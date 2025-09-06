Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis Frítt í Skógarböðin þann 17 sept n.k.

Miðvikudaginn 17. september ætla Skógarböðin að bjóða einstaklingum sem eru í þjónustu hjá KAON frítt í böðin.
Þeir sem geta nýtt sér boðið eru einstaklingar sem eru með krabbamein eða hafa lokið meðferð á seinustu mánuðum. Boðsmiðarnir gilda fyrir einstaklinginn + einn aðstandanda en fleiri miðar verða í boði fyrir barnafjölskyldur.
Hvenær: 17. september, Skógarböðin eru opin frá kl. 10:00-23:30
Hvar: Skógarböðunum
Skráning: Til að fá boðsmiða þarf að skrá sig hér eða hafa samband við félagið.
Félagið þakkar Skógarböðunum kærlega fyrir stuðninginn, hann skiptir máli!
Það er heimasíða KAON sem sagði frá