónustu á jarðhæð og íbúðir á efri hæðum. Jafnframt var sótt um leyfi til að hefja gerð nýs deiliskipulags.

    Rocky Horror fær frábærar viðtökur í meðförum Leikfélags Húsavíkur

    Umhverfisráð Háskólans á Akureyri býður til sjöttu Sjálfbærniráðstefnunnar miðvikudaginn 10. apríl. Ráðstefnan er opin öllum, þátttaka er gjaldfrjáls og er hægt að taka þátt á staðnum eða í streymi. Forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, setur ráðstefnuna. Að lokinni setningu heldur Jukka Heinonen frá Háskóla Íslands lykilerindi sem ber yfirheitið, „Affluence and the climate-sustainability illusion in the Nordics". Í kjölfarið tekur við metnaðarfull dagskrá sem hægt er að nálgast í viðburðadagatali á vefsíðu háskólans, unak.is. með því að smella hér. (6. Sjálfbærniráðstefnan | Háskólinn á Akureyri )

    Geðrækt er um þessar mundir að flytja starfsemi sína að Glerárgátu 24, 4. hæð í húsnæði sem Styrktar og líknarsjóður, Oddfellow festi kaup á í þeim tilgangi að skapa félagasamtökum Grófin eins og Grófinni betri rekstrargrundvöll. Grófin hefur verið í nokkrum húsnæðisvanda, m.a. vegna heilsuspillandi aðstæðna á fyrri starfsstöðvum og leigukostnaður var einnig of hár fyrir félagið. Oddfellow á Akureyri fékk spurnir af þeirri stöðu og komu Grófinni til aðstoðar.
