06. september, 2025 - 10:11 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis Frítt í Skógarböðin þann 17 sept n.k.

Miðvikudaginn 17. september ætla Skógarböðin að bjóða einstaklingum sem eru í þjónustu hjá KAON frítt í böðin.

Þeir sem geta nýtt sér boðið eru einstaklingar sem eru með krabbamein eða hafa lokið meðferð á seinustu mánuðum. Boðsmiðarnir gilda fyrir einstaklinginn + einn aðstandanda en fleiri miðar verða í boði fyrir barnafjölskyldur.

Hvenær: 17. september, Skógarböðin eru opin frá kl. 10:00-23:30

Hvar: Skógarböðunum

Skráning: Til að fá boðsmiða þarf að skrá sig hér eða hafa samband við félagið.

Félagið þakkar Skógarböðunum kærlega fyrir stuðninginn, hann skiptir máli!

 

Það er heimasíða KAON sem sagði frá

