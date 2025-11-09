Hrísey Íbúðalóðir lausar til úthlutunar

Akureyrarbær hefur samþykkt að auglýsa fjórar íbúðalóðir við Austurveg í Hrísey lausar til úthlutunar með breyttum skilmálum. Þær eru við Austurveg 15 til 21.
Lóðirnar eru innan deiliskipulags við Austurveg, Eyjabyggð og Búðartanga sem tók gildi árið 2002. Í ágúst 2024 tók gildi breyting á deiliskipulaginu sem nær til Austurvegs 15-21
Eftir þá breytingu er heimilt að byggja parhús eða fjórbýlishús á tveimur hæðum á lóðum númer 15 og 17. Á lóðum númer 19 og 21 er heimilt að byggja einbýlishús á tveimur hæðum
Frestur til að sækja um lóðirnar rennur út kl. 12 miðvikudaginn 12. nóvember 2025.
L