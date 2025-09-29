Kristján Ingimarsson heldur fyrsta Þriðjudagsfyrirlestur haustsins í Listasafninu á morgun þriðjudag undir yfirskriftinni Tilurð Femina Fabula.

29. september, 2025 - 12:58 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Kristján Ingimarsson heldur fyrsta Þriðjudagsfyrirlestur haustsins í Listasafninu á morgun þriðjudag…
Kristján Ingimarsson heldur fyrsta Þriðjudagsfyrirlestur haustsins í Listasafninu á morgun þriðjudag

Þriðjudaginn 30. september kl. 16.15 heldur Kristján Ingimarsson fyrsta Þriðjudagsfyrirlestur haustsins í Listasafninu á Akureyri undir yfirskriftinni Tilurð Femina Fabula.

Þar mun hann fjalla um sýndarveruleika innsetninguna Femina Fabula, sem nú stendur yfir í Listasafninu, listrænt samstarf, vinnuaðferðir og nýjar leiðir til að finna nýja nánd við áhorfendur.

Kristján Ingimarsson er leikhúsmaður og leikhússtjóri, sem er fæddur á Íslandi en búsettur í Danmörku og þekktur fyrir líkamlegar og sjónrænar nálganir á leikhús. Hann er stofnandi og listrænn leiðtogi Kristján Ingimarsson Company og framleiðir sýningar sem fara yfir mörk leikhúss, sviðslistar, dans, myndlistar og innsetninga.

Þekkt verk hans á alþjóðavettvangi eru BLAM! og ROOM 4.1 – LIVE. Hann leiðir einnig listræna samstarfið Hangar People þar sem blandast saman leikhús, innsetningar, leikjauppbygging og upplifunarform.

Þriðjudagsfyrirlestrarnir eru samvinnuverkefni Listasafnsins á Akureyri, Verkmenntaskólans á Akureyri, Myndlistarfélagsins og Gilfélagsins.

Til baka

Nýjast

Sjá meira