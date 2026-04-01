Kveður eftir 46 ára samfellt starf

Jakob og vinnufélagar hans. Mynd Facebooksíða Samherja
Jakob Haraldsson lét í gær af störfum hjá fiskþurrkun Samherja á Laugum í Reykjadal eftir 46 ára samfellt starf.
Í tilefni þessara tímamóta gæddi starfsfólkið sér á tertum með morgunkaffinu og í hádeginu var sömuleiðis slegið upp veislu, Jakobi til heiðurs.
Tertan sveik ekki
„ Ég réði mig til verktakans sem sá um að byggja húsnæði undir fiskþurrkun og málin æxluðust þannig að ég réði mig til Stokkfisks, sem var brautryðjandi í þurrkun fiskafurða hérna á Laugum. Það teygðist sem sagt á veru minni á staðnum, árin eru orðin 46 talsins sem sýnir að hérna hefur mér liðið vel. Ég bý líka tiltölulega skammt frá, þannig að ég get auðveldlega gengið eða hjólað í vinnuna,“ segir Jakob Haraldsson.
Fiskþurrkun er mikilvæg atvinnustarfsemi á Laugum, starfsmenn eru um tuttugu. Vinnslan hefur verið á vegum Samherja frá árinu 2011. Fiskhausar og hryggir er falla til hjá fiskvinnslu Samherja á Akureyri eru þurrkaðir þar með heitu lofti.
Gestur Geirsson framkvæmdastjóri landvinnslu Samherja færði Jakobi blómvönd fyrir hönd félagsins, með þakklæti fyrir farsælt og langt samstarf.