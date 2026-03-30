„Konur gerðu garðinn“ - Látum Kvenfélagsgarðinn blómstra á ný

Kvenfélagsgarðurinn á Akureyri á 90 ára afmæli í ár, en þrátt fyrir það er framtíð hans enn í óvissu. Garðurinn er staðsettur á milli Áshlíðar og Skarðshlíðar. Framkvæmd hans var hrint af stað af Kvenfélaginu Baldursbrá árið 1936 og var notaður fyrir garðyrkju og sem samkomustaður.
Í Lystigarðinum má finna minnisvarða, bekk sem á stendur: „Konur gerðu garðinn“ og vísar til þeirra kvenna sem komu garðinum á fót. Í Skarðshlíð má einnig finna minnisvarða um framlag kvenna til garðræktar, þar sem saga Kvenfélagsgarðsins er rakin. Kvenfélagsgarðurinn var afhentur Akureyrarbæ, með það í huga að bærinn myndi hlúa að honum og tryggja framtíð svæðisins. Svo virðist sem garðurinn hafi hins vegar verið „settur ofan í skúffu“.
Nú er því tækifæri fyrir Akureyrarbæ að efna loforðið og þakka traustið í verki
Mikil uppbygging hefur verið í Glerárhverfi undanfarin ár. Það er jákvætt en fólk þarf meira en húsnæði. Það þarf líka græn svæði, staði til að staldra við, njóta útiveru og finna tengingu við umhverfið. Bær verður ekki byggður á steypunni einni. Kvenfélagsgarðurinn gæti orðið slíkur staður. Í dag er hann að mestu 2.500 fermetra tún á góðum stað, umlukið trjágróðri, mitt í hverfi sem hefur tekið miklum breytingum undanfarin ár. Þar er augljóst tækifæri til að skapa fallegt og lifandi útivistarsvæði. Endurvekjum sögu Kvenfélagsgarðsins, efnum loforðið um að varðveita hann og gerum garðinn að griðastað. Akureyrarbæ var treyst fyrir garðinum með það að markmiði að efla hann og varðveita. Hann stendur enn á sínum stað, þrátt fyrir að þrengt hafi verið að honum.
En hvað með að í stað túns væri náttúra í grósku, samkomustaður þar sem við öll gætum sótt hvíld og tómstundir, þar sem hver sem er gæti staldrað við, sest niður og lent á spjalli eða stundað hreyfingu og leikið sér. Í garðinum mætti planta nytjarunnum, setja upp kryddjurtagarð eða matjurtagarð. Ef til vill væri hægt að reisa þar garðskála. Möguleikarnir eru óteljandi. Mikilvægast er þó að framtíð hans ráðist af því hvað bæjarbúar vilja sjá á þessu svæði sem kvenfélagskonurnar treystu samfélaginu fyrir. Að endurvekja Kvenfélagsgarðinn er í samræmi við áherslur Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs um að þróun bæjarins byggist ekki aðeins á nýbyggingum heldur líka á grænum svæðum, samfélagi og lífsgæðum.
Hvernig mynduð þið vilja sjá Kvenfélagsgarðinn nýttan? Endilega látið okkur vita í athugasemdum, eða sendið okkur hugmyndir ykkar með orðsendingu á þessum hlekk. Við hlökkum til að heyra frá ykkur!
Höfundar eru frambjóðendur Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs á Akureyri Herdís Júlía Júlíusdóttir, 5. sæti Elvar Freyr Fossdal Sigfússon, 10. sæti